Feuerwehr und Polizei riegelten das Amtsgericht ab. (Björn Hake)

Ein Umschlag mit einem verdächtigen Pulver hat am Dienstagmittag zu einem Großeinsatz im Verdener Amtsgericht geführt. Nachdem eine unbekannte kristalline Substanz in einer Postsendung gefunden worden war, musste das Amtsgericht Verden evakuiert werden. Unter schwerem Atemschutz gingen die Feuerwehrleute in das betroffene Büro und nahmen in Zusammenarbeit mit der Polizei und einem Chemiker eine Probe. "Wir haben den Brief unter größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen sichergestellt", erklärte Jürgen Menzel, Sprecher der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Um was es sich bei der Substanz handele, sei noch unklar, die Probe ist auf dem Weg zum Landeskriminalamt nach Hannover. "Wir rechnen morgen mit einem Ergebnis", so Menzel. Der betroffene Bereich im Amtsgericht Verden wurde geräumt, zwei Räume sind derzeit nicht nutzbar. Der Brief war von einem Richter geöffnet worden. Neben der Substanz habe er darin auch einen bedrohlichen Brief gefunden, erklärte der Polizeisprecher. Sieben Mitarbeiter, die mit dem Brief in Kontakt gekommen waren, wurden vorsorglich untersucht. (wk)