50 Jahre Kita Borstel: Elisabeth Hannenberg (l.) und Andrea Brandt blicken zurück. (Björn Hake)

Bereits seit einem halben Jahrhundert gibt es die Kindertagesstätte (Kita) in der Ortschaft Borstel. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens feierten die Kita-Mitarbeiter den Gründungstag gemeinsam mit den Kindern wegen Corona unter besonderen Bedingungen im kleinen Kreis.

Am 1. September 1970 öffneten sich – nach zweijähriger Bauplanung und Ausführung – erstmals die Tore der Kita Borstel auf dem ehemaligen Schulgelände in der Borsteler Dorfstraße 51. „Damals war Borstel noch eine selbstständige Ortschaft“, erzählt Elisabeth Hannenberg, die seit 39 Jahren als Erzieherin in der Kita Borstel arbeitet. Zu diesem Zeitpunkt lagen schon Anmeldungen für rund 100 Kinder vor, wodurch die Dringlichkeit der Betreuung am Vor- und Nachmittag deutlich wurde, steht in der Chronik der Kita geschrieben.

Als die Ortschaft Borstel im Jahre 1972 ihre Selbstständigkeit durch deine Gebietsreform verloren hatte, hatte dies zur Folge, dass der Kindergarten fortan der Kreisstadt Verden angehörte und sich somit der Träger der Kita änderte. In den Folgejahren wechselte häufig das Personal innerhalb der Kita, was zu großen Protesten in der Elternschaft führte.„Der damalige Stadtrat Harry Stannat, zuständig für Personalfragen der städtischen Kindergärten, rechtfertigte die große Fluktuation damals unter anderem mit dem 'Diktat der leeren Kassen'“, heißt es in der Chronik. Als Zeichen ihres Unmutes boykottierten die Eltern damals das Sommerfest und forderten die Gründung eines Elternbeirates, um Mitspracherecht in der Personalpolitik zu erhalten. Im Folgejahr wurde der Beirat dann schließlich gegründet.

„Anfangs gab es hier zwei Gruppen“, erzählt Hannenberg, die am 1. Februar 1982 ihren ersten Arbeitstag hatte. Die jetzigen Besprechungsräume im ersten Stock seien früher Teil einer Wohnung mit vier Zimmern gewesen. Mittlerweile betreue sie gar den Nachwuchs ihrer ehemaligen Kindergartenkinder, die in den 1980er-Jahren die Kita besuchten. Im Jahr der Wende (1989) stellte der Elternbeirat einen Antrag für eine Verkehrsberuhigung der Borsteler Dorfstraße inklusive Zebrastreifen und Hinweisschildern. Die Krippengruppe und die Ganztagsbetreuung gibt es seit 2012, steht in der Chronik der Kita geschrieben.

„Derzeit betreuen wir 50 Kinder“, erzählt Andrea Brandt, Leiterin der Kita Borstel. In der Zeit von 8 bis 16 Uhr passen die Erzieher auf die Mädchen und Jungen auf. Die Planung für die diesjährige Jubiläumsfeier habe bereits im vergangenen Jahr begonnen. „Durch Corona wurde die ursprüngliche Planung über den Haufen geworden“, erzählen Brandt und Hannenberg nahezu unisono. Stattdessen feierten die Erzieherinnen den runden Geburtstag gemeinsam mit den Kindern. „Neben der Deko gab es auch eine Kinderdisco, die draußen stattgefunden hat und viele andere Spiele“, erklärt Brandt, deren Team aus neun Mitarbeitern besteht.

Doch die Corona-Pandemie hat nicht nur Auswirkungen auf das Jubiläum, sondern auch auf den alltäglichen Ablauf. Dabei stellt die Bedrohung durch das Virus auch die Erzieher vor neue Probleme, die sie bewältigen müssen. „Die derzeitigen Zahlen beunruhigen uns“, sagt Brandt, die seit 2014 die Einrichtung leitet. Und weiter: „Es ist eine herausfordernde Zeit. Es gibt ständige Veränderungen und Unsicherheit, was noch möglich ist.“

Anfangs haben die Kinder Zeit gebraucht, sich an die neuen Hygieneregeln zu halten, nun läuft dies automatisch, resümiert das Borsteler „Urgestein“ Elisabeth Hannenberg. „Jede Gruppe hat auch ihren eigenen Eingang“, sagt Brandt und ergänzt, „die Eltern nehmen alle Veränderungen mit und erleichtern somit unsere Arbeit“. Beispielsweise ist es den Eltern verboten, die Kita zu betreten.

Dies ist jedoch nicht die erste außergewöhnliche Situation gewesen, mit der die Erzieher der Kita Borstel konfrontiert wurden. „Als Tschernobyl war, durften wir nicht mit den Kindern raus. Das war auch ein hartes Jahr“, betont Hanneberg und ergänzt: „Ich erinnere mich noch genau. Unter anderem war es verboten, das Gebäude mit Schuhen zu betreten.“ Seit geraumer Zeit finden die Team-Besprechungen wegen Platzmangel in der Turnhalle oder im Flur statt. „Wir sind die älteste und kleinste Einrichtung in Verden“, betont Brandt, deren Erzieherinnen durch die Pandemie Erfahrung mit Online-Fortbildungen sammeln.

Während in den Anfangszeiten der Kita das Spielen vermehrt im Fokus stand, hat sich dies im Laufe der Jahrzehnte gewandelt. Lernen und Wissen rücken immer mehr an erste Stelle. Beispielsweise werde den Mädchen und Jungen früh erklärt, dass alles was sie tun, Folgen für Umwelt und ihr Leben habe. Dies gehöre zum Themenschwerpunkt Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Brandt: „Wir sind der Meinung, dass die gesamte Kita- und Krippenzeit eine Vorbereitung auf die Schule ist.“ Somit gibt es auch andere Voraussetzungen und Erwartungen an Personal und Kinder. „Die Ausbildung und der Beruf haben sich verändert“, ergänzt Hannenberg. Dennoch sind die beiden Pädagoginnen der Auffassung, dass man Kinder Kinder sein lassen soll.