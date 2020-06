An einigen Stellen in Verden reihen sich leer stehende Geschäfte aneinander. Das soll sich nun ändern. (Björn Hake)

Der Leerstand macht der Stadt Verden zu schaffen. Denn attraktiv sind die vielen Gebäude an der Großen Straße, hinter deren Schaufenstern es nichts zu entdecken gibt, keinesfalls. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise drohen zudem, für eine Zunahme der aufgegebenen Geschäfte zu sorgen. Ein Projekt der Stadt soll dem Leerstand entgegenwirken. Unter dem Titel „Probierstadt Verden“ ruft sie Menschen und Unternehmen dazu auf, ausgewählten Flächen mit ihren Ideen und Konzepten neues Leben einzuhauchen.

„Der Wettbewerb richtet sich an interessierte Start-ups sowie an kreative und etablierte Anbieter aus Einzelhandel, Dienstleistung, Handwerk sowie Kunst und Kultur“, erklärt Fabian Fortmann, der das Vorhaben im Rathaus betreut. Die Gewinner der Ausschreibung bekommen die Möglichkeit, ihre Geschäftsideen temporär und mietfrei in ausgewählten Geschäftsflächen in der Innenstadt umzusetzen. Bei Bedarf bietet die Stadt Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Vernetzung mit lokalen Wirtschaftsakteuren. „Das Ziel ist es zum einen, verfügbare Flächen in der Verdener Innenstadt zu beleben und damit die Angebotsvielfalt zu verbessern, zum anderen, das Ausprobieren guter Ideen niederschwellig zu ermöglichen“, erklärt Fortmann den Hintergrund des Projekts. Die beschriebene Pop-up-Nutzung sei dafür besonders geeignet.

Pop-up-Nutzung für ein bis drei Monate

„Es wäre natürlich schön, wenn sich das eine oder andere neue Angebot im Anschluss in unserer Innenstadt etablieren würde“, räumt der Wirtschaftsförderer ein. Sofern die Nutzer mit dem Projekt positive Erfahrungen sammeln und ein permanentes Geschäft eröffnen wollen, verspricht die Stadt ihnen beispielsweise Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten. Denn die Pop-up-Nutzung soll den Bewerber jeweils für ein bis drei Monate ermöglicht werden. Bei Start-ups ist eine Nutzung bis zu sechs Monaten geplant.

Bewerbungen sind ab sofort möglich. Die ersten Plätze in den Geschäften werden unter jenen Interessierten vergeben, die sich bis zum 15. Juli melden. Doch auch über dieses Datum hinaus sind Bewerbungen „möglich und erwünscht“, wie Fortmann betont. Die konkrete Umsetzung der Pop-up-Stores soll am 1. Oktober beginnen. Die erste Phase des Projekts soll zunächst bis zum 31. Juli 2021 andauern.

Parallel zu der Pop-Up-Nutzung sollen anspruchsvolle Einzelprojekte vorangetrieben werden, die später gegebenenfalls in einer leerstehenden Immobilie umgesetzt und im Idealfall dauerhaft werden sollen. Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung eines Co-Working-Space, Räume in denen Freiberufler, Selbstständige und Mitarbeiter unterschiedlicher Unternehmen gemeinsam arbeiten können. Eine weitere Idee ist es, ein Geschäft unter dem Namen „Marktplatz Verden“ einzurichten, in dem Anbieter, für die ein eigenes Geschäft in der Innenstadt unwirtschaftlich wäre, finanzierbare Präsentations- und Verkaufsflächen nutzen können. Für den Betrieb wäre eine Kooperation mit einem sozialen Träger denkbar, heißt es in dem Projektentwurf. Dass dies funktionieren kann, zeigt ein Beispiel aus Stade. Dort können Kunsthandwerker und andere Interessierte einzelne Regalfächer in einem Geschäft anmieten. Das örtliche Deutsche Rote Kreuz ist dort an dem Projekt beteiligt. Weitere Informationen zum zeitlichen Ablauf des Wettbewerbs sowie das erforderliche Bewerbungsformular finden Interessierte im Internet unter www.verden.de/probierstadt. Bei weiteren Fragen zum Wettbewerb können sie sich unter der Telefonnummer 04231/ 12 375 direkt an Fabian Fortmann wenden. Alternativ ist der Wirtschaftsförderer per E-Mail an fabian.fortmann(at)verden.dezu erreichen. Ermöglicht wird das Projekt durch das Land. Das hat über sein Förderprogramm „Zukunftsräume Niedersachsen“ 102.000 Euro für die Umsetzung der Verdener Idee zur Verfügung gestellt.