Wer regiert künftig die Allerstadt? Die Wähler können am 26. Mai entscheiden. (Tatje)

Die Karten für die Bürgermeisterwahl in Verden sind gemischt. Alle vier Kandidaten, Lutz Brockmann (SPD), Jens Richter (CDU), Kai Rosebrock (Freie Wähler) und Hermann Dittmers (unabhängig) sind zugelassen. Der Wahlkampf ist in vollem Gange, und bis Sonntag, 26. Mai, haben die Bewerber noch Gelegenheit, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und für sich zu werben.

Einen hoffentlich interessanten und spannenden verbalen Schlagabtausch können die Verdener bereits am kommenden Sonntag, 19. Mai, erwarten. Die VERDENER NACHRICHTEN laden zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion mit allen Kandidaten ein. Beginn ist um 11 Uhr im Kino Cine City, Zollstraße 1, in Verden. Der Eintritt ist kostenlos. Die Diskussion wird bis etwa 12.30 Uhr dauern. Im Zuge der Debatte haben auch die Bürger ausreichend Gelegenheit, Fragen an die Kandidaten zu stellen.

Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann strebt eine Wiederwahl und damit seine dritte Amtszeit an. Der 58-Jährige wurde 2003 zum ersten hauptamtlichen Bürgermeister in Verden gewählt. In seine Amtszeit fallen zahlreiche Großprojekte wie der Umbau des Rathausplatzes, die Umgestaltung des Allerufers sowie der Neubau der Schwerpunktwehr in der Lindhooper Straße. Brockmann hat sich im Wahlkampf sozialen Wohlstand auf die Fahnen geschrieben, er setzt seine Schwerpunkte zudem auf durchgängigen Lärmschutz an der Bahnstrecke, auf die Förderung bezahlbaren Wohnraums sowie auf Klimaschutz durch den Bau der Fahrradbrücke über die Aller.

Herausforderer Jens Richter von der CDU setzt naturgemäß andere Schwerpunkte. Er kritisiert, dass die Stadt zwar viele Großprojekte angehe, die bestehende Infrastruktur aber nicht dauerhaft unterhalten werde. Auch beim Thema Sicherheit und Ordnung will Richter Akzente setzen. So sei es ein unhaltbarer Zustand, dass sich viele ältere Bürger abends nicht in den Allerpark oder in den Holzmarkttunnel wagen würden. Ein anderer Schwerpunkt ist für ihn die Stadtentwicklung. Verden müsse der heimischen Wirtschaft beim Ausbau der Infrastruktur entgegenkommen, etwa beim schnellen Internet. Auch Stadtmarketing und Tourismusförderung seien ausbaufähig. „Verden ist beispielsweise auf einschlägigen Messen kaum vertreten, und im Tourismusverbund Mittlere Weser sind alle anliegenden Städte vertreten, außer Verden“, zählt er auf. Ein „ganz heißes Thema“ sei die Mobilität in der Stadt. Eine alte Forderung der CDU sei ein dritter Aller-Übergang, wichtig sei aber auch ein Mobilitätskonzept für den Südkreis. Für die Stadt Verden fordert Richter einen Innenstadtring sowie einen durchgängig zweispurigen Ausbau der Südbrücke.

Hermann Dittmers ist der einzige unabhängige Kandidat, ohne Sitz im Stadtrat, und noch der große Unbekannte. Der gebürtige Verdener lebte viele Jahre in Freiburg im Breisgau und bezeichnet sich selbst als einen „Bürgerlichen mit ökologischem Einschlag“. Sein erklärtes Ziel ist es, Ökonomie und Ökologie unter einen Hut zu bringen. Daher verwundert es auch nicht, dass sich der Ortsvorsteher von Freiburg-Kappel für den Bau von Fahrradstraßen in Verden ausspricht. Auch die Aufenthaltsqualität auf den städtischen Plätzen will er verbessern. Dittmers verspricht sich dort durch die Schaffung von kleinen Oasen (Wasserspiele und Bäume) eine erhebliche Attraktivitätssteigerung. Ebenso wie CDU-Bürgermeisterkandidat Jens Richter plädiert der Unabhängige für ein professionelles City-Management in Verden. Seit nunmehr einer Dekade sitzt er schon für die Christdemokraten im Ortschaftsrat von Freiburg-Kappel. „Als Ortsvorsteher bin ich der direkte Stellvertreter des Freiburger Oberbürgermeisters vor Ort“, erklärt der 59-Jährige. Und da Freiburg nun einmal traditionell eher grün tickt, sind ihm natürlich auch die Politgranden aus dem Südwesten bekannt. Als Kommunalpolitiker kennt sich der gebürtige Verdener mit der Errichtung von Kunstrasenplätzen und Flutlichtanlagen oder dem Bau von Feuerwehrgerätehäusern aus.

Kai Rosebrock startete seine politische Karriere in der Piratenpartei und ist mittlerweile zu den Freien Wählern gewechselt. Er bezeichnet die Partei als „wertkonservativ“, meint aber auch, dass man als Freier Wähler getrost „seine Ideologie über Bord werfen kann“. So sei die Partei von Ort zu Ort unterschiedlich, habe aber ein gemeinsames Grundsatzprogramm. Als Bürgermeister würde er sich für die Schulen und Sozialprojekte einsetzen. „Außerdem möchte ich dafür sorgen, dass jeder Bürger versteht, wo seine Steuern hingehen“, verrät Rosebrock.

Grüne und FDP haben keinen eigenen Kandidaten aufgestellt. Die Grünen unterstützen Lutz Brockmann von der SPD, die Liberalen haben keine Empfehlung ausgegeben.