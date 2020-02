Siegerin Anna Podleschny besucht das Gymnasium am Wall und liest gerne Fantasy-Geschichten. (Björn Hake)

Sie besuchen alle die sechste Klasse, kommen aus dem Landkreis Verden und teilen eine große Leidenschaft: das Lesen. Ihre Begeisterung für Bücher führte zwölf Kinder am Sonnabend in die Buchhandlung Heine. Denn die fünf Jungen und sieben Mädchen haben noch etwas gemeinsam: Sie alle nahmen dort am Regionalentscheid des 61. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels teil.

Einen Sieg hat jeder Schüler bereits hinter sich, denn für die Teilnahme am Kreiswettbewerb mussten die jungen Vorlesetalente erst den Schulsieg ergattern. Am Wochenende stellten sich die Schüler der nächsten Herausforderung.

Zur Feier des Tages wurde es richtig gemütlich in der Verdener Buchhandlung. In einem großen Stuhlkreis versammelten sich die zwölf Sechstklässler aus Verden, Langwedel, Kirchlinteln, Dörverden, Thedinghausen, Achim und Ottersberg. Im Gepäck hatten sie nicht nur ihre Vorlese-Lektüre, sondern auch Eltern und Geschwister, die den aufgeregten Nachwuchs tatkräftig unterstützten.

Fünfköpfige Jury

Die Jury setzte sich aus den unterschiedlichsten Bücherfreunden zusammen. Karin El-Haj (Heine), Friedrich Caron (Journalist), Janina Jordis (Stadtbibliothek Verden) sowie das viellesende Geschwisterpaar Lale und Lina Aschmutat stellten sich der anspruchsvollen Aufgabe, die Vorträge der Schüler zu bewerten. Linnea Oelfke von der Buchhandlung moderierte die Veranstaltung. „Ich freue mich auf euer Vorlesen“, motivierte sie die Schüler. „Habt keine Angst und zeigt uns einfach, wie begeistert ihr von euren Büchern seid.“ In der ersten Runde hatte jedes Kind drei Minuten Zeit, um einen Text aus seinem Buch vorzulesen.

Anna Podleschny besucht die sechste Klasse des Gymnasiums am Wall und las aus dem Buch „Geisterschiff“ von Dietlof Reiche. Mit klarer, erhobener Stimme erzählte sie von Piraten, Schätzen und spannenden Kämpfen. Durch ihren Vortrag, dramatisch und lebendig, schienen auch einige Zuhörer gepackt von der Geistergeschichte. „Das Buch haben wir in der Schule als Fremdtext gelesen“, erzählte die Elfjährige. „Zu Nikolaus habe ich es dann geschenkt bekommen.“ Gelesen hat sie, wie sie sagt, schon immer gerne und viel. „Vor allem in Fantasy-Bücher, wo alles frei erfunden ist, kann man richtig eintauchen.“

Einen Auftritt, der in Erinnerung bleibt, hatte auch Philipp Steinhausen vom Domgymnasium. Der Schüler entschied sich für eine berühmte Passage aus dem Klassiker „Der Herr der Ringe“. Anhand angemessener Betonung und verschiedenen Lautstärken ließ er die namhaften Charaktere Gollum und Bilbo Beutlin zum Leben erwachen. Beeindrucktes Erstaunen erfüllte die Menge, als der Junge die Stimme des Gollum fast erschreckend originalgetreu nachahmte.

Schwierige zweite Runde

Trotz kleiner Unterschiede wusste jeder Schüler flüssig, deutlich und nahezu fehlerfrei vorzulesen. Die Konkurrenz war stark, das ging auch an den Kindern nicht vorbei. „Alle haben heute richtig gut vorgelesen“, lobte Stella Baier ihre Mitstreiter. Ein wenig aufgeregt vor der zweiten Runde waren trotzdem die meisten. Denn dann lasen die Kinder unvorbereitet eine Seite aus einem fremden Roman. Angesichts einer solchen Herausforderung ging es im zweiten Teil des Wettbewerbs schon um einiges zaghafter zu. Aber selbst kleine Fehler brachten die Schüler nicht aus der Ruhe, jeder Vorlesende bemühte sich um einen guten Auftritt.

Elf der Schüler erhielten Teilnahmeurkunden und jeweils ein Buch. „Ihr seid zwar nicht Sieger, aber trotzdem Gewinner“, rief Janina Jordis den Kindern in Erinnerung. Den Wettbewerb entschied am Ende Anna Podleschny für sich. „Ich lese schon immer gerne und freue mich, jetzt den Wettbewerb gewonnen zu haben“, sagte sie sichtlich stolz. Im April geht es für die Schülerin zum Bezirksentscheid.