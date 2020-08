Nirgendwo wird der Unterschied zwischen gestern und heute so deutlich sichtbar wie im Projektionsraum des Verdener Lichtspielhauses Cine City. Die alte Technik funktioniert zwar noch einwandfrei, aber der 35 Millimeter-Projektor, Filmteller und Rollen gehören längst der Vergangenheit an. Inzwischen bedarf es nur noch einiger Knopfdrücke, und schon kann der Filmspaß beginnen. Kino-Betreiber Christian Müscher hat den Rechner seit Mitte vergangener Woche wieder hochgefahren. „Wir sind zufrieden, es ist besser gelaufen als erwartet“, erzählt er und schaut auf die Filmplakate im Kino-Foyer. Christopher Nolans „Tenet“, „After Truth“ und einige Kinderfilme wie „Meine Freundin Conni“ stehen momentan auf seiner Playlist. „Die ganz großen Blockbuster lassen immer noch auf sich warten“, bedauert Müscher und fiebert bereits dem neuen James Bond entgegen. Eigentlich soll „Keine Zeit zu sterben“ am 12. November in den Kinos anlaufen. Ob Daniel Craig dann tatsächlich zum letzten Mal als Agent an der Verdener Zollstraße 1 über die Leinwand flimmert, bleibt aber noch abzuwarten.

Sicher ist jedenfalls, dass das Verdener Kommunalkino (Koki) sein Publikum im September wieder jeden Mittwoch (20 Uhr) mit anspruchsvoller Kost versorgt. Den Auftakt macht am 2. September der isländische Streifen „Milchkrieg in Dalsmynni“. Inhaltlich dreht sich darin alles um Milchbäuerin Inga, die nach dem Tod ihres Mannes ihrer beruflichen Misere ein Ende setzen will. Den Schuldigen für ihre Probleme hat sie längst ausgemacht: die lokale Kooperative, die ihre Monopolstellung gnadenlos ausnutzt und die Bauern mit mafiösen Methoden drangsaliert. Doch Inga gibt nicht klein bei.

Eine Woche später (9. September) folgt dann der Film „Driving Europe“. Er erzählt von drei Hamburger Studenten, die mit ihrem umgebauten Van Europa bereisen. Doch nicht nur das, der Trip ist mit einer ernsthaften politischen Mission verbunden. Die Drei haben Menschen aus allen Teilen des Kontinents nach ihren persönlichen Ängsten, Hoffnungen und Ideen für ein besseres Zusammenleben innerhalb der Europäischen Union (EU) befragt. Die entstandene Interview-Collage gibt somit Aufschluss über die Befindlichkeiten der Europäer.

Am Mittwoch, 16. September, zeigt das kommunale Kino den französischen Film „Die schönste Zeit unseres Lebens“ im Cine City. Darin begibt sich Maximes Vater Victor auf eine Zeitreise in das Jahr 1974, in dem er sich in seine spätere Frau Marianne verliebt hat. Anfangs skeptisch, lässt sich der Protagonist immer mehr in den Bann der Erinnerungen ziehen. In der Kulisse aus Neonlichtern, Schlaghosen und Zigarettenrauch verschwimmt schließlich die Grenze zwischen damals und heute immer mehr.

Mit „Die Wütenden – Les Misérables“ steht am 23. September erneut Frankreich, genauer gesagt Montfermeil, im Schauplatz des Geschehens. Polizist Stéphane, Neuling in der Abteilung für Verbrechensbekämpfung, muss sich mit hitzigen Auseinandersetzungen im Quartier herumschlagen, während die Kollegen bereits längst den Gesetzen der Straße unterliegen. Aus den Gesetzeshütern werden im Verlauf des Films auf einmal selbst Gejagte.

Schauspieler August Diehl führt in seiner Rolle als Franz Jägerstätter mit seiner Familie ein beschauliches Leben in einem österreichischen Dorf. Weil er sich weigert, in den Krieg zu ziehen, kommt er in Haft und wird gefoltert. Doch statt seine Werte aufzugeben und dafür von Strafe verschont zu bleiben, hält er an seinem Glauben an die Menschlichkeit fest. Mit „Ein verborgenes Leben“ klingt der Koki-Monat September am Mittwoch, 30. September, aus.

Wie viele Besucher passen eigentlich in Corona-Zeiten in die Verdener Kinosäle? „Das hängt immer davon ab, wie sich die Leute platzieren. Das System blockt die freizuhaltenden Plätze automatisch“, erläutert Christian Müscher. Weil im Lichtspielhaus komplett die Luft ausgetauscht werden könne, sei die Ansteckungsgefahr dort wesentlich geringer als beispielsweise in anderen geschlossenen Räumen. Im bequemen Kinosessel angekommen, dürfen die Cineasten auch wieder ihre Masken abnehmen.

Die umliegenden Kinos haben bereits vor einiger Zeit eine Einkaufsgemeinschaft gegründet. „Davor haben die privat geführten Häuser alle ihr eigenes Süppchen gekocht“, erläutert Müscher. Im weiteren Umkreis ist das Cine City allerdings das einzige Lichtspielhaus, das die Übertragungen aus der Met (Metropolitan Opera, New York) zeigen darf. Vor Beginn der neuen Spielzeit zeigt das Verdener Kino am Sonnabend, 19. September, die Aufzeichnung von Wagners „Der fliegende Holländer“.

Für die Zukunft haben Christian Müscher und seine Frau Kim große Pläne für ihr Kino. Sie haben gerade ein Modernisierungskonzept für Säle und Technik eingereicht und hoffen, dass sie dafür Fördermittel erhalten.



Karten für das Koki sind im Vorverkauf unter der Telefonnummer 04231/9 52 97 09 oder über www. cine-city.de erhältlich.