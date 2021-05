Der geschäftsführende Gesellschafter Reinhard Cordes (73) machte bereits mit zwölf Jahren erste Erfahrungen im Unternehmen. (Björn Hake)

Was 1876 als Groß- und Einzelhandel für Farben, Tapeten und Flachglas in der Verdener Innenstadt begann, ist heute nach eigenen Angaben „einer der führenden Flachglas- und Kunststoffverarbeiter in Norddeutschland“. Im Jahr 2021 zählt das Verdener Unternehmen Frerichs Glas 250 Mitarbeiter an drei Standorten: Verden, Lüneburg und Nauen bei Berlin. Es werden Kunden in Handwerk, Industrie, Architektur, Maschinenbau sowie Labor- und Medizintechnik mit Flachglas und Kunststoff beliefert.

An seine persönlichen Anfänge im Unternehmen kann sich der heutige geschäftsführende Gesellschafter Reinhard Cordes (73) gut erinnern. Schon als Junge von zwölf Jahren sei er in unterschiedlichen Rollen im Unternehmen seines Großvaters Heinrich Cordes und seines Vaters Werner Cordes tätig gewesen. Eine bestimmte Erinnerung an die Ära Einzelhandel blieb bis heute erhalten. So fuhr Cordes damals Ware wie Wandfarben, Buntlacke, Tapeten und Kleister mit dem üblichen Lastenfahrrad - beworben als „Expressdienst“ - zu den Malereibetrieben im Stadtgebiet aus. Wenn Lkw beladen wurden, transportierte er Waren mit einer Sackkarre heran.

Das Geschäft in der Verdener Innenstadt hatte Farben und Tapeten im Angebot. (Björn Hake)

Auch zum Staubputzen der vielen Bunt-Lackdosen in den Regalen im Einzelhandelsgeschäft, dem Stammhaus Große Straße 50 - zentral gelegen direkt am Rathaus Verden - war er sich nicht zu schade. An vielen Ferientagen fuhr der heutige Inhaber und Gesellschafter auf den damals drei Lkw als Beifahrer mit auf Auslieferungstour nach Nienburg, Soltau oder Bremen und lernte so Kunden, Logistik und Handling der verschiedenen Produkte wie Flachglas, Farben, Tapeten und Bodenbeläge bestens kennen. Während der Schulzeit und erst recht in den Ferien war er ständig mit viel Freude und großem Interesse im elterlichen Unternehmen aktiv und hat viel von den erfahrenen Mitarbeitern und seinem Vater sowie Großvater gelernt. Er selbst sagt, dass er schon ab seiner frühesten Jugend alles „von der Pike auf gelernt hat“.

Modernes Unternehmen

Die Geburtsstunde des modernen Unternehmens in seiner heutigen Gestalt liegt im Jahr 1974: Nach dem Abschluss seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten Göttingen und Hamburg trat Reinhard Cordes als Vertreter der dritten Generation der Familie Cordes in das Familienunternehmen ein. Seither zeichnet sich „durch eine sehr hohe technologische Kompetenz in Kombination mit langjähriger Erfahrung in der Herstellung von zukunftsfähigen Glas- und Kunststofflösungen aus“, wie Cordes die Qualitäten der Firma beschreibt. Das Produktportfolio umfasst neben dem Isolierglas auch alle Bedarfsgläser für Industrie und Handwerk. Ein weiterer Geschäftszweig ist die Verarbeitung von Kunststoff mit Hauptauftraggebern im anspruchsvollen Maschinenbau. Auch während der Corona-Pandemie hat das Unternehmen flexibel und schnell reagiert und früh begonnen, Schutzscheiben, sowohl aus Kunststoff als auch aus Glas, gegen das Coronavirus zu produzieren. Laut Vertriebsleiter Bodo Hagemeister ist die Firma auch dadurch gut durch die Krise gekommen.

Frerichs stellt neues Verbundsicherheitsglas her: Vertriebsleiter Bodo Hagemeister vor der neuen Produktionsstraße. (Björn Hake)

Trotz der schwierigen Zeiten hat der Mittelständler jüngst sogar expandiert und im Januar eine neue Produktionslinie für Verbundglas in Betrieb genommen. Die Investitionskosten betrugen laut Hagemeister mehrere Millionen Euro. „Dieses spezielle Verbundglas ist robuster und verfügt über einen erhöhten Splitterschutz“, erklärt Hagemeister. Das Produkt werde hauptsächlich im Baubereich eingesetzt. Angesichts der steigenden Nachfrage habe sich das Unternehmen entschieden, das Verbundglas selbst herzustellen. „Früher haben wir es zugekauft, aber durch die neue Produktionslinie sind wir schneller und können flexibler auf die aktuelle Nachfrage reagieren“, erklärt Hagemeister.

Zum 145-jährigen Bestehen blickt Geschäftsführer Jan Wennemer optimistisch in die Zukunft. Das Produktprogramm sei in den vergangenen Jahren systematisch ausgebaut und optimiert worden. Künftig plant das Unternehmen „die digitale Transformation von Planung, Wareneingang und Fertigungsprozessen bis hin zu Qualitätsmanagement, Verpackung und Logistik“. Außerdem baut Frerichs den digitalen Service, etwa Online-Schulungen, weiter aus.

Für Jan Wennemer haben die ursprünglichen Werte wie Tradition, Solidarität und nicht zuletzt Kunden- und Mitarbeiterorientierung auch heute noch festen Bestand. „Durch stetige Weiterentwicklung und fortschrittliches Handeln erfuhr unser Unternehmen eine strategische Kontinuität. Dabei werden Erfolge stets durch Menschen erzielt, insbesondere von unseren Mitarbeitern und mit unseren Geschäftspartnern gemeinsam“, so Wennemer.

Zur Sache

Frerichs Glas, mit Hauptsitz in Verden, zählt mit den drei Standorten zu den größten Flachglasveredlern und Kunststoffverarbeitern in Norddeutschland und ist Entwicklungspartner von technischen Gesamtlösungen. 2021 steht für das mittelständische Unternehmen im Zeichen des 145-jährigen Firmenbestehens.