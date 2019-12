Als Dankeschön bekamen Fabian und Johannes (vorne, v. l.) vom DRK Verden ein kleines Geschenk und ein Erinnerungsfoto mit Mutter Sandra Bossele (Mitte) sowie Andre Sempf, Dirk Oswald, Merle Blank und Dirk Westermann. (DRK-Kreisverband Verden)

Für Rettungssanitäter ist jeder Notruf eine berufliche Überraschungstüte. Denn die Einsätze sind vielfältig und bieten immer neue Herausforderungen. So auch ein Anruf, der bei der Rettungsdienststelle Mitte November einging. Gegen 16.15 Uhr meldete dort ein kleiner Junge aus Hülsen „Mama am Boden“. „Bei solchen Meldungen kann das alles oder nichts sein“, sagt Rettungsassistentin Merle Blank, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Dirk Oswald zu dem Einsatz ausrückte. „Da fragt man sich zunächst, ob Kinder vielleicht am Telefon gespielt haben oder es sich gar um einen Unfugalarm handelt.“ Dass ein Vierjähriger einen adäquaten Notruf absetze, sei extrem selten.

Am Einsatzort angekommen, standen Blank und Oswald wenige Minuten später vor einem fast komplett dunklen Haus. Nur hinter einem kleinen Badezimmerfenster brannte Licht. „Das ist immer ein sehr spannender Augenblick“, findet die Rettungssanitäterin. „In diesem Moment entscheidet sich, in welche Richtung der Einsatz läuft“. Auf das Klingeln öffnete Johannes die Tür, der Vierjährige, der zuvor den Krankenwagen gerufen hatte. Er führte die Retter in das Wohnzimmer, wo seine Mutter tief bewusstlos am Boden lag. Und noch jemand war da: Johannes' Zwillingsbruder Fabian. Von einem weiteren Erwachsenen fehlte jedoch jede Spur.

„In ein paar Sekunden war klar, dass es sich hier um einen ganz besonderen Einsatz handelt“, erinnert sich Dirk Oswald. Er und seine Kollegin standen plötzlich nicht nur vor der Aufgabe, die Notfallpatientin zu versorgen, sondern mussten parallel auch noch die beiden Kleinkinder beaufsichtigen. Arbeitsteilung war angesagt: Einer kümmerte sich um die am Boden liegende Sandra Bossele, der andere um die beiden Jungen sowie die Alarmierung eines Notarztes. Zusätzlich wurde die Polizei eingespannt, um Angehörige ausfindig zu machen. Die kontaktierte die Oma der Zwillinge, die nicht nur ihre Enkel betreuen, sondern auch wichtige medizinische Hinweise zur ihrer Tochter geben konnte. Denn ihre Ohnmacht ging auf eine bekannte Vorerkrankung zurück.

Während die Großmutter noch auf dem Weg war, zeigten sich die Kinder sehr interessiert an der Versorgung ihrer Mutter. „Die Zwillinge waren unglaublich. Die hatten überhaupt keine Berührungsängste zum gesamten Rettungspersonal, was absolut selten ist“, erklärt Oswald. „So haben Merle und ich die beiden in die Notfallversorgung integriert und zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Die Mutter wurde perfekt versorgt und wir hatten die beiden Jungen im Auge.“

Schließlich traf auch der Notarzt ein. Während sich dieser um Mutter Bossele kümmerte, kam auf Notfallsanitäter Andre Sempf eine andere Aufgabe zu. Bis zum Eintreffen der Oma sollte er sich nun um die beiden Jungen kümmern. „So etwas wie in Hülsen habe ich in zehn Jahren Rettungsdienst noch nicht erlebt“, erzählt Sempf. Als die Mutter immer wacher wurde, entspannte sich auch die Gesamtsituation. Die beiden Jungen seien großartig gewesen. Wie selbstverständlich sei er zum „Erzieher und langjährigen Kumpel in einer Person geworden“, als Sandra Bossele mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht wurde, ihre Söhne allerdings in seiner Obhut blieben. „Selten habe ich mit so viel Freude Fußball gespielt oder Kindern das Blaulicht am Notarzteinsatzfahrtzeug gezeigt“, sagt Sempf. „Das war für mich ein ganz besonderer Moment in meiner beruflichen Laufbahn.“

Glückliches Ende

Wie es sich für eine solche Geschichte gehört, hat auch diese ein glückliches Ende: Sandra Bossele erholte sich im Krankenhaus schnell und konnte bald entlassen werden. Dass Johannes und Fabian gleich wussten, was zu tun war, haben sie ihrer Mutter zu verdanken. Da sie unter epileptischen Anfällen leidet, hatte sie vorgesorgt. „Ich bin die meiste Zeit meines Lebens mit meinen Jungs zusammen und so war die Wahrscheinlichkeit immer sehr hoch, dass sie in meiner Nähe sind, wenn es mal zu einem Anfall kommt“, erklärt sie. „Mir war es wichtig, dass ich den beiden die Angst vor dieser Situation nehme, sie nicht in Panik verfallen, sondern wissen, was zu tun ist.“ Darum hat Bossele mit ihren Kindern spielerisch für den Ernstfall geprobt. Dass die beiden Vierjährigen das Gelernte dann auch im Notfall umsetzen konnten, rührt die Mutter zutiefst. Sie appelliert nun an andere Eltern: „Macht Erste-Hilfe-Kurse mit den Kindern. Sie retten Euer Leben.“