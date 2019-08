Der 41-jährige LKW-Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Stefan Puchner/ dpa)

Auf der A27 in Richtung Bremen ist es am frühen Montagmorgen zu einem Massencrash gekommen. Wie die Polizei mitteilte, erkannte ein Lkw-Fahrer offenbar das Stauende kurz vor der Anschlussstelle Verden-Ost zu spät. Der 41-Jährige kracht daraufhin in einen Lkw. Schwerverletzt musste er ins Krankenhaus gebracht werden.

Der vorausfahrende Lkw wurde auf den Lastwagen eines 50-Jährigen aufgeschoben, der bereits am Stauende zum Stehen gekommen war. Ein weiterer Lkw eines 59-Jährigen kam ebenfalls auf das Stauende und den Unfall zu. Um einen Aufprall zu verhindern, zog er nach links auf die Überholspur.

Dabei prallte er gegen einen Minivan, in dem eine vierköpfige Familie saß. Das Auto wurde dabei in die Leitplanke gedrückt. Die Familie blieb unverletzt.

Die Bergung des Lkw und die Reinigung der Fahrbahn dauerte über mehrere Stunden an. Währenddessen konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Bis in den Nachmittag hinein kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (par)