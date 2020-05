Hofft, dass sich die verschlossenen Tore bald wieder öffnen: Bastian Lampe. (Björn Hake)

Den Start in seine erste Saison hat sich Bastian Lampe, neuer Geschäftsführer des Verdener Ritter Rost Magic Parks, auch anders vorgestellt. Im Februar hat der 35-Jährige im traditionsreichen Freizeitpark am Heideweg das Zepter von Thomas Lewandrowski übernommen und ist gleich von der Winterpause in die Corona-Krise geschlittert. Und dabei hatte er schon alles „hochgefahren“, fast alle Saisonkräfte eingestellt. „Wir mussten von Vollgas auf Vollbremsung mit Krisenmanagement umstellen“, erzählt der Maschinenbau-Ingenieur und Sicherheitsexperte.

Momentan befinde sich der Park im Standby-Modus, bei grünem Licht von oben könnten Lampe und sein Team binnen weniger Tage den Betrieb aufnehmen. Lediglich der Rasen sei noch nicht gemäht und die Bepflanzung stehe noch aus. Ein fertiges Sicherheitskonzept liegt längst in der Schublade. Sollten Freizeitparks wie der Verdener Magic Park wieder öffnen dürfen, kann sich der neue Geschäftsführer einen eingeschränkten Betrieb mit Einlassbegrenzungen und ausschließlich Online-Ticket-Verkauf vorstellen, „so wissen wir, wer sich gerade im Park aufhält“. Im Fall des Falles spricht sich Lampe dafür aus, die strengen Regelungen aus dem Einzelhandel auf den Park zu übertragen – vom Tragen eines Mundschutzes bis zur Kapazitätsbegrenzung bei den Attraktionen. „Wir haben schon die Länge und Breite der Wege ausgemessen“, erläutert er im Hinblick auf die gültigen Abstandsregelungen.

Kreative Ideen

Dass Krisen erfinderisch machen, beweist Lampe mit einer Vielzahl an kreativen Ideen, die bislang jedoch alle von den Genehmigungsbehörden abgelehnt wurden – vom Autokino bis zum Märchenwald-Drive-in. Lediglich für eine Brutzel-Bude vor dem Parkeingang hat der Landkreis sein Okay gegeben. „So können wenigstens einige Mitarbeiter stundenweise arbeiten“, sagt Lampe. Am Stand werden jeweils ab 11.45 Uhr Hähnchen, Currywurst, Pommes und Eis angeboten. Der kleine Drache Koks, einer der beliebtesten Figuren aus der Kinderbuchreihe Ritter Rost, ziert die grüne Brutzel-Bude.

Bastian Lampe hat bereits als Steppke für Freizeitparks und Fahrgeschäfte geschwärmt. „Ich habe mich diesem Thema immer über die Technik genähert“, erzählt er. Als begeisterter Modellbauer hat er dann irgendwann begonnen, die Karussells maßstabsgetreu nachzubauen. Doch nicht nur das, der in Schaustellerkreisen gut vernetzte Familienvater hat sogar selbst mit Hand angelegt und auf Volksfesten dabei geholfen, Fahrgeschäfte aufzubauen und zu rekommandieren. So verwundert es auch nicht, dass sich seine Studienarbeit mit dem Tüv von Fahrgeschäften beschäftigt hatte und er jahrelang Technischer Leiter im Heidepark Soltau war. „Durch das Achterbahn-Unglück hat der Magic Park im vergangenen Jahr einen Vertrauensverlust bei den Besuchern erlitten“, weiß Lampe und will daher das Thema Sicherheit künftig zur Chefsache machen.

Wie viele andere Einrichtungen während der Corona-Krise auch, haben die Verdener bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) finanzielle Unterstützung beantragt. „Das Geld muss allerdings irgendwann zurückgezahlt werden“, erläutert Lampe. Bedeutet, dass künftig größtenteils die Einnahmen für die Begleichung der Rückzahlungen draufgehen und im Endeffekt nicht mehr viel für den Park übrig bleibt. „Die aktuelle Planungsunsicherheit zermürbt zusätzlich“, gesteht der aus dem Harz stammende und in der nördlichen Region Hannover lebende Lampe. Seitens der niedersächsischen Landesregierung gibt es jedoch Überlegungen, Outdoor-Freizeiteinrichtungen ab dem 25. Mai wieder zu öffnen. Das sieht der Entwurf eines entsprechenden Stufenplanes für die Rückkehr Niedersachsens in den Alltag vor.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger will Lampe den Fokus künftig wieder stärker auf den Märchenwald legen. „Er ist schließlich die Keimzelle des Parks“, betont er. Märchen wie „Hänsel und Gretel“, „Dornröschen“ oder „Der Hase und der Igel“ seien schließlich zeitlos und generationenverbindend. „Märchen gehören einfach zu unserem Kulturgut“, ist Lampe überzeugt und verweist in diesem Zusammenhang auf die Mitgliedschaft im Verein Deutsche Märchenstraße.