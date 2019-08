So soll das geplante Logistikzentrum in Verden nahe der Autobahn aussehen. Januar 2021 soll es fertig sein. (FR)

Dank der Nähe zur Autobahn und der guten Infrastruktur in der Stadt Verden haben sich im Industriegebiet Finkenberg bereits einige große Unternehmen angesiedelt. Jetzt kommt ein weiteres hinzu. Panattoni Europe, nach eigenen Angaben führender Projektentwickler für Industrie- und Logistikimmobilien in Europa, entwickelt ein Logistikzentrum in der Karoline-Herschel-Straße 1. Das Unternehmen mit Hauptsitz in den USA baut Logistik- und Produktionsstandorte und vermietet sie an andere Firmen.

„Wir haben etwa sechs Monate lang mit dem Unternehmen verhandelt“, sagt Birgit Koröde, Fachbereichsleiterin für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung der Stadt Verden. Das Grundstück habe eine Größe von zehn bis zwölf Hektar, also etwa 120 000 Quadratmeter. „Eine kleinere Teilfläche von etwa 22 000 Quadratmetern war im Eigentum der Stadt, der größere Teil stammt aus Privatbesitz“, erklärt Koröde. Die Stadt erwarte demnächst den Bauantrag. Mit dieser Flächenvergabe sei im Bereich Finkenberg kein Grundstück mehr verfügbar. Der Stadtrat hat aber bereits im Frühjahr beschlossen, das Gewerbegebiet zu erweitern. „Es gibt Nachfragen, die wir nicht mehr befriedigen können“, so Koröde.

Panattoni plant, auf einer Grundstücksfläche von 117 971 Quadratmetern werden zwei Gebäude mit einer Fläche von insgesamt 66 233 Quadratmetern zu errichten. Die Halle 1 umfasst dabei 30 769 Quadratmeter Logistikanteil, 1224 Quadratmeter Büroflächen und 2650 Quadratmeter Fläche im Zwischengeschoss. Die zweite Halle ist mit 31 590 Quadratmetern kleiner und bietet 28 861 Quadratmeter Fläche für Logistik, 906 Quadratmeter für Büro und 1823 Quadratmeter Zwischengeschoss. Die Gebäude sind in sieben unabhängige Einheiten teilbar. Insgesamt werden auf dem Gelände 168 Pkw- und 28 Lkw-Stellplätze eingerichtet.

Nachhaltiges Bauen

Das Logistikzentrum trägt den offiziellen Namen Panattoni Park Bremen Süd. Es wird für rund 63 Millionen Euro errichtet und nach Unternehmensangaben den Standards für nachhaltiges Bauen nach dem DGNB-Goldstandard (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) entsprechen. Den Baubeginn des Logistikzentrums plant Panattoni Europe für Februar 2020, die Fertigstellung ist für Januar 2021 vorgesehen.

Eine besondere Rolle für die Entwicklung am Standort Verden hätten „die gute Lage sowie die hervorragende Anbindung“ gespielt. Das Logistikzentrum entsteht in der Karoline-Herschel-Straße 1 und ist direkt an der Autobahnauffahrt Verden-Ost zur Bundesautobahn 27 gelegen. Zukünftige Mieter des Objekts verfügen damit über eine schnelle und direkte Verkehrsanbindung zum Wirtschaftsstandort Bremen, wo wiederum viele internationale Unternehmen ihren Sitz haben. Namhafte Firmen mit internationaler Ausrichtung sind bereits am Standort und in der näheren Umgebung angesiedelt.

Fabian Fortmann von der Wirtschaftsförderung der Stadt Verden zeigt sich ebenfalls erfreut über das Projekt: „Die Nachfrage nach Gewerbeflächen in der Stadt ist konstant hoch. Daher freue ich mich, dass durch das Engagement von Panattoni Europe zeitnah neue Möglichkeiten zur Ansiedlung und Erweiterung von Unternehmen geschaffen werden. Mit dem Projekt wird die erfolgreiche Entwicklung des Wirtschaftsstandorts fortgeführt.“

„Die Stadt Verden bietet eine hohe Attraktivität für Lagerungs- und Umschlagprozesse. Wir haben mit unseren Entwicklungen für namhafte Firmen bereits sehr gute Erfahrungen in dieser Region gemacht. Die Lage spricht für sich und wird für eine rasche Anmietung der Immobilie sorgen“, zeigt sich Fred-Markus Bohne, Managing Partner von Panattoni Europe, zuversichtlich. Er sei überzeugt, dass "dieses Logistikzentrum den Wirtschaftsstandort Verden weiter stärken“ werde.

Panattoni Europe ist ein Entwickler für Industrie- und Logistikimmobilien. Es ist ein Tochterunternehmen der Panattoni Development Company, Newport Beach, USA, einem inhabergeführten und weltweit führenden Entwickler von Industrie- und Logistikflächen mit Niederlassungen in Nordamerika und Europa. In Deutschland hat Panattoni Europe in den vergangenen drei Jahren über 50 neue Projekte entwickelt.