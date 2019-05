Ein Highlight in diesem Jahr verspricht der Gala-Abend in der Niedersachsenhalle zu werden. (Björn Hake)

Trotz der jüngsten Ereignisse und personellen Veränderungen beim Hannoveraner Verband in Verden blickt der Vorstand zuversichtlich in die Zukunft. Wie der erste Vorsitzende Hans-Henning von der Decken nun berichtet, werden bereits angestoßene, zukunftsweisende Projekte weiterverfolgt. Die Verbandsführung blickt bereits auf 2020 und die folgenden Jahre. „Wir sind in Gesprächen mit der Stadt“, berichtet Hans-Henning von der Decken, erster Vorsitzender des Hannoveraner Verbandes.

Ein Gesprächstermin mit Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann (SPD) zur zukünftigen Gestaltung des Außengeländes sei vereinbart. Und sowohl von der Stadt als auch vom Kreisreiterverband sei ihm versichert worden, dass man hinter dem Verband und seinen anstehenden Aufgaben und Aktivitäten stehe. Die jüngst beschlossene Strukturreform des Hannoveraner Verbandes, die zur Delegiertenversammlung 2020 ausgearbeitet sein soll, sowie die Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde im Jahre 2020 sind zwei Ziele, auf die schon jetzt mit Nachdruck hingearbeitet werde, betonte von der Decken. Zu den Höhepunkten in diesem Jahr gehört der Gala-Abend, die feierliche Ouvertüre einer jeden Elite-Auktion am Freitag, 11. Oktober, in der Niedersachsenhalle. Ab 20 Uhr beginnt die abwechslungsreiche Pferde-Show für Jung und Alt. Sie zählt zu den größten Pferdeshows in Norddeutschland und bietet ein abwechslungsreiches Showprogramm.

„Die Aufgabe, Offenheit gegenüber neuen Ansätzen mit unseren gewachsenen Traditionen zu kombinieren, um auf dieser Grundlage den Verband in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, ist eine Herausforderung, auf die sich die Mitwirkenden aus dem Haupt- und dem Ehrenamt freuen“, so Hans-Henning von der Decken. Wie berichtet, hat der Hannoveraner Verband in Verden eine sechsköpfige Kommission ins Leben gerufen, um die angestrebte Strukturreform möglichst fachkundig voranzubringen.

Außerdem sucht die Organisation zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Geschäftsführer, der den kürzlich fristlos gekündigten Werner Schade ersetzen soll. Der Gesamtvorstand hat sechs Mitglieder in die sogenannte Strukturkommission berufen. Zu dem Gremium gehört auch der Verdener Pferdezüchter und Tierarzt Hinni Lührs-Behnke. Er ist stellvertretender Vorsitzender des hiesigen Pferdezuchtvereins.

Eigene züchterische Erfahrung

Bei der Auswahl der Kommissionsmitglieder sei neben eigener züchterischer Erfahrung auch „eine möglichst große Vielfalt innerhalb der Gruppe“ angestrebt worden, erklärte Verbandsvorsitzender Hans-Henning von der Decken. So kämen nun „Wissen und Erfahrungen aus Tätigkeiten in Verbänden und Unternehmen ganz unterschiedlicher Wirtschaftsbereiche" zusammen. Der geschäftsführende Vorstand sei froh, sechs geeignete Kandidaten für die neue Strukturkommission gewonnen zu haben, die alle eine hohe Motivation mitbrächten, den Verband auf seinem Weg in die Zukunft zu unterstützen. Das erste Treffen sei bereits terminiert. Für den Herbst ist eine Tour durch die Bezirksverbände geplant, um den direkten Kontakt zur Basis des Verbandes zu gewährleisten.

Derweil sucht der nach eigenen Angaben „größte Sportpferdezuchtverband Deutschlands“ einen neuen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin. Bewerbungsschluss ist Ende Juni. Dem bisherigen Amtsinhaber – und Zuchtleiter in Personalunion – war, wie berichtet, auf Beschluss des Gesamtvorstands in außerordentlicher Sitzung fristlos gekündigt worden. Der seit 14 Jahren tätige Geschäftsführer und Zuchtleiter Schade war bereits Ende April vom geschäftsführenden Vorstand des Hannoveraner Verbandes „bis auf Weiteres“ von seinen Ämtern freigestellt worden.