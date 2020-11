Werner Schade mit seiner Anwältin Heike Ahrens-Kulenkampff. (Archivfoto Michael Galian)

Fast genau ein Jahr hat der Rechtsstreit zwischen dem geschassten Geschäftsführer und Zuchtleiter Werner Schade und dem Hannoveraner Verband aus diversen Gründen auf Eis gelegen. Dass manches daran nach wie vor ein heißes Eisen zu sein scheint, wurde am Donnerstag beim Fortsetzungstermin am Arbeitsgericht Verden deutlich. Ungeachtet anhaltender Differenzen im Fall des Hengstes Dario dürfte es nun aber doch zu einem für beide Seiten akzeptablen Vergleich und der endgültigen Auflösung des Arbeitsvertrages kommen.

Nach erneuter Erörterung der nicht ganz unkomplizierten Sach- und Rechtslage, wie sie sich aus Sicht des Gerichts darstellt, noch so manchem Schlagabtausch der Parteien sowie einigem Hin und Her über die Höhe der fälligen Abfindungssumme formulierte Vorsitzender Richter Klaus Rinck einen umfassenden Vergleichsvorschlag. Darin flossen alle Punkte ein, die zuvor mehr oder weniger strittig gewesen waren. In den rund zwei Stunden zuvor hatte Rinck mehrfach und nachdrücklich dazu geraten, sich in den unterschiedlichen Positionen so weit anzunähern, dass ein möglichst Abschluss erzielt werden könne, und auch „Empfehlungen“ zu einzelnen Aspekten abgegeben.

Klar voneinander abweichende Vorstellungen bestanden bei Werner Schade, dem im Mai 2019 erst fristlos und dann fristgerecht zum Jahresende gekündigt worden war, sowie bei seinem langjährigen Arbeitgeber nicht zuletzt hinsichtlich des Abfindungsbetrages. Schließlich konnte der Kompromissvorschlag des Gerichts, 145 000 Euro brutto, in den Vergleich aufgenommen werden. Sowohl Schades Anwältin Heike Meyer-Kulenkampff als auch Nils Bulling, der für den Hannoveraner Verband agierte, hatten auch hier das Einverständnis der Parteien signalisiert.

Das Ganze ist noch nicht völlig in trockenen Tüchern. Ein sofortiges, völliges Abnicken noch vor Ort wurde auch nicht verlangt. Werner Schade hat eine Woche Zeit für die Zustimmung, der Verband bekam eine zweiwöchige Frist gesetzt. Die Pferdezuchtorganisation war diesmal durch den neuen Vizepräsidenten Carsten Leopold vertreten. Auch Präsident Hinni Lührs-Behnke war im Verhandlungssaal erschienen. Doch aufgrund der Platzknappheit im Zuge der verschärften Corona-Auflagen musste die Personenanzahl auf das zulässige Mindestmaß reduziert werden. Lührs-Behnke ließ Leopold den Vortritt.

Beide verkörpern auch den großen Wechsel und Neubeginn, der sich beim Verband im Zuge der sogenannten Strukturreform vollzogen hat. Beim gescheiterten Gütetermin im Juni vergangenen Jahres und bei der Verhandlung vor zwölf Monaten hatte noch Herwart von der Decken den Verband repräsentiert. Zunächst noch Ambitionen auf die Präsidentschaft hegend, war der Mann aus Stade Ende Juli als Vorsitzender zurückgetreten. Von der Decken wie auch Schade hatten vor Gericht weitgehend unterschiedlich geschildert, was auch in der arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung ein Kernpunkt ist beziehungsweise war: der Abwicklungsvertrag hinsichtlich des Hengstes Dario. Hier ging es allerdings explizit „nur“ um eine Faksimile-Unterschrift, die Schade unter das Dokument hatte setzen lassen. Schon vor einem Jahr hatte Richter Rinck unmissverständlich klar gemacht, was er auch am Donnerstag noch einmal betonte: Die Verwendung der eingescannten Unterschrift des Vorsitzenden unter einen Vertrag von so erheblicher rechtlicher Bedeutung sei als eine Pflichtverletzung zu werten. Diese sei indes nicht geeignet, eine Kündigung zu stützen, sondern hätte wohl allenfalls eine Abmahnung zur Folge haben können. Dass das gesamte Zustandekommen des Vertrages, der mehrere Gerichte beschäftigt, sowie dessen Gestaltung etliche Fragen aufwerfe, verhehlte Rinck nicht. Doch das ist eine andere juristische „Baustelle“ – und auch beim Landgericht Verden angesiedelt. Ein für den heutigen Freitag vorgesehener Termin bei einer Zivilkammer wurde kurzfristig aufgehoben. Wie das Verfahren weitergeht, ist noch nicht klar.

Werner Schade hatte einem Vergleich zunächst nicht zustimmen wollen und an seiner Klage gegen den Verband festgehalten. Dessen Anwalt wiederum kam auch nun wieder mit „einer ganzen Reihe von Pflichtverletzungen“, die zur Kündigung geführt hätten. Hier allerdings verwies Rinck einmal mehr darauf, dass einzig die Faksimile-Unterschrift nennenswert sei, alle anderen angeführten Gründe nicht trügen. Mit dem angestrebten Vergleich beziehungsweise dem Auflösungsvertrag ist das Thema indes ohnehin hinfällig.