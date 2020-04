Das geringere Verkehrsaufkommen aufgrund der Corona-Krise macht sich auch bei der Polizei bemerkbar – es passieren weniger Unfälle. (Björn Hake)

Angebliche telefonische Notdienste oder unseriöse Internetshops, die mit Atemschutzmasken oder Desinfektionsmitteln locken, die dann aber niemals ankommen – die Corona-Krise wird von Betrügern ausgenutzt. Sarah Humbach, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, und ihren Kollegen sind zu Zeiten der Corona-Krise derartige Fälle gemeldet worden. Die Internet- und Telefonbetrüger nutzen die Ängste der Menschen vor der Pandemie aus, um sich einen finanziellen Vorteil zu verschaffen. Und – kein Scherz – im Fall des vermeintlichen Corona-Notdienstes boten die Betrüger im Telefongespräch an, Toilettenpapier zu verkaufen, dafür sogar zu Hause vorbeikommen zu wollen und dementsprechend die Adresse des Angerufenen zu benötigen.

Mit ihren angeblichen Notdiensten hatten die Anrufer zum Glück keinen Erfolg. Ihre Gesprächspartner merkten, dass es sich dabei um unseriöses Angebote handelte. Dennoch ist es wichtig, auch diese Fälle, bei denen zwar erstmal nichts Schlimmeres passiert ist, bei der Polizei zu melden. „Denn dann können wir auf die Betrugsmaschen mit Präventionsangeboten und Veröffentlichung auf verschiedenen Kanälen reagieren“, erklärt Sarah Humbach. Beides funktioniere in Zeiten der Corona-Krise gut online, über das Presseportal der Polizei, über Twitter oder über Facebook. Unter @Polizei_VER_OHZ finden Interessierte aktuelle Meldungen aus der Dienststelle, die Humbach im sozialen Netzwerk Twitter veröffentlicht. Auf Facebook berichtet der Polizeihauptkommissar und Präventionsbeauftragte Helge Cassens aus seinem dienstlichen Alltag (zu finden unter PHK Helge Cassens) und zeigt sich dort auch mal privat: Zum Beispiel im Homeoffice ohne Uniform. Als Community Policing werden dieses personifizierten Accounts zusammengefasst. So erreicht die Polizei insbesondere auch Jugendliche und junge Erwachsene.

Zudem zeigen die Menschen vermehrt Straftaten online an. Das gelte nicht nur im Raum Verden/Osterholz, wie auch Sarah Humbach bestätigt, sondern für das gesamte Land Niedersachsen. Laut einer Mitteilung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport wird die Onlinewache (www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de) so stark wie noch nie genutzt. Während es im Jahr 2019 im Schnitt mehr als 148 Sachverhalte pro Tag waren, die gemeldet wurden, sind es seit dem 16. März 2020 durchschnittlich 380 Sachverhalte.

Ein gehäuftes Auftreten von Corona-Betrugsfälle – dafür aber weniger Einbrüche und Diebstähle – so lautet die aktuelle Tendenz der Polizei Niedersachsen. Diese Tendenz kann auch Helge Cassens für den Landkreis Verden bestätigen. Zu Zahlen im Hinblick auf die aktuelle Kriminal-Statistik lässt er sich jedoch noch nicht hinreißen. "Dafür ist die Corona-Lage noch zu ungewiss und der Pandemie-Zeitraum noch zu kurz, die genauen Zahlen werden wir 2021 veröffentlichen." Dann dürfe man gespannt sein, wie sich die Krise in Zahlen auf die Kriminalitätsrate ausgewirkt hat. Der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, spricht in den meisten Kriminalitätsbereichen in Niedersachsen von einem Rückgang der Straftaten. Er sagt: „Das öffentliche Leben ist weitestgehend runtergefahren. Geschäfte und Restaurants sind geschlossen, die Fußgängerzonen praktisch menschenleer. Die allermeisten Menschen bleiben zu Hause. Damit bieten sich auch weniger Tatgelegenheiten." Autodiebstähle seien in der vergangenen Woche laut einer Mitteilung des Landeskriminalamtes (LKA) um 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. Dies sei allerdings nur eine Momentaufnahme. Darüber hinaus registrieren Sarah Humbach und Helge Cassens für den Landkreis weniger Verkehrsunfälle aufgrund des geringeren Verkehrsaufkommens.

Fake-Shops im Internet sind allerdings kein neues Phänomen, wie der Hauptkommissar betont. Denn die Täter passen sich mit ihren Betrugsmaschen nach seiner Ansicht nur an die jeweiligen Gegebenheiten an. Das zeigte sich jüngst auch in Langwedel, wo eine Frau im Internet Anfang April Atemschutzmasken bestellte, die aber nie angekommen sind. Diese Betrugsfälle sind allerdings keine serienweise Angelegenheit, beruhigt Cassens. Im Presseportal warnt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz dennoch vor Gefahren beim Internetkauf. Unter www.polizei-beratung.de gibt es für Interessierte weitere Empfehlungen.