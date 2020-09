Die etwa 15 Kinder, die dem ausdrucks­starken Vorleser gebannt lauschten, schlugen sich wacker bei der Beantwortung seiner spaßigen Quizfragen. (Björn Hake)

Bei strahlendem September-Sonnen­schein ging es auf dem Podest vor dem Rathaus turbulent zu: Auf Einladung des Förderkreises der Stadtbibliothek Verden las Rainer Rudloff aus zwei Weltklassikern der Kinderbuch-Lite­ratur und begeisterte Groß und Klein mit kunstvoll verteilten Rollen, akro­batischem Körpereinsatz und jeder Menge witziger Kommentare. Die Ver­anstaltung im Rahmen des Pro­jekts Allerkultur trug den Titel „Lügen haben Ringelstrümpfe“ und war ge­dacht für Kinder ab fünf Jahren. Diese waren dann eher spärlich vertreten, aber dafür füllten eine ganze Reihe jung gebliebener Erwachsener die Rei­hen, die sich wohl nur allzu gern an die Helden ihrer Kindheit er­innern ließen.

Die etwa 15 Kinder, die dem ausdrucks­starken Vorleser gebannt lauschten, schlugen sich wacker bei der Beantwortung seiner spaßigen Quizfragen rund um Pippi Lang­strumpf und ihren gleichaltrigen Kol­legen Jim Knopf und bewiesen damit, dass diese beiden nach 75 beziehungsweise 60 Jah­ren immer noch springlebendig sind.

Zum Auftakt erzählte Rudloff die Geschichte vom kleinen Jim, der von Seeräubern geraubt wurde und gegen Schnaps an die böse Drachin Frau Mahlzahn in Kummerland ver­kauft werden sollte. Lukas als brum­mender Bass, Jim als helle Kinder­stimme und der Erzähler in der Mitte dazwischen – das waren schon drei Register, zwischen denen er virtuos zu wechseln verstand. Im Zeitraffer ging's per Dampflok über Stock und Stein von der Insel Lummerland mitten durch den Mund des Todes bis zur Stadt der Drachen.

Die Lesung begann mit der Begegnung der Reisenden mit dem Halbdrachen Nepomuk, der so gern viel, viel scheußlicher und böser gewesen wäre. Sein fürchterliches Quieken und seine markerschütternden Rülpser imitierte Rudloff so drastisch, dass es die erwachse­nen Hörer fast aus den Sitzen hob und die Kinder vor Vergnügen mit ihm um die Wette kreischten. Nachdem der Vulkan repariert und der Kohlenvorrat der Lok Emma aufgefüllt war, verlie­ßen der charismatische Geschichtener­zähler und seine Hörer das Geschehen, um zur Insel Taka-Tuka-Land überzu­setzen.

Bäuchlings lag Rudloff nun auf dem „Klutz“, fast auf Augenhöhe mit dem vergnügt lauschenden Publikum. Dieses führte er gleich zum Ufer, wo das stärkste Mädchen der Welt mit seinen Freunden Ins-Wasser-Spucken spielte. Nun hatte er gleich fünf Stim­men zu bedienen, denn zu Pippi sowie Tommi und Annika gesellten sich die finsteren Piraten Jim und Buck, die den Kindern Perlen stehlen wollten. Doch Pippi begann, mit den dreisten Burschen zu jonglieren. Immer wenn sie zeternd zu Boden fielen, stürzte sich auch Rudloff unter dem Jubel der Kinder über die steinernen Stufen. Dabei plumpsten die Bösewichte ins Wasser. Das alles machte so viel Spaß, dass es gerne noch viel länger hätte dauern können. Doch wenn die Kleinen nun Appetit auf mehr hatten, umso besser: Rudloff hatte ihren Lesehunger geweckt.