Hund Fay mit Julietta (links) und Lia: Auf dem großen Grundstück können sich die Tiere austoben. (Björn Hake)

Ein Metallzaun ragt vor dem Einfamilienhaus von Marcel Plock in die Höhe. Als die Türklingel läutet, ertönt ein dumpfes Knurren, das sich bald in lautes Bellen steigert. Die massigen Hunde kommen angeprescht; Pranken prallen gegen das Gitter, das den Hundegarten umzäunt. Marcel Plock öffnet die Tür, hält einen weiteren Hund am Halsband und pfeift die anderen zur Ruhe. Hier, in einer Straße in Riede, die einem kleinen Dorf gleicht, wohnt Plock zusammen mit seiner Lebensgefährtin, zwei Kindern und fünf South African Boerboels, kurz „Burburls“. Marcel Plock betreibt einen Zwinger für die Rasse, die zu den Molossern gezählt wird.

Boerboels wurden ursprünglich in Südafrika gehalten, um Farmen vor wilden Tieren oder Einbrechern zu schützen. Die Tiere können bis zu 90 Kilogramm schwer werden; in Dänemark, der Schweiz und Frankreich sind sie mancherorts verboten. In Deutschland sind Boerboels kaum verbreitet, nach Plocks Schätzung gibt es hier nur etwa 1000 solcher Tiere. Offizielle Angaben über die Hunde in Deutschland zu finden, ist kaum möglich – die Fédération Cynologique International (FCI), also der größte kynologische Dachverband in Europa, hat sie nicht als Rasse anerkannt.

Marcel Plock aus Riede züchtet die Tiere, bei deren Anblick einige Leute die Straßenseite wechseln. (Björn Hake)

Auch wenn es in Bremen mal einen Fall gab, bei dem ein Boerboel einen Labrador gebissen und herumgeschleudert haben soll, sind die Hunde nicht gelistet. Laut Plock liegt das daran, dass es so wenige gibt, aber auch, dass sie so gut wie nie negativ aufgefallen sind. Dennoch wechselten manche Menschen beim Anblick der Hunde die Straßenseite. Warum züchtet er sie?

Verstehen können Außenstehende das vielleicht, wenn sie Plock zusammen mit King sehen – 75 Kilogramm schwer, 70 Zentimeter hoch und der Kopf fast so groß wie der eines Menschen. Sein Fell schimmert hellbeige, ein bisschen wie von einem Löwenkönig. King hechelt so laut, dass man sein eigenes Wort kaum versteht, knallt eine Pfote auf die Holzbank, auf der sein Herrchen sitzt und bettelt um eine Streicheleinheit. Marcel Plock lacht und tätschelt Kings riesigen Schädel. „Das ist ein ganz normaler Hund, nur, dass er besser aufpassen kann, nicht wahr?“, sagt Plock und schaut seinen Hund liebevoll an, während er einen Zug von seiner Zigarette nimmt. Plock, 36 Jahre alt, ist ein großer und kräftiger Mann mit Glatze und Totenkopf-Tattoos an den Oberarmen. Sie stehen für die verstorbenen Hunde aus seinem Zwinger, erklärt er. Aber selbst ein Mann wie Plock könnte einen Hund wie King nicht halten, wenn es drauf ankäme, sagt er. „Man muss nicht körperlich der Stärkere sein, sondern mental.“

Die Kusa, die südafrikanische kynologische Vereinigung, beschreibt Boerboels als intelligente, trainierbare und loyale Wesen, die einen starken Beschützerinstinkt haben. Letzteres hat Marcel Plock zu seinem ersten Boerboel gebracht, sagt er. Er besitzt zwei Tankstellen, früher habe es dort mehrere Einbruchsversuche gegeben. „Da ist man dahin, weil die Alarmanlage angegangen ist, und wusste nicht, was einen erwartet. Ein Hund, der im Fall der Fälle auf einen aufpasst, ist ‘ne gute Sache.“

Beim Anblick der Hunde von Marcel Plock wechseln manche Menschen die Straßenseite – "King" ist 75 Kilo schwer. (Björn Hake)

