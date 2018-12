Weiß nicht, wie es im neuen Jahr für ihn weiter geht: Schuster Hartmut Meyer. (Björn Hake)

Stimmt, am Verdener Blumenwisch befindet sich das sogenannte O-Center. Doch als O-Center bezeichnet das kleine Einkaufszentrum fast niemand, zumindest kein waschechter Verdener. Für die Verdener bleibt der Gebäudekomplex einfach ihre Kaufhalle, genauso wie die Bremer immer noch von der Stadthalle statt von der ÖVB Arena sprechen. Doch zum Jahreswechsel endet nun eine Ära in Verden – viele der langjährigen Mieter verlassen die frühere Kaufhalle, blicken in eine eher ungewisse Zukunft. Wie ein Damokles-Schwert schwebt nun die drohende Arbeitslosigkeit über ihrem Silvesterabend.

Doch Sabine Stolte hat Glück, sie arbeitet als „Springerin“, wird künftig in den anderen Geschäften der Bäckerei Baalk eingesetzt. Die Filiale am Verdener Blumenwisch schließt jedenfalls am 31. Dezember. „Die Kaufhalle kenne ich schon von Kindesbeinen an. Sie gehört einfach zu Verden“, bedauert die Bäckereifachverkäuferin den baldigen Abriss des riesigen Komplexes. Im Zuge des Leuchtturm-Projekts Stadtkante soll in dem neuen Quartier ein Mix aus Wohnungen, Hotel, Dienstleistungen, Gewerbe und Einkaufen entstehen.

„Viele ältere Menschen sind doch jetzt aufgeschmissen“, findet ein Stammkunde aus dem Flecken Langwedel, bestellt sich bei Sabine Stolte noch schnell einen Kaffee zum Mitnehmen. Die Schließung der ehemaligen Kaufhalle sei schon ein „kleiner Trauerfall“ für Verden, spricht er mit dieser plakativen Aussage vielen Verdenern aus der Seele – besonders den Bewohnern des gegenüberliegenden Seniorenheimes. Gerade dieses Klientel lag auch immer besonders Christa Rave, Leiterin der Zimmermann-Filiale, am Herzen. „Die Senioren haben immer gerne ihre Bonschen bei uns gekauft. Für sie haben wir extra breitere Gänge angelegt.“ Ganz so schwarz wie für viele andere Mieter sieht die Zukunft für die Beschäftigten des Sonderposten-Marktes allerdings nicht aus. „Es geht weiter“, seufzt die Filialleiterin. Während sie erzählt, fällt ihr schlichtweg ein Stein vom Herzen. „Wir ziehen im Frühjahr an die Hohe Leuchte, in den Aldi-Markt.“ Der Standort am Blumenwisch hatte ihrer Ansicht nach einen ganz entscheidenden Vorteil: „Sehr stadtnah und viele Parkplätze vor der Haustür.“ Mit der Schließung des 1800 Quadratmeter großen Rewe-Marktes fehle nun einfach ein Nahversorger in dem Viertel, in dem später das neue Quartier Stadtkante entstehen soll.

„Wir haben am 31. Dezember unseren letzten Verkaufstag“, erläutert Daniela Beckmann, Sprecherin von Rewe Region Nord. Bis zur Neueröffnung würden die rund 20 Mitarbeiter in den umliegenden Märkten untergebracht. Beckmann versichert, dass es auch im neuen Gebäudekomplex einen Rewe-Markt geben werde. „Im Moment planen wir mit einer Neueröffnung für Ende 2020.“

Nein, Schuster Hartmut Meyer (53) will keine Kaffeesatz-Leserei betreiben, er kann einfach noch nicht sagen, wohin ihn sein beruflicher Weg in den kommenden zwei Jahren führt. Nur soviel: Sage und schreibe 31 Jahre hat er am Blumenwisch Schuhe repariert, Schlüssel nachgemacht und Uhren wieder zum Laufen gebracht. „Ich habe hier viele größere Umbauten mitgemacht. Im Jahr 2001 musste ich sogar einmal für zwei Monate schließen“, erinnert sich der Schuhmacher an die damaligen Umsatzeinbußen. Als er gehört hatte, dass der Supermarkt zum Jahresende schließt, wusste er, dass seine Zeit in der früheren Kaufhalle abgelaufen ist. „Was soll ich hier alleine im Dunkeln sitzen, wenn der Rewe, der Bäcker und der Lottoladen ausgezogen sind?“, fragt sich Meyer. Manche Kunden wissen gar nicht, dass der Schuster so mit vollem Namen heißt, für viele war immer einfach nur ihr persönlicher Mister Minit. Wie oft hat der Kunde aus Langwedel mit einem Becher Kaffee vom Bäckerstand nebenan beim Schuster gesessen und einfach nur eine Tasse geschnackt. Gerade das Familiäre sei es gewesen, was das Miteinander am Blumenwisch jahrzehntelang ausgezeichnet habe, findet der Schuhmacher, der immer der heimliche Treffpunkt im kleinen Einkaufszentrum gewesen ist.

„Was für eine Frau. So etwas Nettes gibt es doch überhaupt nicht mehr“, sagt die Kundin, als ihr vierbeiniger Freund ein Leckerli von Jutta Kabs bekommt. 26 Jahre lang hat sie das Lotto-, Tabak- und Zeitschriftengeschäft geführt. Auch Ulrike Wilhelm wird wehmütig, als sie zum letzten Mal ihren Lottoschein bei der langjährigen Mitarbeiterin Heike Fischer aus Blender abgibt. „Wir haben hier sogar noch die Zeitungen für unsere Kunden zurückgelegt, wenn sie morgens nicht gekommen sind“, erinnert sich Fischer an die goldenen Zeiten am Blumenwisch. Auch Helene Hüholt, die gerne in der Ladenpassage eingekauft hat, muss nun einen weiteren Weg zurücklegen, wenn ihr plötzlich ein Pfund Butter fehlt oder die Batterie ihrer Armbanduhr den Geist aufgibt.

Der Letzte macht das Licht aus. Das trifft auf die Damen aus dem Salon Hairexpress zu. Ende Februar legen sie die Scheren zur Seite. „Wir bemühen uns, eine Lösung für unsere Mieter zu finden“, versichert Wirtschaftsförderin Birgit Koröde. Doch für die Menschen vom Blumenwisch ist das kein Trost, viele von ihnen erwartet eine ungewisse Zukunft.