Die Schüler nehmen das Publikum auf eine musikalische Reise mit. (Jonas Kako)

Sommerferien, Reisezeit: Unter dem Motto „Stadt, Land, Fluss“ präsen­tierten die Chor- und Bläserklassen und die Musik-AGs beim Sommer­konzert des Gymnasiums am Wall ein buntes Programm aus wunderschönen Stimmen, tollem Groove, einer großen Portion Fernweh, einer kräftigen Prise Abschiedsstim­mung und jeder Menge guter Laune.

Die jüngsten Bläser der Bläserklasse 5b hatten noch nicht einmal ein ganzes Jahr Zeit, um mit ihren Instrumenten und ihrem Ensemble zusammenzu­wachsen. Umso mehr staunten die Zuhörer über den sauberen und vollen Klang und über die Spielfreude, die in der Gruppe zu spüren war. Auf den Klang der kleinen Intrade und dem mit toller Rhythmus-Sicherheit gespielten Spi­ritual „Come, Bring Us Peace, oh Lord“ konnten Uta-Beate Rabe und ihr junges Ensemble sehr stolz sein. Gemeinsam mit der ebenfalls von ihr geleiteten Bläserklasse 6b erklang eine „Sunny Samba“ von Jacob de Haen, zu der einige der Sechstklässler eine fet­zige Percussion hinlegten. Das Thema der „Kleinen Nachtmusik“, das die 6b nun spielte, wirkte in seinem kindge­mäßen Arrangement wie eine Reihe kraftvoller Fanfaren.

Die jüngsten Sänger der Chor­klasse 5c von Annette Bildhauer be­geisterten mit dem Song „Going Down The River“. Mit glockenreinen Stim­men, mitreißender Fröhlichkeit und perfekter Artikulation des komplizier­ten Textes überzeugten sie ihr Publikum gleich drei­fach.

Ebenso bezaubernd war die vergnügte Performance des Songs „Hallo Lieb­lingsmensch“ von Namika, den Bar­bara Meyer mit dem kleinen, aber fei­nen Chor der 5. und 6. Klassen einstu­diert hatte. Die Chorklasse 6c unter Leitung von Ralf Meinert sang den Billy-Joel-Evergreen „For The Longest Time“ in einem besonders ausdrucks­vollen und farbenreichen Stimmsatz. Als der wunderschöne Song verklun­gen war, donnerte ein Arsenal von Konfettikanonen los – als Mittel gegen den Abschiedsschmerz: Nach zwei Jahren sind die Musikklassen be­endet, und die Kinder müssen, wenn sie weiter musizieren wollen, in andere Ensembles wechseln.

Die starke Percussion-Gruppe der Bläserklasse 6b beeindruckte mit dem raffinierten „Johann-Heinrich-Rock“, in dem eine tolle kleine Combo und vier wirbelnde Xylophone einen ganz großen Job machten.

Mit einem anspruchsvollen Bläserar­rangement von Smetanas „Moldau“ begeisterte das kleine Orchester unter Leitung von Vanessa Gross. Mit zwei Alicia Keys-Songs wurde es dann sou­lig, und beide Genres standen dem ori­ginellen Ensemble gleich gut zu Ge­sicht.

Mitreißend, witzig und virtuos war die hals- und zungenbrecherische Version der A-cappella-Gruppe, die den Song „Uptown Funk“ ungefähr doppelt so schnell performte wie das Original von Bruno Mars.

Der Else-Chor unter Ruth Kahlke-Kuipers brachte mit ei­nem melancholischen israelischen Traditional, einem fröhlichen deut­schen Volkslied und dem 1960er-Hit „Summer In The City“ eine ganze Pa­lette von wechselnden Empfindungen zum Klingen.

Mit Dorothea Vogels Big Band wurde nach der Pause der Jerome-Richard­son-Titel „Groove Merchant“ Pro­gramm; ebenso wie in „Chameleon“ von Herbie Hancock war der gera­dezu professionelle Sound durchsetzt von tollen Soli verschiedener Instru­mente.

Der Chor der Klassen 7-12, geleitet von Annette Bildhauer, be­geisterte mit vielfarbigen Arrange­ments der Songs „River Of Imagina­tion“ und „Joshua Fit The Battle“. In dem Gospel legten die Sänger einen so mitreißenden Groove hin, dass das Publikum ganz aus dem Häuschen ge­riet. Zwischen den Chorsongs gab es noch ein bezauberndes Duett: Abitu­rientin Maite Pesci und Insa Ommen (Klasse 10) sangen gemeinsam den Song „For Good“ aus dem Musical „Wi­cked“. Mit seiner einfühlsamen Kla­vier­begleitung setzte Abi­turient Tom Bühr­mann die Schönheit und Aus­druckskraft der hörbar gut ausgebilde­ten Stimmen perfekt in Szene.

Soulige Mädchen-Power gab es mit dem Song „No Roots“ der Schulband aus der 10a, und danach begleitete die Band den Chor der Klassen 7-12 zu ei­ner fetzigen Version des Freddie Mer­curys Songs „Don't Stop Me Now“.

Wie es am Gymnasium am Wall Tradition ist, enterten zuletzt sämtliche Sänger aus Chören und Chorklassen die Bühne. Der Song „Aux Champs-Elysées“, gesungen von solch riesigem Chor, weckte gleicher­maßen Urlaubs- und Abschiedsstim­mung – und im Hinblick auf die vielen scheidenden Abiturienten und Abitu­rientinnen unter den Sängern auch ein bisschen Wehmut, denn sie wird die große Lebensreise nun bald in andere Städte und Länder und zu neuen Ufern führen.