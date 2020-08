Speiseabfälle haben den Verkehr auf der Marx-Planck-Straße lahmgelegt. (FEUERWEHR VERDEN)

Eine Mischung aus Speiseresten und Öl hat am Freitagnachmittag eine Reihe von Unfällen in Verden ausgelöst. Laut einer Mitteilung der Polizei war gegen 13 Uhr eine Mülltonne von der Ladefläche eines Lkw gefallen, als dieser von der Max-Planck-Straße auf den Berliner Ring fuhr. Der Inhalt der Tonne verteilte sich auf der ganzen Fahrbahn. Kurz darauf kam es wenige Meter entfernt zu einem ersten Unfall zwischen zwei Autos. Ein 34-Jähriger, der vom Berliner Ring in die Moorstraße abgebogen war, musste verkehrsbedingt halten. Der hinter ihm fahrende 65-Jährige konnte sein Auto aufgrund der glatten Fahrbahn jedoch nicht anhalten und fuhr auf. Beide Männer blieben unverletzt.

Leichte Verletzungen zog sich hingegen eine 22-jährige Rollerfahrerin zu, als sie von der Max-Planck-Straße nach rechts in den Berliner Ring einbog und stürzte. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Nach ihr wurden noch zwei Fahrradfahrer Opfer der rutschigen Fahrbahn. Sie konnten ihre Fahrt jedoch unverletzt fortsetzten. Auch ein älterer Mann, der vom Radweg des Berliner Rings auf die Fahrbahn der Max-Planck-Straße fuhr, kam mit dem Schrecken davon.

Die Polizei sperrte mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr den Bereich für den Fahrzeugverkehr weiträumig ab. Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn. Der Gehweg war laut Polizei nur in Teilen verschmutzt. Bis in die Abendstunden dauerten die Aufräumarbeiten an. Die Polizei ermittelt nun gegen den 61-jährigen Lkw-Fahrer.