Kläranlage in Verden aus der Vogelperspektive: In den nächsten Jahren sollen große Teile erneuert werden. (Björn Hake)

Die Vorbereitungen für einen weitgehenden Neubau der Verdener Kläranlage machen Fortschritte. Projektleiter Christian Mattke vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung unterrichtete den Betriebsausschuss in seiner jüngsten Sitzung vom Stand des Verfahrens. Danach rechnet die Stadt zumindest für die Anlage zur Schlammentwässerung mit einer Entwurfsplanung bis Ende Juli 2020. Das Großprojekt Kläranlage 2030 ist in drei Bauabschnitte unterteilt und wird voraussichtlich etwa 45 Millionen Euro kosten.

Betriebsdauer läuft aus

Vorrang bei der Erneuerung hat nach Angaben des Eigenbetriebs der Neubau von Faulstufe und Energiezentrale (erster Bauabschnitt). Grund dafür ist, dass die Restbetriebsdauer der Ende 2017 havarierten Faulstufe zum Ende 2023 ausläuft. Wie Mattke berichtete, liegen die Investitionskosten für den ersten Bauabschnitt alleine bei zwölf Millionen Euro (Stand August 2019). Für die Planung hat der Eigenbetrieb in Abstimmung mit der Stadt und Bürgermeister Lutz Brockmann (SPD) bereits im Zuge eines Wettbewerbs ein Ingenieurbüro gefunden. Den Zuschlag erhielt bereits im April die Achimer Bietergemeinschaft Born und Ermel. Das Gesamtvolumen des Planungsauftrags beträgt etwa 1,8 Millionen Euro.

Kerstin Selig vom Eigentrieb und ebenfalls Projektleiterin betonte, dass alle technischen Anlagen erneuert werden, die 2017 von der Havarie betroffen waren. Mattke erläuterte, dass die geplanten Kapazitäten so ausgelegt worden seien, dass der Klärschlamm „irgendwann in der geplanten Anlage in Hildesheim oder anderswo“ verwertet wird (wir berichteten). Nach dem ersten Bauabschnitt mit Faulstufe und Energiezentrale folgt mit Priorität zwei der Neubau des Sozialgebäudes des Zulaufbereichs, der Zentratbehandlung sowie der Umbau und die Erweiterung von Sandfang und Flotation. Priorität drei haben die Projekte des dritten Bauabschnitts, der im Wesentlichen aus dem Neubau der biologischen Stufe mit Belebung und Nachklärung sowie dem Neubau des Betriebsgebäudes mit Büros besteht. Die zeitliche Planung etwa für die Schlammentwässerung (zweiter Bauabschnitt) sieht vor, dass der Auftrag im kommenden Januar 2021 vergeben wird. Angepeilter Baubeginn ist im März 2021, die Bauzeit würde laut Mattke etwa neun Monate betragen.

In diesem Projektabschnitt enthalten ist auch der Abriss der alten Anlagen sowie eine Veränderung der Verkehrsführung auf dem Gelände. Im Zuge dieser Arbeiten ist auch vorgesehen, die Toranlage im nördlichen Bereich zu erneuern. Herzstück sind zwei Spannbetonbehälter in denen insgesamt mehr als 4000 Kubikmeter Klärschlamm gestapelt werden kann.

Neben den Neubauplänen im Zuge des Projekts Kläranlage 2030 ging es im Betriebsausschuss auch um eine Risikoanalyse im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Wie Christian Mattke erläuterte, seien Anlagen zur Abwasserentsorgung grundsätzlich als „kritische Infrastruktur“ eingestuft. Ein Ingenieurbüro hatte bereits 2019 eine Risikoanalyse vorgenommen, der Bericht liegt inzwischen vor. „Ein Fazit ist, dass deutlicher Handlungsbedarf besteht“, fasste Mattke das Gutachten zusammen. Davon seien insbesondere die Bereiche IT, Notfallplanung und betriebsinternes Risikomanagement betroffen. Eine weitere Analyse im Bereich Abwassertransport sei noch erforderlich. „Wir sind dabei, Änderungen vorzubereiten, etwa bei den internen Abläufen. Insgesamt haben wir noch einiges zu tun“, sagte Mattke. Der Eigenbetrieb müsse die Empfehlungen zunächst analysieren und Schlüsse daraus ziehen. Dann könne sich auch der Ausschuss damit befassen.

Betriebsleiter Uwe Gerdes sagte mit Blick auf die Risikoanalyse, es gebe Betriebe, die besser seien. Es gebe aber auch viele Betriebe, die auf dem gleichen Niveau wie der Eigenbetrieb stünden. „Wir müssen auch sehen, dass viele ungünstige Umstände in jüngerer Zeit auf uns hereingebrochen sind, etwa die Havarie und die Frage, wohin mit dem Klärschlamm“, sagte Gerdes.

Auch die Corona-Pandemie beeinträchtige den Eigenbetrieb nach wie vor. So seien die Strukturen auf Schichtbetrieb umgestellt worden, um die laufende Versorgung zu gewährleisten. Ein Team sei damit stets auf der Kläranlage im Einsatz.