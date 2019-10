Von der Turnhalle auf die Bühne

Nicht nur Bewegungsfreude, auch Konzentration ist bei den Proben gefragt. (Michael Galian)

Marion Amschwand versucht zum wiederholten Male, die aufgeregten Schüler zur Ruhe zu bringen. Gar nicht so einfach bei 24 Drittklässlern, die am liebsten in die Pause entlassen werden möchten. Die Choreografin trifft sich als Teil des Projektes „Tanz macht Schule“ jede Woche mit den Schülern der Nicolaischule. Das große Ziel: Eine einstudierte Tanzaufführung auf die große Bühne der Stadthalle Verden zu bringen.

Seit nunmehr zehn Jahren gibt es das Projekt „Tanz macht Schule“. Den Anstoß zu der Idee gab der deutsche Film „Rhythm is it!“ aus dem Jahr 2004. Die Dokumentation verfolgt ein Tanzprojekt, an dem 250 Schüler teilnehmen. „Ich habe den Film gesehen und wusste: So etwas brauchen wir auch in Verden“, erinnert sich Margarete Meyer, Vorsitzende des Vereins Tintenklecks und Mitbegründerin des Projekts. „Ich nahm also den Kontakt zum Tanzwerk Bremen auf.“ Durch diese Zusammenarbeit entstand schließlich das heute bekannte Projekt für Schüler ab der dritten Klasse. Die Intention sei damals gewesen, ein Kulturangebot ins Leben zu rufen, das es so vorher nicht gegeben hat. „In Großstädten findet man Tanzprojekte dieser Art überall. In Verden ist das schon anders“, erklärt Meyer. Besonders an „Tanz macht Schule“ sei außerdem, dass jedes Kind kostenlos mitmachen kann.

Ganz ohne finanzielle Mittel geht es jedoch nicht: Die teilnehmenden Schulen zahlen jeweils eine Summe von 500 Euro an das Projekt. Das gesamte Budget des Projektes betrage derweil etwa 26 000 Euro. Besondere Unterstützung erfährt „Tanz macht Schule“ außerdem von der OLB-Treuhandstiftung Weser-Ems.

Unerwarteter Erfolg

Am Anfang habe die Koordinatorin nicht geglaubt, dass das Tanzprojekt einmal so hohe Wellen schlagen würde. „Wir waren schon froh, als wir den ersten Auftritt organisiert bekamen“, erinnert sich Meyer schmunzelnd. „Und jetzt haben wir schon zehn Jahre durchgehalten.“ Eine Erfolgsgeschichte – das sei das Projekt „Tanz macht Schule“ für sie.

Die gute Resonanz zeigt sich auch an den Besucherzahlen: Im Laufe des vergangenen Jahrzehnts habe es insgesamt 8000 Zuschauer zu den Vorführungen verschlagen. Das Publikum setze sich dabei hauptsächlich aus den Familien der Kinder zusammen. „Wir haben über die Jahre aber auch Sympathisanten gesammelt, die immer gerne dabei sind“, verrät Meyer. An eine bestimmte, besonders bemerkenswerte Vorstellung kann und möchte sich Meyer derweil nicht erinnern: „Ob berührend oder fröhlich – jede Gruppe hat etwas ganz Besonderes an sich.“

Corinna Becker ist die Lehrerin der Klasse 3a. „Wir arbeiten bereits seit August an dem Projekt und hatten bis jetzt sechs Termine“, erzählt sie über die Zusammenarbeit. Von „Tanz macht Schule“ habe sie erst durch ihre Arbeit als Lehrerin erfahren. „Der Jahrgang vor diesem hat bereits an dem Projekt teilgenommen. So entstand die Idee, sich dieses Jahr wieder zu bewerben.“ Zurückhaltend seien die Acht- bis Zehnjährigen eher nicht. „Die größere Herausforderung für die Schüler ist, sich für einen längeren Zeitraum zu konzentrieren.“ Einen Unterschied zwischen den Jungen und Mädchen habe die Klassenlehrerin nicht bemerkt. „Ich hätte erwartet, dass die Mädchen motivierter dabei sind“, sagt Becker, "aber auch die Jungen haben viel Spaß“. Neben dem Rhythmusgefühl sei in den vergangenen Wochen außerdem die Gemeinschaft der Grundschulklasse gestärkt worden. Schließlich würden die Kinder monatelang auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, das sie nur durch enge Zusammenarbeit erreichen können.

Und welches Thema behandeln sie in ihrer Aufführung? „Die Kinder stellen einen Magier-Wettstreit dar“, erzählt die Lehrerin. „Dazu wurden sie in vier Gruppen eingeteilt: Feuer, Erde, Luft und Wasser.“ Zur Gruppe Feuer gehört die achtjährige Jessy. Für sie ist das Projekt nicht die erste Begegnung mit der Sportart: „Seit vier Jahren tanze ich in meiner Freizeit in der Jahnsporthalle“, berichtet die motivierte Schülerin. Sie freue sich schon auf den Auftritt in der Stadthalle. Nochmal an dem Projekt teilnehmen würde auch die gleichaltrige Rahaf, denn die wöchentlichen Übungsstunden mit der Choreografin gefallen ihr sehr. Für die Grundschülerin gibt es nur ein Manko: „Mich stört es, wenn die Jungen manchmal laut und unkonzentriert sind“, verrät sie.

Die Klasse 3a hat am Freitag, 13. Dezember, um 9 Uhr ihre Schulaufführung. Am Donnerstag, 12. Dezember, um 19 Uhr folgt der öffentliche Tanzauftritt. Tickets sind im Vorverkauf bei der Tourist-Information Verden für 9 und 4 Euro erhältlich.