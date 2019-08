Der ehrenamtliche Technik-Experte Cord Mandelsloh hilft bei der Reparatur der Wanduhr. (Fotos: Björn Hake)

Der Müllberg wächst und wächst. Jeder Deutsche produziert 22 Kilogramm Elektroschrott im Jahr. Mobiltelefone, Toaster, Klimaanlagen oder Fernseher werden schnell ausgetauscht statt repariert. Der Wegwerf-Kultur entgegen zu wirken, versucht die Stadtbibliothek Verden mit ihrem Reparatur-Café. Dieses findet immer am ersten Mittwoch im Monat statt. Die VERDENER NACHRICHTEN besuchen die Reparaturwerkstatt mit zwei defekten Gegenständen: einem Wasserkocher mit Wackelkontakt und einer stehengebliebenen Wanduhr.

Kaum angekommen werden wir direkt von Eberhard Walther freundlich in Empfang genommen. Walther ist für die Organisation des Projektes verantwortlich. „Was fehlt euren Geräten denn?“, erkundigt er sich. Wir beschreiben unser Problem, er trägt alle Informationen in einen Besucherzettel ein. „Die brauchen wir für die Statistik“, sagt Walther. Neben dem Namen und dem Wohnort wird das Datum, die Reparaturkategorie, das Gerät und dessen Marke sowie die Fehlerbeschreibung notiert. Zudem steht dort „Sie haben noch etwas Zeit, bis Sie mit Ihrem Gerät an die Reihe kommen. Ihre Nummer wird aufgerufen.“ So bedienen wir uns erst einmal am Kaffee- und Keksbuffet. Heute ist es allerdings nicht zu voll, wir sind um 16 Uhr, zu einer günstigen Zeit, direkt am Anfang da. Nach Feierabend – das Reparaturcafé ist bis 18.30 Uhr geöffnet – wird der Ansturm meist noch größer, wie Walther weiß.

Der Wasserkocher läuft eigentlich gut, er kocht das Wasser brühend heiß. Sein einziges Problem ist ein Wackelkontakt des Schalthebels, der es manchmal erschwert, ihn anzuschalten. Heinz Habig, Elektroniker in Rente, nimmt sich des Problems an. Mit wissendem Blick schaut er sich den Wasserkocher an und nimmt dann eine elektrische Sicherheitsprüfung vor. „Der Kocher ist in Ordnung, der Wackelkontakt ist dem ganz normalen Verschleiß zu schulden“, resümiert Habig. So ist es mit vielen Dingen im Reparaturcafé: Sie haben nur eine kleine Schwachstelle, wie die Mitarbeiter verraten. Und diese ist meist leicht zu reparieren. „Wir haben uns zu sehr an unsere Wegwerfgesellschaft gewöhnt“, findet auch Eberhard Walther. Schließlich liege die Erfolgsrate im Repair-Café der Bibliothek bei über 50 Prozent. „Und selbst, wenn das Gerät wirklich kaputt ist, wissen die Gäste nach ihrem Besuch in der Werkstatt wenigstens, dass sie den Gegenstand guten Gewissens entsorgen können.“

Stefan Kaplon, der Leiter der Bibliothek, freut sich, dass mit dem Projekt „Akzente gesetzt werden“. Er sagt: „Es geht im Café um die richtigen Wertvorstellungen und darum, vernünftige Informationen zu erhalten.“ Ist die Reparaturwerkstatt eigentlich kostenfrei? „Ja, doch natürlich freuen wir uns über Spenden, die wir dann in Werkzeug re-investieren“, sagt er.

Während des Gesprächs mit Kaplon wird auch die Wanduhr repariert. Der ehemalige Elektrotechniker Cord Mandelsloh kümmert sich um das stehengebliebene Modell. Nachdem der Rentner erst an der Uhr gelauscht und ein Ticken festgestellt hat, sucht er den Fehler vergeblich im Uhrwerk. „Mit dem großen Zeiger scheint alles in Ordnung zu sein, der andere sitzt locker“, bemerkt er schließlich und dreht kurzerhand beide Zeiger ab. Nach einer flüchtigen Inspektion setzt er diese dann vorsichtig zurück auf die Uhr und dreht sie per Hand wieder fest. Sie scheinen nun beide richtig zu sitzen und Mandelsloh zeigt sich zufrieden. „Jetzt warten wir zehn Minuten und schauen, ob die Uhr wieder läuft“, erklärt er zuversichtlich, während er auf seinem Handy die Zeit ablaufen lässt. Zehn Minuten sind um, die Uhr zeigt 0.10 Uhr an und alles scheint wieder zu funktionieren.

Eine Stunde später, 17 Uhr, die Prüfung der Geräte dauert meistens nie länger als eine halbe Stunde: Es trudeln nach und nach mehr Menschen im Repair-Café ein. Eine von ihnen ist Irmtraut Möhle, die bereits zum vierten Mal in der Stadtbibliothek eines ihrer Kleidungsstücke ausbessern lässt. Als Mitglied bei den Grünen gefalle ihr am Repair-Café nicht nur das Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch die umweltfreundliche Leitidee. Während die Experten ihren Blusen, Hosen und Hemden bislang jedoch stets neues Leben einhauchen konnten, muss sich die Verdenerin Bärbel Löbel von ihrem defekten Wecker verabschieden. Dies ändert ihre Meinung über das Repair-Café jedoch nicht. „Ich bin begeistert von dem Konzept“, lobt auch sie.

Extremfälle hat Eberhard Walther übrigens in den zwei Jahren, seitdem das Reparaturcafé besteht, schon das eine oder andere Mal erlebt. Das kleinste Teil war ein Spielzeugauto, das größte eine Waschmaschine. „Dabei gilt eigentlich die Regel, nur Dinge, die gut zu tragen sind, in die Werkstatt mitzunehmen.“