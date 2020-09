Seit 30 Jahren ist Michael Isensee als Prüfer für das Deutsche Brotinstitut unterwegs. Häufig hat er dabei ein aufmerksames Publikum. (Björn Hake)

Tausende Brötchen hat Michael Isensee in seinem Leben schon aufgeschnitten. Seit 30 Jahren ist der gelernte Bäckermeister als Brot- und Brötchenprüfer im Auftrag des Brotinstituts unterwegs. Auch in Verden macht er regelmäßig Halt. An seinem vorübergehenden Arbeitsplatz in den Berufsbildenden Schulen stapeln sich an diesem Mittwochmorgen die prall gefüllten Brötchentüten.

Es ist eine vielfältige Auswahl, von jeder Brotsorte und jedem Bäcker liegen dem Fachmann gleich mehrere Exemplare vor. Er nimmt sie genau unter die Lupe, prüft mit allen Sinnen und erläutert den Schülern, die ihm dabei zuschauen, was ein gutes Brötchen ausmacht. Sechs Kriterien untersucht der Fachmann: Form, Oberfläche, Krumenbildung, Struktur, Geruch und Aroma. Dabei geht er keineswegs zimperlich mit den Backwaren um. Der sogenannte Rösche-Test besteht beispielsweise darin, mit der flachen Hand auf das Brötchen zu drücken. Das dabei entstehende Geräusch sei entscheidend, erklärt Isensee. Im besten Fall knacke die Kruste hörbar – mangelhafte oder zu alte Brötchen blieben stumm. Dass am Vormittag einige Brötchen nur zaghafte Geräusche von sich geben, liegt an ihrem Alter. „Die sind um 2.30 Uhr aus dem Ofen gekommen“, stellt der Prüfer mit Blick auf einen kleinen Zettel fest, der den Backwaren beilag. Die Zeitspanne, in der das einfache Weizenbrötchen seine ideale Beschaffenheit hat, ist kurz.

Eine gleichmäßige Bräune ist ein weiteres Qualitätsmerkmal, auf das Isensee viel Wert legt. „Ich mag es nicht, wenn die Brötchen im Ofen zu nah aneinander lagen“, erklärt er. Dann berühren sie sich beim Backen. Die Folge sind helle weiche Stellen an den Seiten. „Manche denken, dass der Bäcker das extra macht, damit man das Messer besser reinstechen kann.“

Auf das Weizenbrötchen folgt ein Exemplar mit Dinkelmehl und Sonnenblumenkernen. Letztere geben das richtige Aroma, wenn sie vor dem Backen ein wenig angeröstet werden, erklärt Isensee und reicht ein halbes Brötchen herum, in dessen Inneren ein Sonnenblumenkern die gewünschte Bräune aufweist. Manchmal meinen es die Bäcker zu gut und übertreiben es beim Rösten auf Kosten des Geschmacks, erläutert er. In diesem Fall ist Isensee jedoch zufrieden.

Der nächste Proband ist ein Roggenbrötchen. Die müssen im Gegensatz zum Roggenbrot nur 50 Prozent des Getreides enthalten, um sich so nennen zu dürfen. „Je mehr Roggen, desto weniger Volumen“, lautet die Formel, die alle Bäcker vor eine Herausforderung stellt. Doch das Exemplar in seinen Händen gefällt dem Fachmann. Er drückt das Brötcheninnere mit dem Daumen ein, um die Elastizität zu prüfen. Auch der Geschmack stimmt. Für die Berufsschüler hat er noch einen Tipp parat: Keine Marmelade auf Roggenbrötchen, denn auf denen mache sich ein pikanter Belag deutlich besser.

„Ich esse fast immer Brötchen“, erzählt er später. Obwohl er sie ständig bei der Arbeit verkostet, hat er sie nicht satt. Doch bei den Prüfungen der Bäckerinnungen nimmt er lieber größere Laibe unter die Lupe. „Brot ist ehrlicher“, findet er. Die Bäckereien stellen ihm ihre Waren freiwillig zur Prüfung bereit. „Es ist keine Olympiade“, sagt Isensee. Er küre nicht das beste Brötchen, sondern bewerte die vorhandenen nach klaren Kriterien. Für jeden Mangel gibt er den Bäckern einen Tipp auf den Weg, wie sie es besser machen können. Alle Ergebnisse stehen unter www.brotinstitut.de.