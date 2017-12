Stellte das Verfahren jetzt ein: das Landgericht Verden (dpa)

Im Prozess um angebliche Quälereien in einer pädagogischen Einrichtung gibt es eine Wende. Wie die Sprecherin des Landgerichts Verden am Montag mitteilte, wird das Verfahren nur noch gegen einen der ursprünglich vier Angeklagten fortgeführt. Allein der frühere Inhaber und Geschäftsführer der Einrichtung für schwer erziehbare Jugendliche sitzt noch auf der Anklagebank. Der 39-Jährige soll dafür verantwortlich sein, dass Minderjährige als Strafe für Fehlverhalten tagelang in Zimmern eingesperrt und gequält wurden.

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft auch drei weiteren früheren Mitarbeitern des Heims mit Standorten in Thedinghausen bei Verden und Eystrup bei Nienburg/Weser Freiheitsberaubung und Misshandlung von Jugendlichen vorgeworfen. Nach der bisherigen Beweislage hatten sich die Vorwürfe allerdings nicht bestätigt. Die Kammer regte eine Einstellung dieser Verfahren an, teilweise gegen Auflagen. Wie der WESER-KURIER bereits berichtete, hatte ein Zeuge vor Gericht ausgesagt, er und andere frühere Bewohner hätten sich die Vorwürfe nur ausgedacht. (dpa)