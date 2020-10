Im Zuge einer Projektarbeit wurde der ehemalige Reichsbahnwaggon restauriert: Petra Schütte, Axel Walter und Johannes Schlüter waren an dem Projekt beteiligt (Archivfoto). (Björn Hake)

Der im Januar 2007 durch einen Brandanschlag zerstörte Reichsbahngüterwaggon, der auf dem Gelände der Berufsbildenden Schulen Verden (BBS) an die Zwangsarbeit im Landkreis Verden 1939 bis 1945 erinnert, ist fertig saniert und soll der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Nach jahrelanger Vorarbeit wird der Verdener Waggon am Freitag, 13. November, wieder seiner Bestimmung als Mahnmal übergeben. Laut Wilhelm Timme vom Vereinsvorstand Verdener Waggon im Netzwerk Erinnerungskultur kommt zu diesem Anlass die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano nach Verden.

Zunächst wird der Waggon ab 15 Uhr von Mitgliedern des Vereins Verdener Waggon der interessierten Öffentlichkeit in Gruppen von bis zu zehn Personen vorgestellt. Dabei sind der wieder hergestellte Waggon selbst sowie das völlig neu gestaltete Gelände im hinteren Bereich der BBS in Dauelsen zu besichtigen. „Die Geschichte dieses weltweit einzigartigen Waggon vom Typ G 10 wird dort auf fünf Informationstafeln erläutert“, erklärt Timme. Das Areal des Waggons ist von der Bertha-Benz-Straße zu erreichen.

Der Vereinsvorstand des Verdener Waggon betont, dass die Sanierungsarbeiten im Zusammenhang mit der Wiederherstellung des Waggons sowie der Gestaltung des Außengeländes in „konstruktiver Kooperation mit dem Landkreis Verden“ abgelaufen seien. Während der Arbeit aufkommende Problemstellungen seien kreativ gelöst worden. „Dadurch konnte das gesamte Projekt im Zeitplan fertiggestellt werden“, sagt Timme. So wird der Verdener Waggon nach seiner turbulenten Geschichte der vergangenen 13 Jahre wieder zu einem Gedenkort, der Teil ist der Erinnerungskultur im Landkreis Verden. „Dabei ist das Besondere des Verdener Waggons, dass er ein gestaltbarer Gedenkort ist. Der Waggon wurde in der NS-Zeit zu verschiedenen Zwecken genutzt, eingesetzt und missbraucht. Transporte von Juden, Zwangsarbeitern, Flüchtlingen, Soldaten und auch Gefangenen in Richtung Osten wurden mit dem gedeckten Güterwagen der Reichsbahn vom Typ G 10 durchgeführt“, erzählt Timme.

Vom Rost befreit

Restauriert wurde der Waggon im Zuge des Projekts Login (Lernen, Orientieren, Gestalten und Integrieren) von Teilnehmern ohne Schul- und Berufsabschluss an der Hamburger Straße 56 in Dauelsen, die fit für die Arbeitswelt gemacht wurden. Der Verein hatte die Teilnehmer mit der Aufgabe betraut, das 2007 bei dem Brandanschlag stark in Mitleidenschaft gezogene Gefährt wieder instand zu setzen. Bevor der Waggon per Tieflader angeliefert wurde, stand er in einem Stahlbau-Betrieb. Dort wurde das Relikt aus dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte mühsam wieder gerichtet.

Zunächst befreite ein sechsköpfiges Team aus der Holzwerkstatt den Waggon vom Rost. In Anlehnung an die frühere Reichsbahn wurde die Farbe Braun für den Anstrich gewählt. Weil der damalige Farbton nicht mehr im Handel ist, entschieden sich die Restauratoren für eine Farbe, die lediglich wenige Nuancen vom ursprünglichen abweicht. Die Planken aus Kiefern- und Fichtenholz für die spätere Verkleidung des Waggons mussten im Vorfeld maßgefertigt werden.

„Als Anschauungsmaterial dient uns ein Waggon, der an der Rampe in der Gedenkstätte Bergen-Belsen steht“, erklärte seinerzeit Johannes Schlüter, Leiter des Projekts Login. Die Restaurierung des Waggons sei somit also auch immer ein Mittel gegen das Vergessen. Im Zuge eines Schüler-Projekts kam das Gefährt damals an die Berufsbildenden Schulen nach Dauelsen. Nach dem Brandanschlag dümpelte der Waggon jahrelang vor sich hin. Bevor sich das Netzwerk Erinnerungskultur des Waggons annahm, war lange nicht klar, ob der Waggon restauriert wird oder als Brandruine bestehen bleibt.

Projektbezogene Aufarbeitung

Der Verein Verdener Waggon hofft, dass eine projektbezogene Aufarbeitung der Geschichte des Transportes im Dritten Reich stattfindet, da zu allen Einsatzbereichen dieses Waggons Projekte möglich seien. Der Verein lädt Schulen, kirchliche Jugendarbeit und Erwachsenenbildung ein, zeitlich befristete Themen mit und am Waggon umzusetzen. „Denn der Waggon als Transportmittel steht leer an seinem Bahnsteig an der Bertha-Benz-Straße und wartet auf Einsätze“, betont Timme.

Den ersten Einsatz hat der Waggon gleich am Tag seiner Vorstellung am 13. November mit der inzwischen 95-jährigen Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano und ihrer Band Microphone-Mafia. Esther Bejarano sagt: „So lange ich lebe, will ich berichten von dem, was in Deutschland in der NS-Zeit geschehen ist, von den Gräueltaten, deren Zeugin ich geworden bin, um die Menschen heute zu warnen, damit solche Gedanken der Ausgrenzung, der Herabsetzung von Menschen sich nicht erneut durchsetzen. Denn diese Gedanken waren der Anfang des Holocaust.“ Ab 16 Uhr wird sie als Zeitzeugin berichten und singen. Der Eintritt ist kostenfrei. Anmeldung per E-Mail an FSJ-St.Jakobi@t-online.de.