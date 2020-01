Jobst Kohmüller freut sich auf den Ruhestand: Seine letzte Verhandlung hat er bereits hinter sich. (Björn Hake)

Beim Amtsgericht Verden geht eine Ära zuende. Viel hätte nicht gefehlt, und Direktor Jobst Kohmüller wäre volle zwei Jahrzehnte auf dem Posten gewesen. So sind es aber nur mehr als neunzehneinhalb Jahre, wenn er am 31. Januar in den Ruhestand geht. Aber was heißt schon Ruhestand? Der 65-Jährige wird zwar sein Büro in der ersten Etage des Justizgebäudes am Johanniswall räumen und auch nicht der Versuchung erliegen, als Anwalt dem angestammten Metier treuzubleiben. Doch er bricht noch mal zu neuen Ufern auf – Richtung Bremer Universität, wo er ein Seniorenstudium beginnen will.

Verabschiedet wird der gebürtige Osnabrücker bereits an diesem Donnerstag. Wenn Landgerichtspräsident Gerhard Otto ihm die Entlassungsurkunde überreicht, werden ein offizieller Nachfolger oder eine Nachfolgerin noch fehlen. Das Bewerbungsverfahren ist dem Vernehmen nach noch nicht abgeschlossen. Vorerst wird Kohmüllers bisherige Stellvertreterin, Richterin Ilse Hastmann-Nott, die Aufgaben kommissarisch übernehmen.

Aus den Händen von Ottos Vorgänger Rüdiger Lengtat hat Jobst Kohmüller im Juli 2013 auch eine Urkunde erhalten: Damals wurde er von der Justiz und dem Land Niedersachsen für 40-jährige Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst ausgezeichnet. Bald nach dem Abitur 1973 hatte er seinen Wehrdienst bei der Bundeswehr angetreten und kaum damit durch, war er zu Beginn des Wintersemesters 1975/76 auch schon Jurastudent an der Uni Göttingen. Dass er sich der Rechtswissenschaft zuwandte, kam nicht von ungefähr, sondern war die Folge „häuslicher Prägung“, wie Kohmüller sagt. Der Vater war Jurist, unter anderem Direktor der Amtsgerichte Melle und Lingen. Dass der Sohn ihm einst karrieremäßig so nacheifern würde, war allerdings nicht absehbar. Nach dem Referendariat in Bremen legte Kohmüller im Dezember 1986 die große juristische Staatsprüfung ab und wurde zunächst Regierungsassessor in der Finanzverwaltung. Im Steuerrecht legte er 1989 seine Promotion ab. Es sei ihm jedoch ziemlich schnell klar gewesen, dass er sein berufliches Heil nicht dauerhaft in dieser Branche suchen würde: „Ich wollte lieber in den richterlichen Bereich“. Über verschiedene Stationen im Bezirk des Oberlandesgerichts Oldenburg führte ihn der Weg nach Verden, wo er im Mai 1991 zum Richter auf Lebenszeit ernannt wurde.

Während der mehr als achtjährigen Tätigkeit am Landgericht deckte er in Etappen die ganze juristische Palette ab, war in erstinstanzlichen Strafsachen etwa in der Schwurgerichts- und in der Jugendkammer im Einsatz, befasste sich mit Wirtschaftsverfahren, aber auch mit Zivilsachen. Und Letzteres war genau sein Ding: „Ich bin mit Leib und Seele Zivilrichter“, betont Kohmüller.

Eine mehrmonatige Abordnung an das Oberlandesgericht Celle, wo er einem Zivilsenat angehörte, war schließlich die Vorstufe zum „Job“, den Jobst Kohmüller seit dem 10. Juli 2000 ausübt. Sein Verhandlungsfinale in schwarzer Robe hat er in der vergangenen Woche bestritten. In seiner langen richterlichen Laufbahn sei es ihm nicht immer leichtgefallen, „Fälle“ einfach ad acta legen, so Kohmüller.

Vor allem in den über sechs Jahren, in denen er sich mit Familiensachen befasste, blieb manches häufig auch nach Feierabend haften. So erinnert sich der erfahrene Jurist an einen erbitterten Sorgerechtsstreit. Als er abends auf dem Nachhauseweg war, stand da plötzlich der kleine Junge, den er am Morgen im Gerichtssaal hatte befragen müssen. Der Knirps hatte wohl auf ihn gewartet und wollte ihm gern sagen, wie er sich die richterliche Entscheidung sehnlichst wünschte.

Auf seinen beruflichen Ruhestand freut sich Kohmüller. Nun hat er nämlich Zeit für seine anderen Interessen. Die Weichen sind schon gestellt: An der Bremer Uni wird er sich als Seniorenstudierender der Volkswirtschaft und den Politikwissenschaften widmen. Dass juristische Themen im Hauses Kohmüller künftig nicht mehr auf den Tisch kommen, ist indes unwahrscheinlich: Ehefrau Daniela Henrich-Kohmüller ist Rechtsanwältin, das älteste Kind ebenfalls, das mittlere macht gerade das erste Staatsexamen, und das jüngste hat, just mit dem Abitur in der Tasche, ebenfalls vor, Jura zu studieren.