Plötzlich hallt Gebrüll aus dem Wohnzimmer. Als würden zwei Löwen um ein Stück Fleisch streiten, liegen King und seine Rudelgefährtin Ursula aufeinander. Plock ruft dazwischen. Es hilft nicht – er greift zum Futternapf und gießt den Hunden Wasser über die Köpfe. Kurze Verwirrung, dann lassen sie voneinander los. Ganz unbeschadet ging der kleine Kampf um den Knochen nicht aus: Kings Nase blutet. Die Raufereien gehören in dem Rudel dazu. „Es endet nie mit dem Tierarzt“, sagt Plock.

Neben der Erziehung ist sein Mittel gegen größere gegenseitige Verletzungen vor allem sein Grundstück. Es ist 1000 Quadratmeter groß, sodass zwei getrennte Gehege dorthin passen. Ein Rudelmitglied ist vor Kurzem gestorben, und jetzt konkurrieren zwei Weibchen um die Leitung. Beide hält er getrennt. In Gedanken ist er bei dem ehemaligen Gefährten. „Das wäre eigentlich der Hund gewesen, den ich heute vorgezeigt hätte“, sagt Plock. Wehmut schwingt in seiner Stimme mit.

Er legt zwei Fotoalben auf den Tisch. Hier hat er seine Boerboels über die Jahre dokumentiert. Einige von ihnen leben nicht mehr. Der Tod der Hunde ist das, was Plock immer wieder daran zweifeln lässt, wie lange er das mit der Zucht noch weitermachen will. Dass er, wenn die Welpen zur Welt kommen, im Wohnzimmer schlafen muss; dass die Zucht oft ein Minusgeschäft ist, weil Tierarztkosten und das Einfrieren von Samenflüssigkeit so teuer sind, das gehöre dazu. Aber: „Wenn ich mir vorstelle, dass ich noch mindestens fünfmal entscheiden muss, wann der Tag ist, an dem es keine Hoffnung mehr für einen Hund gibt…“ – seine Stimme bricht. „Das ist nichts für mich.“

Plock hält sein Handydisplay hoch. „Das war Akapella, meine erste selbstgezüchtete Hündin“, sagt er. Er ist sich sicher, dass Akapella vergiftet wurde. Akutes Nierenversagen, das sei für einen zweieinhalb Jahre alten und gesunden Hund ungewöhnlich. Ob jemand einen Giftköder über den Zaun geworfen hat oder sie beim Gassigehen etwas gefressen hat, wird Plock wohl nie erfahren. „Das war das Härteste, weil ich nicht darauf vorbereitet war.“ Ein großes Foto rahmt Akapella im Wohnzimmer ein. Es ist der Ort, an dem der Hundegarten in das Wohnhaus mündet.

Zur Sache

Fédération Cynologique

International (FCI)

Die FCI unterstützt als kynologischer Verband nach eigenen Angaben die Zucht und Verwendung von Rassehunden. Der Begriff Kynologie bezeichnet die Lehre von Rassen, Zucht, Pflege, Verhalten, Erziehung und Krankheiten der Haushunde. Die FCI mit ihrem Sitz in Thuin, Belgien, veröffentlicht Rassebeschreibungen und ist für die Anerkennung von Zuchtbüchern, Richtern und Zwingernamen zuständig. Pro Staat akzeptiert die FCI einen Hundeverband – in Deutschland ist das der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH). Boerboels sind nicht von der FCI anerkannt, dafür aber von anderen Zuchtverbänden wie zum Beispiel etwa vom US-amerikanischen American Kennel Club oder der Südafrikanischen KUSA. Dass eine Rasse von der FCI nicht anerkannt wird, kann den Grund haben, dass sie nicht lang genug existiert oder nicht genügend verbreitet ist – oder dass die Standards nicht eingehalten werden können, weil die Hunde zu unterschiedliche Merkmale aufweisen.

Weitere Informationen

Weitere Infos gibt es auch im Internet unter www.sarabi-boerboels.com