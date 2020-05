Die Corona-Krise trifft die Wirtschaft hart und in der Folge auch die Städte, Gemeinden und Landkreise, die teilweise drastische Verluste bei den Steuereinnahmen verkraften müssen. Allein in den Jahren 2020 und 2021 werden Niedersachsens Kommunen jeweils etwa 1,2 Milliarden Euro fehlen, teilt der Städte- und Gemeindebund mit. Auch die Stadt Verden muss sich auf einen harten Sparkurs einstellen, allerdings bekommt die Domstadt die finanziellen Auswirkungen der Pandemie wohl erst 2021 und 2022 zu spüren.

„Wir haben das Glück, dass wir für 2018 wegen der guten Ergebnisse der Unternehmen eine Nachzahlung auf die Gewerbesteuer bekommen. Das sind etwa vier Millionen Euro, und damit können wir die aktuellen Verluste weitestgehend auffangen“, beschreibt Kämmerer Andreas Schreiber die Situation. Insofern würden sich die „hohen Verluste“ durch die Krise und die positiven Entwicklungen gegenseitig ausgleichen – zumindest im laufenden Jahr.

Im Vorfeld, vor der Corona-Krise, hatte die Steuersituation in Verden noch gut ausgesehen. „Wegen der positiven Entwicklungen bei den heimischen Unternehmen haben wir 2019 den Ansatz der Gewerbesteuereinnahmen für 2020 von 38 Millionen Euro auf 41 Millionen angehoben“, sagt Schreiber. Bei diesem Vorgang nehme die Kämmerei die aktuellen Steuervorauszahlungen der Firmen als Grundlage für den Ansatz für das kommende Steuerjahr. Dabei handele es sich zwar um Prognosen, diese seien aber in der Regel ziemlich zutreffend. Durch die Corona-Krise habe sich aber alles geändert. „Im Zuge der Pandemie haben bislang 82 steuerpflichtige Unternehmen beantragt, die Gewerbesteuervorauszahlung herabzusetzen, teilweise auf Null“, erklärt der Kämmerer. In mehreren Fällen hätten Unternehmen auch das Angebot der Stadt angenommen, die Zahlungen zunächst bis Ende Juni aufzuschieben. „Das waren vor allem Einzelhandelsgeschäfte“, sagt Schreiber. Alleine durch diesen Aufschub hat Verden nach Angaben des Kämmerers bislang etwa 700 000 Euro weniger eingenommen.

Die negative Entwicklung betrifft aber nicht nur die Gewerbe-, sondern auch die Einkommensteuer. Der Ansatz für 2020 beträgt im Haushalt 13 Millionen Euro und wird nach Einschätzung Schreibers um etwa zehn Prozent geringer ausfallen. „Der Topf wird insgesamt in Niedersachsen kleiner, also auch für Verden“, so der Kämmerer. Denn die Einkommensteuer wird vom Land anhand eines Schlüssels an die Kommunen verteilt. Noch offen ist die Entwicklung bei der Umsatzsteuer, aber auch hier rechnet der Kämmerer mit Einbußen. „Bislang haben wir mit 4,5 Millionen Euro gerechnet, aber die Leute halten sich beim Einkaufen und Konsumieren deutlich zurück“, lautet seine Einschätzung.

Unter dem Strich bedeutet die Entwicklung, dass die Kämmerei ihren Ansatz bezüglich der Steuereinnahmen wieder nach unten korrigieren muss. „Die Auswirkungen der Krise werden wir mehrere Jahre lang merken. Wie stark, muss man abwarten“, betont Schreiber. Die Krise sei zwar spürbar, er sehe zurzeit aber nicht die Gefahr, dass die Stadt ihre Leistungen für die Bürger kürzen müsse. Auch Investitionen, etwa in die neue Kita in Dauelsen, würden wie geplant erfolgen.

Trotzdem sei die Finanzsituation ernst. Die Kämmerei geht ohne die Auswirkungen von Corona für 2021 von 2,5 Millionen Euro Fehlbetrag im Haushalt aus. 2022 werden 2,3 Millionen Euro Minus prognostiziert, 2023 fehlen etwa 2,7 Millionen Euro. Darauf, dass die Finanzentwicklung in die falsche Richtung geht, hat Schreiber bereits mehrfach warnend hingewiesen. Um diese Entwicklung aufzuhalten, hat die Stadt einen Arbeitskreis eingesetzt. „Wir müssen die Handlungsfähigkeit der Stadt langfristig sichern“, skizziert der Kämmerer das Ziel. Dazu müsse auch die Politik künftig bereit sein, stärker als bisher über kostengünstige Lösungen bei Projekten nachzudenken.