Dorothea Blume und Michael Spöring (v. li.) vom Domgymnasium (DoG) Verden stellen das Programm für den digitalen Tag der offenen Tür vor. (Björn Hake)

Im Frühjahr jeden Jahres stehen die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen im Landkreis Verden sowie deren Eltern vor der Entscheidung, auf welche weiterführende Schule das jeweilige Kind nach den Sommerferien wechseln soll. Aufgrund der anhaltenden Pandemie und des damit verbundenen Lockdown können die verschiedenen Schulen in der Region den traditionellen Tag der offenen Tür nicht in der altbekannten Form ausrichten. Aus diesem Grund hat sich das Verdener Domgymnasium (DoG) dazu entschieden, den Kennenlerntag in digitaler Form abzuhalten.

Unter dem Titel „Bock auf DoG?“ hat sich die Schule verschiedene Möglichkeiten überlegt, den Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen unter anderem Schulalltag, Lehrkräfte, Unterrichtsfächer und das Schulleben näher zu bringen. „Im November des vergangenen Jahres war klar, dass der traditionelle Tag der offenen Tür nicht wie gewohnt stattfinden kann“, sagt Dorothea Blume, Schulleiterin des Domgymnasiums. Aus diesem Grund sei Julia Monsees mit der Leitung des digitalen Projekts beauftragt worden.

Interview mit Schulsozialarbeiterin

Entstanden ist ein Padlet, sprich eine digitale Pinnwand, die an diesem Freitag, 26. Februar, ab 15 Uhr auf der Homepage der Schule online geht und den Viertklässlern über mehrere Wochen zur Verfügung steht. Auf der digitalen Pinnwand finden sich unter anderem Videos, Audiodateien und Bilder, die auch die Tiere, Arbeitsgemeinschaften und vieles mehr im DoG vorstellen. „Es ist eine Verbindung von Fachinhalten und den Menschen dahinter“, erklärt Blume. Wichtig sei gewesen, die Videos den Sehgewohnheiten anzupassen. Deshalb dauere ein Video maximal drei Minuten.

„Das Projekt war eine Herausforderung“, resümiert Julia Monsees, Koordinatorin des digitalen Tags der offenen Tür. Neben den notwendigen Informationen würden die Kinder auch die Schule sehen und die Atmosphäre spüren wollen. Wichtig sei, die Schüler abzuholen und zu zeigen, was das DoG besonders mache. Um den Mädchen und Jungen sowie den Eltern einen besseren Überblick zu verschaffen, habe das Organisationsteam das gesamte Material auf vier Oberbegriffe des folgenden Leitsatzes „Gemeinsam lernen leben seit 1578“ aufgeteilt.

Neben den Informationen über Schule und Unterricht wird auch die Geschichte des DoG genauer erklärt. Die Vorbereitungen auf das Projekt seien bereits im November angelaufen. Ziel sei gewesen, ein digitales Projekt anzubieten, das in Verbindung mit der Homepage stehe, aber dennoch ein eigenes Format besitze, erklärt Michael Spöring, stellvertretender Schuldirektor. Dafür seien eigens Fachgruppen erstellt worden, die bei der Umsetzung freie Handhabe gehabt hätten. „Ziel ist es auch, Neugierde zu wecken. Dafür gibt es Experimente und Mitmachaktionen“, berichtet Monsees, die bei einigen Kollegen für Verwirrung hinsichtlich der Umsetzung des Projekts sorgte. Eine chronologische Reihenfolge bei den verschiedenen Beiträgen gibt es nicht. „Die Mädchen und Jungen können sich angucken, was sie interessiert“, verdeutlicht Monsees. Neben den Lehrkräften hätten auch viele der Schülerinnen und Schüler des Domgymnasiums an der Umsetzung des Projekts mitgewirkt. „Beispielsweise hat eine Schülerin unsere Schulsozialarbeiterin interviewt“, sagt Dorothea Blume. Viele Schüler hätten ihren Beitrag im Homeschooling erstellt.

Sprechstunden via Zoom

Aufgrund dessen, dass der altbewährte Rundgang durch die Gebäude wegfällt, hat sich das DoG dazu entschlossen, den Schülern eine andere Möglichkeit zu bieten, die Räume zu erkunden. Die dazugehörige Pestalozzischule können die Mädchen und Jungen via 360-Grad-Kamera erleben. Dadurch sollen die angehenden Gymnasiasten „einen ersten Eindruck von dem Gebäude bekommen, in dem sie die ersten Jahre verbringen werden. Die Erkundungstour läuft wie Google Street View“, sagt Spöring.

Ein wichtiger Aspekt, der auch auf der digitalen Pinnwand zu finden ist, trägt die Bezeichnung Schule und Corona – der Umgang mit dem Virus. Aufgrund des Homeschooling seien viele Eltern unsicher, ob ihr Nachwuchs das Gymnasium schaffe. Dies habe Monsees durch den Austausch mit Kollegen anderer Schulen erfahren. Aus diesem Grund bietet die Schulleitung zusätzlich am Mittwoch, 10. März, sowie am Donnerstag, 11. März, jeweils ab 17 Uhr Gesprächsmöglichkeiten via Zoom an, um offene Fragen zu beantworten oder Sorgen der Eltern zu besprechen. Den Link sowie weitere Informationen gibt es unter www.domgymnasium.de.