Der Rathaus-Raser hatte sein Auto 2017 absichtlich in den Eingang des neuen Rathauses in Verden gefahren und angezündet. (Björn Hake)

Schnelles Ende nach langwierigem Rechtsstreit – zumindest vorläufig: Im Zivilprozess um Schadensersatz, den die Versicherung der Stadt Verden von dem sogenannten „Rathaus-Raser“ verlangt, haben die Parteien auf Anregung des Landgerichts jetzt einen Vergleich geschlossen. Die Forderung an den inzwischen 49-Jährigen, der nach wie vor in Strafhaft sitzt, beläuft sich danach „nur“ noch auf 200 000 Euro. Die Widerrufsfrist beträgt beidseitig einen Monat.

In einer Teilklage hatte die Landwirtschaftliche Brandkasse ursprünglich knapp 370 000 Euro von dem Mann haben wollen, der seinen Pkw an einem Sonntagmorgen im April 2017 ins gläserne Foyer des neuen Rathauses an der Ritterstraße gesteuert und angesteckt hatte. Die von der Versicherung bereits an die Stadt gezahlte Gesamtschadenssumme beläuft sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Das Durchsetzen der Forderung an den Frührentner erwies sich für die Versicherung als kompliziertes Unterfangen.

Beim Erörterungstermin im Juni vergangenen Jahres hatte der Anwalt des Verdeners vor der 5. Zivilkammer des Landgerichts erneut beantragt, die Klage abzuweisen. Die dem Rechtsstreit zu Grunde liegende Schadenssumme war auf Basis eines Privatgutachtens ermittelt worden. Die Einzelrichterin machte zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich, dass sie die Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens für nötig halte – zwecks weiterer Aufklärung und „um einzelne Kostenpositionen nachzuprüfen“. Die Versicherung hatte erst einige Tage zuvor eine überarbeitete Forderungsaufstellung eingereicht. Es würden, wie es hieß, „aus einzelnen Positionen heraus konkrete Beträge“ geltend gemacht.

Ende Juli war dann ein sogenannter Hinweisbeschluss der Kammer ergangen. In der bisherigen Form sei die Teilklage nicht ausreichend differenziert, entspreche nicht den rechtlichen Anforderungen und sei somit unzulässig. Gleichzeitig wurde die Versicherung angewiesen, binnen zwei Wochen nachzubessern und zu pauschal gehaltene Kostenpositionen zu konkretisieren und nachvollziehbarer darzustellen. Mitte September wurde schließlich der Beschluss verkündet, das Gericht werde nunmehr ein weiteres Gutachten in Auftrag geben.

Dieses liegt inzwischen vor, wurde beim kurzen aktuellen Termin allerdings inhaltlich so gut wie gar nicht thematisiert. Jörg Matthäi, der Anwalt des Beklagten, erwähnte allerdings das Stichwort „Rauchschutztüren“, und dies bezog sich auf deren Zustand vor dem 9. April 2017. Die Richterin hatte den Parteien zuvor schon, auch im Hinblick auf die Verfahrenskosten, einen Vergleich vorgeschlagen. Sie merkte an, eine Befragung des Sachverständigen zu seinem umfangreichen Gutachten könnte möglicherweise mehr als einen Tag in Anspruch nehmen.

Die Einigung kam dann rasch zustande. Wie die Versicherung an das Geld kommt, steht auf einem anderen Blatt. Bei seinem Mandanten werde wohl „nichts zu holen sein“, sagte Matthäi mit Verweis auf dessen desolate finanzielle und persönliche Situation. Der stark sehbehinderte Mann befindet sich nach wie vor in der Justizvollzugsanstalt Bremervörde. Das Amtsgericht Verden hatte ihn im Januar 2018 wegen vorsätzlicher Brandstiftung und versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

Die Hoffnung, vielleicht doch noch mit einer Bewährungsstrafe davonzukommen, war ihm einige Monate später vom Landgericht fast umgehend zunichte gemacht worden. Schon zu Beginn des zweiten Verhandlungstages erfolgte die Rücknahme der Berufung. Auch vor der 5. kleinen Strafkammer hatte der führerscheinlose Angeklagte die Vorwürfe eingeräumt. Als Motiv für seine Crashtour in den neuen Rathaustrakt nannte der gelernte Autoschlosser wiederum seine nachhaltige Verärgerung über die zu massive Bebauung des Grundstücks neben seinem Haus an der Bremer Straße. Seine Vorstellung sei gewesen, mit der aufsehenerregenden Tat einen Baustopp oder zumindest eine niedrigere Bebauung zu erreichen. Bei sämtlichen Befragungen seit seiner „Protestaktion“ gegen die Baubehörde hatte er betont, es hätten unter keinen Umständen Menschen zu Schaden kommen sollen – daher auch die Wahl des sonntäglichen Tattermins, wenn das Rathaus vermutlich verwaist sei.

Dass an dem erstinstanzlichen Urteil nicht zu rütteln sein würde, schien so gut wie sicher, nachdem der psychiatrische Sachverständige sein Gutachten erstattet hatte. Für die Tatzeit sei von vollständiger Einsichts- und Steuerungsfähigkeit und somit auch uneingeschränkter Schuldfähigkeit auszugehen. Die Untersuchung habe keine Anhaltspunkte für eine wahnhafte Erkrankung, wie zunächst vermutet, eine Persönlichkeitsstörung, Suchterkrankung oder Suizidabsicht ergeben, so Gutachter Matthias Eibach. Die Frage, was den „Rathaus-Raser“ letztlich geritten habe, vermochte aber auch Eibach nicht schlüssig zu beantworten: „Es ist nicht nachvollziehbar, was in seinem Kopf vorgegangen ist“.