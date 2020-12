Der Borsteler Andreas Bortfeldt ist seit einigen Jahren Gruppensprecher von Amnesty International Verden. (Björn Hake)

Herr Bortfeldt, Sie sind Gruppensprecher der Amnesty International (AI) Gruppe in der Kreisstadt Verden. Vielen Menschen wird ihre Organisation ein Begriff sein. Seit wann gibt es eigentlich ihre Gruppe hier vor Ort?

Andreas Bortfeldt: Am 5. September 2013 hatte die Bremer AI-Gruppe eine Werbeaktion mit Stand zur Gründung einer Verdener Gruppe in der Fußgängerzone veranstaltet. Vor Weihnachten erfolgten dann die ersten Gründungsschritte. Es waren elf Personen, die daran teilnahmen. Dann gab es eine Fluktuation durch Umzüge, insbesondere von zwei Schülerinnen, die an ihre Studienorte wechselten.

Derzeit sind wir zehn Mitglieder, die sich in der Regel einmal monatlich im Gemeindehaus der katholischen Gemeinde Verden treffen. Es findet gerade eine Kooperation mit dem Gymnasium am Markt (Gamma) in Achim statt. Diese wurde von einer Schülerin des Gammas angeregt. Nun verläuft der Kontakt wegen Corona erst einmal über Lehrkräfte der Schule und auch von unserer Seite durch eine Lehrerin.

Die Mitglieder der Gruppe sind sehr aktiv und wollen dies auch im Rahmen ihrer zeitlichen Möglichkeiten sein – trotz beruflicher Auslastung und Familie. Vorteilhaft ist, dass manche Aktiven ihre beruflichen Erfahrungen günstig in unsere Arbeit einbringen können, zum Beispiel Arzt, Lehrerin, Dozent an der Uni. Dies führt auch zu einem großen Zusammenhalt innerhalb unserer Gruppe. Es geht um die persönliche Mitwirkung zur Einhaltung der Menschenrechte, wie sie von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen wurden und wie Amnesty nun versucht, Verstöße dagegen aufzudecken und Abhilfe zu erreichen. Uns geht es zudem darum, in unserem Landkreis den Menschen die Bedeutung dieser Rechte immer wieder nahezubringen und dabei unsere Arbeit zu unterstützen.

Erfolge sind im Grunde ja auch die bisher erfolgten Aktionen, wodurch wir viele Menschen in Verden erreicht haben. Außerdem ist die Kooperation im Netzwerk Unantastbar sehr erfolgreich. Wir haben konkret an verschiedenen Aktionen und Fällen mitgewirkt, die einen gewissen Erfolg gehabt haben. Beispielsweise wurden sieben verhaftete Iraner, auch Frauen, der Bahai-Glaubensgemeinschaft aus dem Gefängnis entlassen. Dabei hatten wir auch Verbindung zur Bahaì-Gemeinde in Bremen. Auch haben wir uns bei diversen Fällen durch Schreiben an Regierungen oder Botschaften für Menschen eingesetzt – dabei auch Unterschriften gesammelt. Auch haben wir für die vorzeitige Entlassung einer Gefangenen in El Salvador gearbeitet, die nach einer Totgeburt ihres Kindes zu 40 Jahren Haft verurteilt worden war. Man hatte ihr eine bewusste Abtreibung unterstellt.

Hinzu kommen einerseits erfolgreiche Unterschriftensammlungen zugunsten politischer Häftlinge und die persönliche Übergabe einer Petition für einen türkischen Gefangenen an den damaligen Außenminister Sigmar Gabriel – am Rande einer Wahlkundgebung in Verden. Andererseits haben wir auch eine gelungene Ausstellung und Präsentation im Domherrenhaus zur Flüchtlingsproblematik veranstaltet, die mit einer Lesung verknüpft war.

Ja, früher lief vieles per Telegramm oder Post, heute kommen digitale Medien zum Einsatz. Man kann also schneller reagieren. Dennoch ist der gute alte Brief nach wie vor wichtig, denn er drückt persönliches Engagement aus. Wir haben immer mehr mit anderen Institutionen kooperiert. Zum Beispiel mit Kirchen in Form von mehreren Friedensandachten sowie durch zwei Benefizkonzerte im Landkreis Verden oder mit dem Domgymnasium durch eine Präsentation im Politikkurs. Hinzu kommt die Arbeit mit dem Weser-Aller-Bündnis: Engagiert für Demokratie und Zivilcourage (Wabe) und insbesondere mit dem Netzwerk Unantastbar.

Das Netzwerk Unantastbar im Landkreis Verden versteht sich als Plattform von unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich kritisch und solidarisch mit den aktuellen Fragestellungen im Landkreis Verden auseinandersetzen. Es unterscheidet sich damit von Bündnissen, die immer gemeinsam formulierte Ziele verfolgen. Vielmehr bietet das Netzwerk die Grundlage für solche Bündnisse aus einigen oder allen Netzwerkorganisationen zu bestimmten Themen. So hat Fridays for Future zu Klimathemen die Initiative ergriffen, und zum Beispiel die Omas gegen Rechts haben eine Aktion zum Gedenken am 9. November initiiert.

