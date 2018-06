Am Mittwochnachmittag ist es auf der A1 bei Ottersberg im Landkreis Verden zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Transporter fuhr nahezu ungebremst in einen LKW, der an einem Stauende stand. Der Fahrer des Transporters wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der LKW-Fahrer blieb unversehrt.

Die Feuerwehr musste den Mann aus der deformierten Kabine des Transporters befreien. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Bremen gebracht. Die A1 wurde in der Zeit vollgesperrt. Seit 18 Uhr ist ein Fahrstreifen am Unfallort wieder frei.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an - es wird allerdings nicht ausgeschlossen, dass es Unaufmerksamkeit war, die zu dem Unfall geführt hat. (hee)