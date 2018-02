Der Landkreis Verden ist ein teures Pflaster. (Grafik: Weser-Kurier)

Der Handel mit Bauland hat im Landkreis Verden im Vorjahr mit 36,7 Millionen Euro bei weitem nicht den Höchststand von 2016 erreicht, als 52,2 Millionen Euro umgesetzt wurden. Dieses Fazit hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte am Mittwoch bekanntgegeben. „Insgesamt war es im Landkreis Verden relativ ruhig“, charakterisiert Gerd Ruzyzka-Schwob von der Regionaldirektion Sulingen-Verden das vergangene Jahr.

Insgesamt habe es 2017 deutlich weniger Grundstückskäufe gegeben als in den vergangenen fünf Jahren, der Umsatz sei aber etwa gleich geblieben. Das liege an der Preissteigerung, die allerdings im Vergleich zu anderen Regionen in Niedersachsen noch moderat geblieben sei. „Im nördlichen Landkreis Verden, im Bremer Umland, hatten wir eine Steigerung um drei Prozent. Im übrigen Landkreis sind die Preise annähernd gleich geblieben“, sagt Ruzyzka-Schwob. Bei den Bodenrichtwerten gibt es aber trotzdem regionale Unterschiede. In Fischerhude, Quelkhorn, Thedinghausen, Riede und teilweise auch in Achim und Langwedel wurden die Werte um zwei bis zehn Euro je Quadratmeter erhöht. In Oyten, Verden, Kirchlinteln und Dörverden habe der Gutachterausschuss nur geringe Veränderungen beschlossen. Bei Acker- und Grünland steigen die Preise überall im Landkreis weiter.

Für die Ermittlung der Bodenrichtwerte hat der Ausschuss diesmal im gesamten Geschäftsbereich, der die Landkreise Verden, Nienburg, Diepholz sowie den Heidekreis umfasst, 8570 Kauffälle analysiert. Im Landkreis Verden wurden 1636 Kaufverträge abgeschlossen. „Das sind 15,1 Prozent weniger als im Jahr davor“, sagt Ruzyzka-Schwob. 520 Hektar Fläche fanden einen neuen Eigentümer, 31 Prozent weniger als 2016. „In vielen Bereichen fehlte es eher an einem ausreichenden Angebot als an der Nachfrage“, erklärt Ruzyzka-Schwob den Rückgang. Angesichts eines stetig steigenden Wertzuwachses hätten viele Landwirte kein Interesse daran, ihre Flächen für Bauland zu verkaufen. Beim Wohnbauland ging die Zahl der Kaufverträge um fast 44 Prozent auf 257 zurück.

Spitzenwert am Burgberg

Für den klassischen Bauplatz in der Stadt Verden ermittelten die Gutachter einen mittleren Bodenrichtwert von 130 Euro pro Quadratmeter. Vergleichsweise niedrig ist der Wert in Rieda mit 32 Euro pro Quadratmeter, Spitzenwerte wurden wie gewohnt am Burgberg mit 230 Euro je Quadratmeter errechnet. Das teuerste Pflaster im Landkreis überhaupt ist in der Großen Straße, dort ist der Quadratmeter mehr als 330 Euro wert. In Achim liegt hingegen die exklusivste Wohnlage im Landkreis. Am Weserhang in Uesen kostet der Quadratmeter Boden bis zu 280 Euro. Auch in Achim war der Umsatzrückgang deutlich. Hier wurden 35 Bauplätze statt 77 im Jahr 2016 veräußert. Der mittlere Preis liegt bei 188 Euro für den Quadratmeter. Für einen typischen Bauplatz mit 660 Quadratmetern müssen Käufer etwa 125.000 Euro hinlegen.

Vergleichsweise viele Bauplätze wurden in Thedinghausen verkauft, hier liegt der mittlere Preis mit 83 Euro nahezu unverändert. Besonders teuer ist Bauland in Riede mit 100 Euro pro Quadratmeter. In Oyten liegt der mittlere Preis bei 150 pro Quadratmeter, unverändert zu 2016. Spitzenpreise reichen bis 190 Euro. In Ottersberg ist der mittlere Preis von 95 auf 85 Euro gesunken. Das liegt laut Ruzyzka-Schwob aber nur daran, dass mehr günstigere Bauplätze in den Außenbereichen veräußert worden seien. In Fischerhude kosten Grundstücke fast doppelt so viel. Nahezu stabil ist der Baulandpreis mit 109 Euro auch in Langwedel, wobei in Etelsen Preise um 145 Euro pro Quadratmeter erzielt werden. Wer im Kernort Kirchlinteln wohnen möchte, muss für den Quadratmeter Bauland etwa 105 Euro einplanen, in Sehlingen sind es 21 Euro. In zentraler Lage in Dörverden ist Bauland mit 60 Euro für den Quadratmeter vergleichsweise günstig. „Die Lage ist entscheidend“, kommentiert Ruzyzka-Schwob die Unterschiede bei den Baulandpreisen. So sorge vor allem die Nähe zu Bremen für ein hohes Preisniveau. Auch ein wichtiger Faktor sei eine gute Verkehrsanbindung nach Bremen und die anderen Großstädte per Bahn oder Autobahn. Und schließlich mache sich ein freier Blick aufs Wasser oder in die Landschaft preissteigernd bemerkbar. Beispiele seien eben der Verdener Burgberg und der Weserhang in Achim, die seit Jahren konstant Spitzenplätze im Preisgefüge einnehmen.

Eine insgesamt steigende Preistendenz gibt es auch bei Gewerbegrundstücken. Hier sind die Preise nach Auskunft der Experten um fünf Prozent gegenüber 2016 gestiegen. Die Preise reichen von 18 Euro pro Quadratmeter im ländlichen Bereich bis zu 50 Euro am Bremer Kreuz.