Ist seit 2017 Westens neue "Oberhirtin": Pastorin Corinna Schäfer. (fotos: Björn Hake)

Schäfer wie Hirte. Einen passenderen Nachnamen hätte Westens neue Pastorin Corinna Schäfer gar nicht tragen können. Seit fast zwei Jahren ist sie nun schon „Oberhirtin“ der rund 1500 Schäfchen zählenden evangelischen Kirchengemeinde Westen. Dieses Jahr steht ganz im Zeichen des großen Kirchenjubiläums. Die St.-Annen-Kirche, einer der ältesten im Landkreis Verden, feiert nämlich ihren 800. Geburtstag. Aus diesem Grund reiht sich im Allerdorf bis in den Herbst hinein eine Veranstaltung an die andere.

Wie jedes andere Gotteshaus auch steht der Westener Sakralbau unter dem Schutz eines Patronen oder einer Patronin. In diesem Fall ist es die Heilige Anna, also die Mutter der Heiligen Jungfrau Maria. Bedeutet also, dass es sich bei der Heiligen Anna um die Oma von Jesus handelte. Sie gilt als Schutzpatronin gegen Gewitter. Den Überlieferungen zufolge soll Martin Luther die Heilige Anna bei einem starken Gewitter um Hilfe gerufen haben. Als Gegenleistung wollte er sein weltliches Studium abbrechen und Mönch werden – was er dann auch schließlich tat.

Das Westener Jubiläumsjahr wird jedenfalls von einem Orgelkonzert am Freitag, 10. Mai, eingeläutet. Kirchenmusik-Direktor Tillmann Benfer spielt dann ab 19.30 Uhr auf der im Jahre 1870 gebauten Orgel. Das Instrument besitzt insgesamt 18 Register mit rund 1000 Pfeifen. Ihre Einzelteile wurden damals mit dem Zug von Hannover nach Dörverden und von dort aus dann weiter mit dem Pferdewagen nach Westen transportiert. Ein weiteres Geburtstagsständchen bringt dann am Sonnabend, 25. Mai, der Chor Allercappella der Westener Kirche (19.30 Uhr).

Die Kernbestände der St.-Annen-Kirche stammen übrigens aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts und somit aus der Zeit der Romanik. Die Kirche geht vermutlich auf eine Burg zurück, an der die Westener Grafen eine Kapelle angeschlossen hatten. Nachdem die Blaublüter ausgestorben waren, kaufte der Verdener Bischof Yso die verwaiste Grafschaft schließlich auf. Um die Handelsschifffahrt auf der Aller zu überwachen und Zoll zu kassieren, ließ er den Turm wahrscheinlich als Wehrturm errichten. St. Annen ist deshalb eine der wenigen Kirchen in ganz Niedersachsen, die über einen solchen Rundturm verfügen. Eine weitere Besonderheit findet sich zudem am Fundament des Turmes. Doch was hat es mit den Furchen in den Quadern auf sich? Weil die Männer im Mittelalter noch mit dem Schwert zur Kirche gingen, scharfe Waffen im Gottesdienst allerdings verboten waren, machten sie die Schwerter am Turm vermutlich symbolisch stumpf. Im Turm auf der Westseite der Kirche befindet sich heute ein ganz besonderer Raum – der sogenannte Raum der Stille.

Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten ist der Festgottesdienst mit Landessuperintendent Christian Brandy am Sonntag, 15. September, um 11 Uhr. Geschichten aus den Kirchenbüchern erzählt hingegen am Sonnabend, 12. Oktober, der gebürtige Dörverdener Heinz-Dieter Böcker im Westener Gemeindehaus (15 Uhr).

Hilfe von der Bundeswehr

1721 wurde der „Alte Ofen“ im Altarbereich aufgestellt. Der restaurierte Opferstock verrichtet seit 2002 im Eingangsbereich der Kirche seine Dienste. Das zur Andreaskirche gehörende Dorf Barnstedt wurde 1826 von Verden nach Westen „eingepfarrt“. Einer umfassenden Renovierung wurde St. Annen im Jahre 1960 unterzogen. Dabei wurden auch die Kreuze der Kriegstoten von der Empore genommen und im Glockenturm aufgehängt. Die neue Fahne auf dem Kirchturm wurde fünf Jahre später eigens mit einem Hubschrauber der Bundeswehr auf den Turm gesetzt.

Auch von Radwanderern wird das Gotteshaus heute immer wieder gerne aufgesucht. Als Teil des Aller-Radweges handelt es sich dabei seit 2014 um eine anerkannte Radwege-Kirche. Mittelfristig müssen die Fugen in der Außenmauer erneuert und die abgesackten Steinplatten im Altarraum gerichtet werden. „Ich muss jetzt beim Abendmahl immer genau aufpassen, wo ich hintrete“, erzählt Westens Pastorin Corinna Schäfer lachend. Die Frau, die sich beim Buchstabieren ihres Nachnamens immer gern der Eselsbrücke „Schäfer wie Hirte“ bedient, wird außerdem künftig neue Krankenhausseelsorgerin in der Verdener Aller-Weser-Klinik, nimmt somit also die Grünen Damen in ihre Obhut.

Die St.-Annen-Kirchengemeinde kommt in diesem Jahr jedenfalls aus dem Feiern überhaupt nicht mehr heraus. Neben dem großen Kirchenjubiläum stehen nämlich noch zwei weitere Geburtstage im Kalender. Die Kleiderstube begeht ihr Zehnjähriges am 15. Juni mit einem Tag der offenen Tür. Das 65-jährige Bestehen der Bücherei wird schließlich am 10. August mit einem großen Bücherflohmarkt gefeiert.