Vier beschädigte Autos und ein Schaden von 31.000 Euro - das ist die Bilanz eines Unfalls auf dem Parkplatz eines Discounters in Verden am Samstagmittag. Nach Angaben der Polizei wollte eine ältere Frau mit ihrem Auto vorwärts in eine Parklücke fahren. Dabei fuhr sie mit einem hinteren Reifen über einen Kantenstein und verkantete sich in der Parklücke.

Beim Versuch, sich zu befreien und rückwärts zu fahren, erlitt sie einen Wadenkrampf und gab unkontrolliert Gas. Dadurch wurde das Auto aus der Parklücke geschleudert und beschädigte vier Autos. Drei Wagen waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (sei)