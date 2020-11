Wendepunkte gibt es im Leben jedes Menschen. Der Kirchlintler Schrift­steller Dieter Roscheck hat jetzt unter diesem Titel besondere Momente des Lebens aufs Korn genommen. In 13 kurzen Geschichten präsentiert er überraschende, komische, schräge oder tragische Situationen, in denen die Weichen im Leben seiner Protagonis­ten völlig neu gestellt werden – teils in deren eigener Regie, teils als Dekret des Schicksals.

Viele Jahre lang waren sie aus dem kulturellen Leben der Stadt nicht weg­zudenken: Dieter Roscheck und Sylvia Casaretto ließen in der Galerie Casa­retto Art in der Verdener Brückstraße die be­deutendsten Künstler unserer Zeit Re­vue passieren. Hier gaben sich James Rizzi, Jörg Immendorff, Armin Mül­ler-Stahl und Janosch die Tür in die Hand. Der als ausgesprochen schwie­rig geltende Janosch saß mit dem Ehe­paar am Abendbrottisch und machte sich den Spaß, sich am Tag der Ver­nissage in die lange Reihe der Warten­den einzureihen; Udo Lindenberg lud die beiden vor der Ausstellung seiner „Likörelle“ zu einer unvergesslichen Begegnung nach Hamburg ein, und da er bei der Vernissage in Verden nicht anwesend sein konnte, schickte seine Agentur ein Double von täuschender Ähnlichkeit. Insgesamt wurden es mehr als 40 Ausstellungen mit weit überregionaler Resonanz und Event-Vernissagen, die man nicht so schnell vergaß. Doch vor genau zwei Jahren, im November 2018, zog sich das Ehe­paar aus dem Galeriebetrieb zurück: Man brauche endlich Zeit für sich selbst, ohne ständig auf die Uhr schauen zu müssen – und Zeit für neue spannende Projekte, so erklärte das er­folgreiche Galeristenpaar diesen Schritt. Auch dies ein Wendepunkt!

Dieter Roscheck ist fasziniert von Wörtern. Mit ihnen zu spielen, sie zu verdrehen, ihre Doppeldeutigkeiten sichtbar zu machen, hat ihm, so erzählt er, seit Kindesbeinen Spaß gemacht. Seine Familie besaß schon im 19. Jahr­hundert einen Papiergroßhandel, wo er nach einigen Jahren Tätigkeit in einer Werbeagentur in vierter Generation ein­stieg. Später wechselte der gelernte Betriebswirt auf die Herstellerseite. Mit der Aufnahme seiner Tätigkeit bei Europa Karton in Hoya verschlug es ihn in die Aller-Weser-Region. „Nachdem ich beruflich so viele Jahre mit Papier in allen Aggregatzuständen beschäftigt war, ist für mich nun die Zeit des ‚beschriebenen Papiers‘ ge­kommen“, sagt Roscheck.

Immer wieder habe es in den vergan­genen Jahren Momente gegeben, in denen ihn plötzlich ein verdrehter Ge­danke durchzuckte, eine witzige Zweideutigkeit nicht mehr aus dem Sinn ging, eine absurde Situation ver­langte, festgehalten zu werden. „Das konnte zu jeder Zeit sein: Beim Einschlafen oder wenn ich mir mor­gens die Zähne putzte oder wenn ich mit dem Hund spazieren ging.“ Viele dieser Einfälle hatte er bereits nieder­geschrieben, andere existierten bisher nur in seinem Kopf. „Und da mussten sie endlich mal raus“, erklärt er das Motiv für die Umwandlung seiner Ideen, Wortspielereien und Ge­schichten in literarische Texte.

Seine Frau, als einstige Schulleiterin und Deutschlehrerin selbst versiert im Verfassen von Texten, half ihm bei der Sichtung des Materials: „Wir haben alles Vorhandene gesiebt: Was passte, kam rein, aber so manches musste auch draußen bleiben.“ Im Sommer 2020 erschien im Ham­burger Verlag „tredition“ sein erster Band „Undichtigkeiten“ mit Gedich­ten, kurzen Prosatexten und all den Wortspielereien, die seine Leiden­schaft sind. Den Namen Dieter Ros­check wird man auf dem Buchtitel al­lerdings nicht finden: Da der Autor für sein Erstlingswerk nicht seinen richti­gen Namen verwenden wollte, dachte er sich mit „Robin Hut“ ein Alter Ego aus, das beim Leser schon vor dem Öffnen des Buchdeckels ein Schmun­zeln auslösen sollte.

In den „Undichtigkeiten“ durchstreift Roscheck seine ganze innere Welt, sinniert teils lyrisch, teils prosaisch über das Schreiben und das Älterwer­den, über die Natur und die Freund­schaft, dichtet über Alltagsdinge wie Zahnpasta oder das stille Örtchen oder schlägt zur Bewältigung aktueller kniffliger Situationen den „Corona-Pups“ als sicheren Abstandshalter vor. In einem Gedicht findet er am de­struktiven Virus sogar noch etwas zu loben: „Nicht nur die Armen, auch die Rei­chen sind unter den Corona-Leichen. Doch eines ist gar nicht so schlecht: Das Virus ist total gerecht.“

Nur vier Monate später folgte der Pro­saband mit dem Titel „Wendepunkte und andere Schicksale“, auch diesmal unter dem liebgewordenen Pseudo­nym. Es sind 13 kurze Geschichten, scharf gezeichnete Miniaturen, Frag­mente oder auch recht sachliche Proto­kolle sehr außergewöhnlicher Ge­schehnisse, die viel Raum für Fanta­sie lassen.

Und hier geht es nun sehr viel ernster zu. Alles andere als alltäglich sind die Wendungen in den Geschicken der Protagonisten. Da werden Gewin­ner zu Verlierern; Betrüger werden betrogen; Rache schmeckt mal sehr süß oder geht auch mal nach hinten los; eine Gelegenheit wird beherzt beim Schopfe gepackt oder man lässt sie verstreichen, und damit das in ihr verheißene Glück. Einige der Ideen möchte man in Gedanken weiter aus­spinnen, zum Beispiel die Geschichte vom über 80-jährigen Ehepaar, dessen Liebe von Demenz und schwerer Krankheit bedroht ist. Die Zutaten ei­nes Henkersmahls zum gemeinsamen Abschied können sie in einem spe­ziellen Delikatessenladen kaufen – eine spannende und aktuelle Vision! Die Erzählung „Das Versprechen“ um eine Karriere, die durch eine Fusion und die mit ihr verbundenen Intrigen zerstört wird, steht für eine immer brutaler werdende Wirtschaftswelt, in der Men­schen und Schicksale nicht mehr zäh­len. Sie könnte man sich als spannen­den Münchner „Tatort“ vorstellen, ei­nen von der Sorte, bei der der Täter von Vornherein bekannt ist.

Diese Geschichte trägt sogar autobio­grafische Züge: Auch der gelernte Be­triebswirt Dieter Roscheck wurde ein­mal „ausgemustert“, doch wie man weiß, wählte er einen sehr anderen Ausgang an diesem Wendepunkt sei­nes Lebens. Eigentlich wollte er nur einen guten Wein kaufen – stattdessen mietete er die damals leer stehende Galerie Schwabe: Geburtsstunde von Casaretto Art, Einstieg in ein beson­ders spannendes und inspirierendes Lebensjahrzehnt – und mit Sicherheit wesentlicher Impuls für den neuen Schaffensabschnitt als Autor.

Weitere Informationen

Beide Bücher von Dieter Roscheck sind im stationären Verdener Buchhandel erhältlich.