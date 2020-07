Auch der Niedersächsische Weg will mehr Naturschutz ermöglichen – dem Nabu gehen die Forderungen allerdings nicht weit genug. (Björn Hake)

Als „reine Absichtserklärung, die keinerlei rechtliche Wirkung hat“ tut der Nabu-Kreisverband Verden das Maßnahmenpaket „Niedersächsischer Weg“ ab. Und das, obwohl der Naturschutzbund (Nabu) auf Landesebene in das Vorhaben mit eingebunden war. Auf den Weg gebracht hat es jedoch das Landvolk. Und das ist nicht davon angetan, dass Nabu und Co nun parallel mit einem Volksbegehren ähnliche Ziele verfolgen (wir berichteten).

„Natürlich wollen auch wir gut mit der Landwirtschaft zusammenarbeiten“, versichert Bernd Witthuhn, Vorsitzender des Nabu-Kreisverbands Verden. Naturschutzmaßnahmen seien schließlich oftmals nur mit der Landwirtschaft möglich. Dass die Landwirte nun auch auf Landesebene gesprächsbereit seien und anerkannt hätten, dass einer der Gründe für den Artenrückgang die intensive Landwirtschaft ist, begrüßen die Naturschützer. Doch der Niedersächsische Weg geht vielen Naturschützern nicht weit genug. „Die bisherigen Verhandlungen dazu haben gezeigt, dass viele in der Vereinbarung enthaltene Regelungen durch Ausnahmen wieder aufgeweicht werden können“, erzählt Witthuhn. Daher hat das Aktionsbündnis Artenvielfalt, dem mittlerweile 180 Organisationen angehören, entschieden, das gleichnamige Volksbegehren auf den Weg zu bringen.

Über diese Entscheidung ärgert sich neben dem Landvolk auch die CDU im Landkreis Verden. "Diese Aktion stört auch massiv den in unserem Landkreis praktizierten Weg des Interessenausgleichs mit allen Beteiligten", moniert Landwirt Wilhelm Hogrefe (CDU), der viele Jahre dem zuständigen Kreistagsausschuss vorsaß. Seit den 1980er-Jahren sei der Landkreis Verden Vorreiter in Niedersachsen in Sachen freiwilligem Artenschutzprogramm. Programme zum Feuchtwiesen-, Wald- und Artenschutz sowie zur Belebung der freien Landschaft mit Bäumen und Hecken wurden demnach von den Landwirten gut angenommen. "Über 300 Hektar Blühstreifen mit der Verdener Imkermischung wurden im vergangenen Jahr und in diesem Frühjahr ausgesät", erklärt der Christdemokrat. Auch andere Aktionen zugunsten des Naturschutzes konnten „in guter Zusammenarbeit" von Kreisverwaltung, Landwirtschaft, Jägerschaft, Anglern und Naturschutzverbänden erfolgreich umgesetzt werden. Dass nun einzelne Umweltverbände der Meinung seien, "durch eine Unterschriftenaktion das Oppositionsgehabe der Grünen auf Landesebene unterstützen zu wollen", empfindet der Kreistagsabgeordnete als kontraproduktiv. "Wir erwarten, dass gerade in unserer Region auch der Nabu erkennt, was auf dem Spiel steht", betonen auch die CDU-Kreistagsabgeordneten Annameta Rippich, Carsten Puvogel und Dirk Gieschen.

Den Vorwurf, sich von den Grünen für den Wahlkampf einspannen zu lassen, weist Bernd Witthuhn entschieden zurück. Er verweist zudem darauf, dass sich auch andere Parteien wie Linke, ÖDP, Die Piraten und die Tierschutzpartei dem Volksbegehren angeschlossen haben. „Es geht beim Volksbegehren nicht um Parteienwerbung, sondern um die Verbesserung unserer Lebensgrundlage“, macht Witthuhn deutlich. Er hofft auf eine gütliche Einigung und darauf, dass der Landtag diese in Gesetze und Verordnungen umsetzt.

Im Wesentlichen fordert das Volksbegehren – der Name verrät es – mehr Artenvielfalt. Hecken, Blühflächen sowie Grasstreifen am Wegesrand sollen zunehmen. Im Abstand von unter fünf Metern entlang von Gewässern soll zudem nicht gedüngt oder gespritzt werden. Das Begehren fordert außerdem das Verbot von chemisch-synthetischen Pestiziden in Schutzgebieten und die Förderung von ökologischem Landbau und nachhaltiger Bewirtschaftung. Wiesen und Weiden sollen als artenreicher Lebensraum erhalten bleiben, Wiesenvögel durch schonende Nutzung ihrer Brutgebiete geschützt werden. Eine weitere Forderung lautet „Mehr Wildnis wagen!“. Natur- und Klimaschutz sollen in den landeseigenen Wäldern Vorrang genießen. Alt- und Totholz seien wichtige Rückzugsräume für Käfer, Pilze und Spechte.

Auch die Grünen empfinden den Niedersächsichen Weg als nicht mehr als eine Absichtserklärung. „Seine Umsetzung ist finanziell im Landeshaushalt überhaupt nicht eingepreist“, sagt Gitta Stahl, Geschäftsführerin des Grünen-Kreisverbandes in Verden. Informationen zum Volksbegehren und dem Niedersächsischen Weg gibt es unter anderem unter www.gruene-verden.de/tag/volksbegehren-artenvielfalt.

In der Verdener Geschäftsstelle können sich Interessierte an diesem Donnerstag, 23. Juli, 15.30 bis 17.30 Uhr sowie am Sonnabend, 25. Juli, von 10 bis 13 Uhr über beide Vorhaben informieren. Außerdem haben Verdener sowie Gäste aus Kirchlinteln, Dörverden, Langwedel, Thedinghausen, Achim, Oyten und Ottersberg Gelegenheit, ihre Unterschrift für das Volksbegehren in den Räumen an der Grünen Straße 29 in Verden zu hinterlassen. Die Listen werden dann im Anschluss an die entsprechenden Gemeindeverwaltungen weitergeleitet.