Laura Eckhardt schüttet die Bohnen in die Rösttrommel. (Louis Kellner)

Es geht doch nichts über den Geruch von Kaffeebohnen. Der steigt den Besuchern sofort in die Nase, wenn Laura Eckhardt die Kaffeesäcke öffnet. Mit der Schütte taucht sie vorsichtig in die geheimnisvollen Bohnenwelten Mittelamerikas ein. Pro Röstvorgang verwendet sie im Schnitt zwölf Kilo Kaffeebohnen. Laura Eckhardt muss auf die Leiter steigen, wenn sie die Bohnen in die Rösttrommel füllen will.

2006 hat ihre Mutter Ulrike Eckhardt ihre Kaffeerösterei und Kakao-Manufaktur Catucho in Bücken bei Hoya eröffnet. Laura Eckhardt ist 2014 in den Betrieb eingestiegen. Als studierte Agrarwissenschaftlerin hat Ulrike Eckhardt lange als landwirtschaftliche Beraterin für den Deutschen Entwicklungsdienst gearbeitet. „Ich habe fünf Jahre lang in Honduras gelebt. Die Kinder sind von klein auf mit den Produkten aufgewachsen“, erzählt sie.

Aus dem Kaffee-Anbaugebiet Marcala stammt auch der Hochlandkaffee, das Hauptprodukt ihrer Marke Catucho. „Die Arabica-Sorten Bourbon, Catuai, Maragogype und Paca ergeben den besonderen Gourmet-Geschmack dieses Kaffees“, erläutert die Bückerin. Bevor die von Hand gepflückten Kaffeekirschen in Deutschland ankommen, werden sie erst noch von den Kaffeebäuerinnen gewaschen und geschält, später in 1200 bis 1900 Metern Höhe von der honduranischen Sonne getrocknet.

Die Bohnen verändern bei 170 Grad ihre Farbe. Vorher sind sie grün“, erklärt Laura Eckhardt und wartet auf den magischen Moment beim Kaffeerösten – den sogenannten „First Crack“. Ein Geräusch, das jeder kennt, der schon einmal selbst Popcorn hergestellt hat. Bei 202 bis 204 Grad knackt es in der Regel zum ersten Mal. Erst danach entscheidet sich, ob der Kaffee auch nach Kaffee schmeckt und ob sich die 800 Aromen voll entfalten können.

Jährlich bekommt Familie Eckhardt Besuch von den Erzeugerinnen und Erzeugern aus Südamerika. Direkter Handel wird bei ihnen schließlich groß geschrieben. „Durch den garantierten Mindestpreis können die Kaffeebäuerinnen in Marcala ihr Einkommen verbessern“, erläutert Ulrike Eckhardt. 2017 wurde die Rösterei vom Niedersächsischen Kultusministerium als außerschulischer Lernort zertifiziert. Zeitgleich hat Catucho die Gemeinwohl-Zertifizierung durchlaufen. „Wir waren der erste Produktionsbetrieb im Landkreis Nienburg“, erzählen die beiden Frauen voller Stolz.

Als die Bohnen schließlich bei gedrosselter Temperatur zum zweiten Mal zu knacken beginnen, eilt Laura Eckhardt zum Röster, öffnet die Klappe. Das zweite Knacken ist ein untrügliches Signal dafür, dass die Arabica-Bohnen fertig geröstet sind. Nacheinander plumpsen die inzwischen dunkelbraun gefärbten Bohnen aus dem Röster in die Kühlung. „Jetzt müssen sie noch mindestens zwölf Stunden nachatmen, bevor sie gemahlen werden können“, sagt Laura Eckhardt. Doch warum heißt Catucho eigentlich Catucho? „Catucho steht für Café und Chocolade, für ihren Genuss“, übersetzt sie. Die Marke stehe unter dem Schutz der Mayagöttin Xochiquetzal, mit der die Kaffeebauern in Marcala Kunst, sinnliche Genüsse und Leidenschaft verbinden.

Neben Verkostungen sollen bei Catucho in Bücken zukünftig auch Sensorik-Seminare sowie Barista-Kurse angeboten werden. Für ihren fair gehandelten Kaffee sehen Ulrike und Laura Eckhardt eine gute Zukunft. „Die Menschen nehmen sich immer gerne Zeit, um eine Tasse guten Kaffe zu genießen“, ist Laura Eckhardt überzeugt. Ihre Mutter und sie setzen voll auf Nachhaltigkeit, versuchen, alles überflüssige Verpackungsmaterial zu vermeiden. „Unsere Kunden können bei uns Kaffeedosen erwerben oder sich ihre eigenen von zu Hause mitbringen“, erzählt Ulrike Eckhardt. Gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels sei es für die Bauern in Mittelamerika wichtig, alte Kaffeesorten zu konservieren, statt auf Hybride zu setzen.

