Die Fahrer wurden verletzt, alle drei Autos erlitten erheblichen Schaden. (Christian Butt)

Eine 58-jährige Autofahrerin ist laut Polizei am Sonnabendabend gegen 18 Uhr aus Nindorf kommend auf die Achimer Straße in Richtung Verden eingebogen. Dabei übersah sie ein vorfahrtberechtigtes Auto, an dessen Steuer eine 23-jährige Frau saß, die in Richtung Langwedel fuhr. „Trotz einer Notbremsung konnte die 23-Jährige den Zusammenstoß nicht mehr verhindern“, erklärte die Polizei dazu.

Erheblicher Schaden

Durch den Aufprall wurde der Wagen der 58-Jährigen gegen ein drittes Fahrzeug geschleudert, in dem sich ein 36-jähriger Mann befand. Die 58-Jährige und ihre 81-jährige Beifahrerin sowie die anderen beiden Autofahrer wurden zur ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen in die Krankenhäuser in Verden und Rotenburg transportiert. An allen drei Fahrzeugen entstand „erheblicher Sachschaden“. Aufgrund der herumliegenden Trümmerteile und der ausgetretenen Betriebsstoffe in Form von Öl und Kühlflüssigkeit musste die Achimer Straße für die Aufräumarbeiten durch die Feuerwehr und der Straßenmeisterei bis 19.30 Uhr voll gesperrt werden.