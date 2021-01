Lutz Brockmann dankt allen Aktiven und Ehrenamtlichen in Verden für ihr Engagement in dem so schwierigen vergangenen Jahr. (Björn Hake)

Zum Jahreswechsel hat Lutz Brockmann noch einmal auf das nun vergangene Jahr zurückgeblickt, welches zweifelsohne von der Corona-Pandemie gekennzeichnet war und nach Aussage des Verdener Bürgermeisters die Menschen erkennen ließ, „was wirklich wichtig ist für ein gutes und sicheres Leben“. Hilfsbereitschaft, Vertrauen und ein rücksichtsvolles Miteinander seien demnach die Punkte, die die Gesellschaft und auch eine Stadt wie Verden zusammenhalten würden.

„Allen Aktiven und Ehrenamtlichen danke ich von ganzem Herzen für ihr großartiges Engagement für das Wohlergehen in unserer Stadt. Ich danke für die vielfältige Hilfe und verlässliche Unterstützung, dies fördert Zuversicht und Lebenskraft“, betont Brockmann. Besonderer Dank gelte allen Kräften im Krankenhaus, in den Praxen und in der Pflege, in sozialen Einrichtungen und den vielen „Herz“-Berufen sowie in Krippen, Kitas, Schulen, Ausbildungsbetrieben und der Jugendhilfe.

Ebenso möchte der Rathauschef den ansässigen Unternehmen und allen Arbeitskräften danken, „die in der Corona-Krise eine beeindruckende Leistung“ vollbracht und die kommunale Wirtschaft damit stabil gehalten haben. „Verden bleibt in der Krise handlungsstark, kann Investitionen wie geplant umsetzen und die vielen laufenden Aufgaben gut erfüllen“, sagt Brockmann. Verlässlich werde die Stadt gemeinnützige Vereine und Einrichtungen auch weiterhin fördern.

Im Rahmen des Möglichen habe Verden 2020 Einzelhandel, Gastronomie und Kultur zusätzlich unterstützt und dies sei für das Jahr 2021 erneut eingeplant. „Unterstützen auch Sie die Geschäfte und Betriebe in der Verdener Innenstadt, damit das Herz unserer Stadt ein lebendiger Treffpunkt aller Generationen und der Region bleibt“, nimmt der Bürgermeister alle Verdener in die Verantwortung. Das gilt auch für das allgemeine Verhalten in der nächsten Zeit. „Zum gegenseitigen Schutz vor dem Virus ist Abstand halten und Kontakt vermeiden dringend notwendig.“

Bedeutung der Aller-Weser-Klinik

Die Corona-Pandemie unterstreiche die Bedeutung einer erreichbaren leistungsfähigen modernen Klinik für ein gutes Leben. „Mit großer Freude verfolge ich den Neubau am Krankenhaus Verden für fast 40 Millionen Euro“, erzählt Brockmann. So umstritten die Gründung der gemeinnützigen Aller-Weser-Klinik vor 20 Jahren war, so unbestritten sei heute ihr Erfolg. In der Corona-Krise habe sich deutlich gezeigt, wie wichtig gut ausgestattete und leistungsfähige öffentliche Einrichtungen seien. Das gelte nicht nur für Krankenhäuser, sondern auch für die Feuerwehr, Kitas, Schulen sowie viele soziale Einrichtungen.

Doch neben der Pandemie brennt Brockmann noch ein weiteres Thema auf der Seele: „Für das kommende Jahr hat es die junge Generation verdient, dass wir die Klima-Krise genauso ernst nehmen wie die Corona-Krise.“ Denn nach den Erkenntnissen der Wissenschaft werde das Handeln der Menschheit im kommenden Jahrzehnt darüber entscheiden, ob wir die menschengemachte Klima-Katastrophe abwenden. Wirksamer Klimaschutz sei keine Bedrohung, sondern eine Sicherheitsmaßnahme für eine lebenswerte menschliche Zukunft.

„Die Stadt Verden treibt den Klimaschutz konsequent voran. Bei Neubauten und in der Gebäudeunterhaltung gibt es viele wirtschaftliche Maßnahmen, die Energiekosten und Umweltverbrauch sparen“, betont Verdens Bürgermeister. Auch die Aktion Stadtradeln solle 2021 wiederholt werden. Außerdem pflanze die Stadt auch in der Zukunft zusätzliche Bäume und unterstütze den neuen Verein „Verden pflanzt – aktiv für den Umweltschutz“ mit Pflanzflächen für gespendete Bäume.

Mit der Corona-Pandemie und der Klima-Krise gelte es im neuen Jahr gleich zwei große Herausforderungen mit all den wirtschaftlichen und sozialen Folgen zu bewältigen. „Dies kann uns dennoch gelingen“, zeigt sich Brockmann zuversichtlich. Mit einem klaren Vorrang für das Lebenswichtige, Anpassungsfähigkeit, positivem Denken und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten können nach seiner Sicht beide Herausforderungen gemeinsam gemeistert werden. „Lassen Sie uns unsere Chancen erkennen und nutzen. Haben wir den Mut, für eine bessere Zukunft gemeinsam neue Wege zu beschreiten“, wendet sich das Stadtoberhaupt an die Verdener Bürger.