Mehrere Briefumschläge haben am Freitagmorgen für viel Aufruhr im Landkreis Verden gesorgt. Zunächst war beim Landkreis Verden eine Sendung eingetroffen, bei deren Öffnung ein weißes Pulver aus dem Papier rieselte. Zügig wurde die Feuerwehr alarmiert, die den Bereich um das Verdener Kreishaus weiträumig abriegelte. Auch Polizei, Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk rückten aus. Die Mitarbeiterin, die den Brief öffnete, wurde vorsorglich medizinisch behandelt.

Während die Einsatzkräfte am Kreishaus auf das Eintreffen eines Spezialtrupps vom Landeskriminalamt Hannover warteten, ging bereits eine weitere Alarmierung ein. Auch in der Kreissparkasse Verden an der Ostertorstraße war verdächtige Post eingetroffen. Hier wiederholte sich das Spiel: Teile des Gebäudes wurden abgeriegelt, ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Sanitätern bezog Stellung. Gleich mehrere Umschläge mit einer verdächtiges Substanz waren in die Hände der Mitarbeiter gelangt. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, ob das weiße Pulver gefährlich ist, wurden auch dort die Mitarbeiter zunächst von Sanitätern betreut.

Personen wurden dekontaminiert

„Es ist alles sehr ruhig verlaufen“, schilderte Beate Patolla, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Kreissparkasse Verden zuständig ist, die Reaktionen ihrer Kollegen. Bereits im Laufe des Vormittags konnten die Sparkassenangestellten ihre Arbeit wieder aufnehmen. 17 Personen waren insgesamt mit dem Pulver in Kontakt gekommen, teilte Dennis Köhler von der Kreisfeuerwehr Verden mit. „Sie wurden vom Rettungsdienst gesichert und dekontaminiert.“

Verletze gab es weder im Bankgebäude noch beim Landkreis Verden. Die Einsatzkräfte arbeiteten unter größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Allein 100 Mitglieder der Feuerwehren aus Döhlbergen-Rieda, Eitze, Kirchlinteln, Holtum-Geest, Hönisch-Hutbergen, Scharnhorst, Verden und Walle sowie vom THW Verden waren vor Ort.

Bereits gegen Mittag waren die Fachleute vom Landeskriminalamt aus Hannover in Verden angekommen. Mit entsprechenden Schutzanzügen und der Hilfe der Feuerwehr untersuchten sie das Pulver und analysierten die Proben direkt vor Ort. Am frühen Nachmittag konnten die Experten Entwarnung geben, Erleichterung breitete sich aus. In beiden Fällen hat es sich um ein völlig ungefährliches Pulver gehandelt, erklärte Jürgen Menzel von der Polizeiinspektion Verden-Osterholz. Genauere Angaben zur Zusammensetzung machte er nicht.

Alarm an zwei weiteren Stellen

Im Laufe des Nachmittags gab es an zwei weiteren Stellen Alarm, bestätigte Menzel. Sowohl bei einem Mitarbeiter der Kreissparkasse zu Hause als auch in einer Sparkassenfiliale in Thedinghausen fanden sich weitere Umschläge mit verdächtigem Inhalt. Dass sich das Pulver beim Landkreis und in der Verdener Kreissparkasse als ungefährlich herausgestellt hatte, war für die Einsatzkräfte jedoch kein Grund, ihre Vorsicht abzulegen. „Das Gebäude wurde ebenfalls evakuiert“, erklärte Menzel. Der Einsatz lief analog zu den vorangegangenen. Am frühen Nachmittag gab die Polizei auch hier Entwarnung. „Laut Untersuchungen von Spezialisten des Landeskriminalamtes handelt es sich in allen Fällen um die gleiche und als komplett ungefährlich eingestufte Substanz“, sagte Menzel.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ein. Es ist nun an den Beamten, die Hintergründe der Taten sowie den Absender der Briefe zu ermitteln. Dafür bittet die Polizei um Unterstützung von Zeugen, die weitere Angaben zu den Zwischenfällen machen können. Hinweise nehmen die Beamten in der Dienststelle Verden telefonisch unter 0 42 31 / 80 60 entgegen.

Ähnliche Vorfälle

In den vergangen Monaten war es in Bremen und Niedersachsen mehrmals zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Zuletzt musste das Bremer Gesundheitsamt an der Horner Straße am Mittwochmorgen evakuiert werden, nachdem dort ein verdächtiges Pulver in einer Postsendung aufgetaucht war. Auch hier wurde die Umgebung für mehrere Stunden gesperrt. Dann gab es Entwarnung: Das Pulver ist kein Sprengstoff, gab die Polizei bekannt, es ist ungefährlich.

Anders sieht dies bei mehreren Zwischenfällen in Stuhr-Brinkum (Landkreis Diepholz) aus. Im April erhielten dort mehrere Haushalte aus dem Wohngebiet Briseck verdächtige Post. Zu den Empfängern zählten überwiegend Privatleute. Auch das Polizeikommissariat Weyhe und eine Wache in Stuhr erhielten Umschläge mit einer zunächst unbekannten Substanz. Der Inhalt stellte sich als ungefährlich heraus. Laut Polizei habe es sich dabei um eine Mischung aus Stärke und Zucker gehandelt. Einen Monat später gab es ebenda einen weiteren Vorfall.

Wird der Täter überführt, kann es für ihn teuer werden, denn die Kosten für einen solch großen Einsatz von Polizei, Feuerwehr, Rettungswagen und Technischem Hilfswerk sind enorm.

