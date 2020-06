Nach vielen Wochen des Zuhausebleibens ist die Reiselust so groß wie nie. Mal etwas anderes sehen, Neues erleben, wenn auch mit Maske, an die hat man sich ja fast schon gewöhnt. Reisen ist auch wieder möglich, denn seit dem 25. Mai dürfen Hotels, Pensionen und Gästehäuser wieder öffnen. Auch die Vermietung von Ferienwohnungen und -häusern unterliegt keinen Beschränkungen mehr und ist nicht mehr an Fristen gebunden. Doch in der Realität scheint es innerhalb des Landkreises einen deutlichen Unterschied zwischen der Reiselust und konkreten Reiseplänen zu geben.

Es werde zwar von Woche zu Woche besser, sei aber nicht mit der sonstigen Auslastung zu vergleichen, berichtet Christian Haag vom Haags Hotel Niedersachsenhof an der Lindhooper Straße 97. „Am Wochenende übernachten hier nun wieder öfter Radtouristen, ansonsten gibt es noch so gut wie keinen Tourismus.“ Während man in den Vorjahren zu dieser Jahreszeit oftmals ausgebucht gewesen sei, seien in diesem Jahr im Schnitt nur zwischen einem Drittel und der Hälfte der über 80 Zimmer belegt, und diese dann primär an Geschäftsreisende. Die Auswirkungen von Covid-19 spüre das Personal zudem auch noch im hauseigenen Gastronomiebereich: „Die Gäste beschränken sich auf das Notwendigste, gehen weniger essen und auch Barbesuche finden seltener statt.“

Um überleben zu können, hat der Betrieb staatliche Hilfen beantragt, auch wenn die maximale Auszahlungssumme von 25 000 Euro für ein so großes Hotel wie den Niedersachsenhof nicht lange vorhält. Die Mitarbeiter sind zudem in Kurzarbeit. „Das entsprechend niedrigere Gehalt stocken wir aber noch etwas auf. Entlassungen gab es keine.“ Auch wenn die Zukunft noch ungewiss sei, man beispielsweise nicht wisse, inwieweit Reitturniere und andere Veranstaltungen rund ums Pferd stattfinden könnten und man jene Besucher beherbergen könne, keime so langsam wieder Hoffnung auf, denn „es wird von Woche zu Woche etwas besser“. Die Regelung, dass wieder bis zu zehn Personen einen Tisch belegen können, hat zum Beispiel einige Stammgäste an ihre Tische zurückkehren lassen.

Geschäftsmann als Dauermieter

Durch einen für sie glücklichen Umstand hatten sie bislang keine Einbußen im Hinblick auf die Vermietung ihrer Ferienwohnung am Gibbach (Weitzmühlener Dorfstraße 1), berichtet Liane Keller-Ehrichs. „In der Zeit, in der man nicht an Privatleute vermieten durfte, hatten wir einen Geschäftsmann als Dauermieter.“ Nun, wo es bei der Vermietung keine Einschränkungen mehr gebe, rechne sie, wie auch bislang, mit einer guten Auslastung. „Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute nun vermehrt innerhalb Deutschlands nach einer Ferienwohnung Ausschau halten anstatt eine Fern- oder Flugreise zu planen.“

Hilde Lange, die in Langwedel an der Hollenstraße 71 ein Gästehaus mit insgesamt 17 Betten sowie ein Einzelzimmer- und ein Zweizimmer-Appartement vermietet, hatte mit Blick auf die Auslastung ihrer Betten weniger Glück. „Wir verzeichnen etwa 60 bis 70 Prozent weniger Gäste als üblich“, lautet ihre Zwischenbilanz. Zu beobachten sei darüber hinaus, dass nicht mehr weit im Voraus gebucht werde, sondern eher spontan. Da man das Haus bis vor kurzem nicht voll auslasten durfte, habe man einigen Gästen auch absagen müssen. Trotz Maskenpflicht und den nach wie vor geltenden Abstandsregelungen seien viele Menschen unsicher.

„Das Bankettgeschäft ist quasi tot“, meint Jan Lampe vom Hotel Restaurant Bootshaus in Achim (Uesener Westerstraße 17). Wo sonst um die zehn größere Veranstaltungen pro Woche angesetzt waren, findet nun nur noch eine einzige statt. Die Zehn-Personen-Regelung wiederum hat eine Verbesserung dahingehend gebracht, dass im Restaurantbereich wieder größere Umsätze zu verzeichnen sind. „Gerade im Außenbereich fühlen sich die Gäste sicher, dort ist der Umsatz bei schönem Wetter gut.“ In den Vorjahren habe die Auslastung des Hotels, in dem es 45 Zimmer gibt, bei 40 bis 100 Prozent gelegen, diese Zahlen seien während der vergangenen Monate auf zehn bis 50 Prozent gesunken. Insgesamt betrachtet liege der Umsatz zwischen einem Drittel und der Hälfte, bezogen auf den Juni. „Davor war es eine einzige Katastrophe“, macht Lampe deutlich. Kurzarbeit für das Personal sei gewesen, um die Kosten zu minimieren. Zudem hat auch er staatliche Hilfen beantragt und Kredite aufgenommen und werde auch die neuen Hilfen in Anspruch nehmen.

Seit 2013 vermietet Karin Schulz an der Syker Straße 157 in Thedinghausen eine 80 Quadratmeter große Obergeschosswohnung mit zwei Schlafräumen und Dachterrasse für bis zu drei Personen. „Häufig wird sie von Monteuren angemietet, aber das ist in diesem Jahr deutlich seltener der Fall als in den Jahren zuvor. Ähnliches habe ich von anderen Vermietern in Thedinghausen gehört.“