Die Unantastbarkeit der Menschenwürde ist ein zentrales Anliegen des Netzwerkes, das sich eben auch im Namen wiederfindet. Die Grundlage der Kooperation basiert auf folgender kurzen Präambel, auf die sich alle Beteiligten verständigt haben: kritisch für Frieden, Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Menschenrechte im Landkreis Verden. Durch den Zusammenschluss der zivilgesellschaftlichen Gruppen werden Einzelbündnis-Strukturen effizienter gestaltet und gewinnen damit an Schlagkraft. Insgesamt trägt das Netzwerk dazu bei, schneller auf politische Entwicklungen reagieren zu können und Informationen untereinander auszutauschen.

Jedoch ist das Netzwerk nicht per se Trägerkreis für gemeinsame Aktionen, sondern ermöglicht, dass sich Aktionen entwickeln, die dann bei Bedarf zu Bündnissen führen. Die Mitgliedsorganisationen sprechen sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und jegliche Art von Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer gesellschaftlichen Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, der sexuellen Identität, ihrer Religion aus. Derzeit besteht das Netzwerk aus insgesamt 14 Gruppen. Das sind: DOZ 20, DGB, Amnesty International, Ankommen in Thedinghausen, AG Cato Bontjes van Beek, Forum Zukunft Dörverden, Antiva-Gruppe Dörverden, Wabe, Fridays For Future Verden, Drübberholz, Friedensinitiative Verden, Ak Frauenort Verden, Omas gegen Rechts sowie der Verein Verdener Waggon im Netzwerk Erinnerungskultur.

Für unsere Amnesty-Gruppe hat sich die Teilnahme am Netzwerk Unantastbar als sehr vorteilhaft erwiesen. Neben meiner Tätigkeit als Sprecher von AI bin ich auch gleichzeitig Sprecher des Netzwerkes. Die Zusammenarbeit hat sich positiv ausgewirkt, weil Terminüberschneidungen reduziert werden konnten und gemeinsam Aktionen geplant und umgesetzt wurden. Obwohl das Jahr 2020 zu vielen Einschränken bei den Aktivitäten geführt hat, konnte die Plattform dennoch zum Austausch genutzt werden. Zudem konnte sich das Netzwerk zwei Mal treffen und zu verschiedenen Themen Veranstaltungen realisieren.

Jedoch machen sich viele Aktive im Netzwerk Unantastbar wegen der aktuellen Situation in Deutschland Sorgen darüber, dass das Grundgesetz derzeit von Verschwörungsideologen im Umfeld der sogenannten Querdenker missbraucht wird, um antisemitische Mythen und Hetze zu verbreiten, den Holocaust zu relativieren und Ängste zu schüren.

Unsere monatlichen Treffen fallen aus, es gibt auch keine Präsenzveranstaltungen. Es läuft jetzt viel digital. Viele Rundmails und Online-Petitionen. Da war es schon eine Ausnahme, dass sich unsere Amnesty-Gruppe im Spätsommer auf einer gemeinsamen Präsentationsveranstaltung des Netzwerkes Unantastbar im Innenhof vor der Stadthalle präsentieren konnte. Da gab es wieder viele persönliche Kontakte – natürlich Corona-konform.

Allein aus Verden haben wir nur bedingte Einflussmöglichkeiten, wenngleich persönliches Engagement und Ideen oft etwas bringen – wie das Beispiel mit Sigmar Gabriel zeigt. Ansonsten ist es ein Zusammenspiel aller fast 550 Amnesty-Gruppen in Deutschland. Je mehr sich für einen Fall oder in einer Kampagne, zum Beispiel gegen anstehende Hinrichtungen oder Folterungen, engagieren, umso erfolgreicher sind wir. Dazu tragen wir aus Verden auch unseren Teil bei. Mal mehr, mal weniger – je nachdem wie viel Zeit die Mitglieder einbringen können. Deshalb suchen wir ja auch noch weitere Aktive, um noch mehr machen zu können. Das heißt im Grunde, dass wir uns bei unseren Aktionen immer auf Fälle berufen, die von AI geprüft und zur Verfügung gestellt werden.

Manche AI-Gruppen arbeiten noch wesentlich stärker auf Bezirks- oder Bundesebene mit. Wir sehen unser Arbeitsgebiet bezogen auf Kreisebene wegen der Wohnorte unserer Mitglieder vornehmlich in der Stadt Verden.

Derzeit setzen wir uns von Verden aus für die bedingungslose Freilassung von Narsin Sotoudeh im Iran ein. Die Anwältin und Menschenrechtsaktivistin hat kürzlich den alternativen Nobelpreis verliehen bekommen – konnte jedoch den Preis nicht entgegennehmen, da sie im Iran wieder im Gefängnis inhaftiert ist. Hierzu erhalten wir von AI aus Berlin weitere Nachrichten und würden auch die Vorschläge zu ihrer Unterstützung mittragen. Für das kommende Jahr planen wir noch eine Ausstellung im Alten Schulhaus in Dauelsen.

Zur Person

Andreas Bortfeldt

Der 72-Jährige lebt zusammen mit seiner Ehefrau Brigitte im Verdener Ortsteil Borstel. Vor seinem Ruhestand war er unter anderem als Schulleiter in Nienburg und Steimbke tätig. Seit einigen Jahren ist Bortfeldt, der in seiner Freizeit gern Golf und Fußball spielt, Sprecher von Amnesty International Verden.