Ob die Sanierung der Innenhof-Fassade des Domherrenhauses zeitnah umgesetzt wird, ist komplett offen. (Björn Hake)

Die beiden Verdener Museen sind in normalen Zeiten solide finanziert, auf Rosen gebettet sind sie nicht. Da sowohl dem Pferdemuseum als auch dem historischen Museum Domherrenhaus durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wichtige Einnahmen weggebrochen sind, hat sich die Situation verschärft. „Wir merken das massiv und haben nur Glück, dass wird durch die Museumsförderung von Stadt und Landkreis einen Schutzschild haben, der immerhin einen Teil der Betriebskosten finanziert“, sagt Ina Rohlfing, Geschäftsführerin des Pferdemuseums.

In dem Museum am Holzmarkt kommen laut Rohlfing 65 Prozent des jährlichen Budgets aus der Förderung, die restlichen 35 Prozent muss die Einrichtung selbst erwirtschaften. „Das ist ein erheblicher Anteil. Besonders weh hat die Absage der Veranstaltungen getan“, betont Rohlfing. Zurzeit seien weder Führungen noch Klassen- und Gruppenbesuche, Kindergeburtstage, Vorträge oder Raumvermietungen möglich. Wie sich das wirtschaftliche Ergebnis am Jahresende in Zahlen darstellen werde, sei noch nicht abzusehen. Klar sei aber, dass das Pferdemuseum „ein dickes Minus“ einfahren werde. Seit dem 13. Mai sei zwar wieder für Besucher geöffnet, der Andrang halte sich aber sehr in Grenzen. „Das ist kein Vergleich zu anderen Jahren. Die Leute sind vorsichtig, und ein Museumsbesuch ist nicht lebensnotwendig“, so die Geschäftsführerin. Üblich seien in guten Jahren etwa 20 000 Besucher per anno.

Auch im Domherrenhaus ging die Schließung im April mit der Absage aller Veranstaltungen einher. Seit etwa zwei Wochen ist das Domherrenhaus wieder geöffnet, mit den üblichen Auflagen. Gesichtsmasken sind Pflicht, und der Kassenbereich ist durch eine Scheibe geschützt. „Außerdem haben wir einen Rundweg eingerichtet, damit sich die Besucher nicht untereinander begegnen“, erzählt Museumsleiter Björn Emigholz. „Das Ganze macht den Besuch nicht gerade unterhaltsam. Es kommen zwar Leute, aber nicht in gewohnter Anzahl“, führt er aus. Die Folge sei, dass durch den Eintritt kaum noch Geld in die Kasse komme.

Ist das Domherrenhaus sonst auch bei verliebten Paaren für standesamtliche Trauungen beliebt, ist auch diese Einnahmequelle im Zuge der Corona-Krise eingebrochen. „Die Trauungen wurden entweder zeitlich verschoben oder in andere Räumlichkeiten verlegt. Wir hatten Anmeldungen für 35 Trauungen, alles weg“, sagt Emigholz. Zwar werden die fixen Betriebskosten des Domherrenhauses durch die Stadt Verden und den Landkreis finanziert, mit den selbst erwirtschafteten Einnahmen werden aber die Ausstellungen für das kommende Jahr vorfinanziert. „Wir haben jährlich im Schnitt Einnahmen von etwa 10 000 Euro aus Eintrittsgeld und Veranstaltungen. Meine Prognose ist, dass wir stattdessen zwischen 3000 und 5000 Euro für Ausstellungen im kommenden Jahr zur Verfügung haben werden“, schätzt Björn Emigholz. „Wir müssen das Geld irgendwo einsparen, oder wir können es nicht ausgeben“. Eine andere Möglichkeit sei, Reparaturen oder Neuanschaffungen aufzuschieben.

Ein großes Fragezeichen steht zurzeit jedenfalls hinter der geplanten Sanierung der Innenhof-Fassade. Wie berichtet, sind hier Fenster und andere Elemente morsch geworden und lassen Regenwasser eindringen. „Still ruht der See, weil die Landesdenkmalbehörde nicht mehr auf Dienstreise gehen darf“, erzählt Emigholz. „Das ist bitter, weil die Mittel im Grunde schon da waren. Ob das 2021 auch noch der Fall ist und Stadt und Landkreis ihren Eigenanteil noch leisten können, ist offen.“

Auch im Pferdemuseum blickt die Leitung mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Die große Sonderausstellung „Pferdeberühmtheiten“, die im Sommer starten sollte, ist ins nächste Jahr verschoben. Die Schau mit Werken berühmter Naturfotografen wird Ende November aber wie gewohnt starten. „Da sind alle Verträge unterschrieben, das kommt. Wir müssen ja trotz allem etwas anbieten“, betont Ina Rohlfing.