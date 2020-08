Stefan Hamann, Geschäftsführer des Trinkwasserverbandes Verden, sieht keinen Engpass, ruft aber zum Wassersparen auf. (Björn Hake)

Die sommerliche Hitze und die anhaltende Trockenheit gefährden in manchen Gegenden in Niedersachsen bereits die Versorgung mit Trinkwasser. Verschärft wird die Situation dadurch, dass viele Familien wegen der Corona-Pandemie zu Hause Urlaub machen und deshalb mehr Trinkwasser verbrauchen als sonst. Mit dieser Situation hat auch der Trinkwasserverband Verden zu kämpfen, der im Landkreis Verden und darüber hinaus etwa 117 000 Menschen versorgt. Einen Engpass bei den Wasservorkommen sieht Geschäftsführer Stefan Hamann aktuell nicht, deshalb sei die Versorgung gesichert. Allerdings würden die technischen Anlagen zur Trinkwassergewinnung und -aufbereitung an der Kapazitätsgrenze arbeiten.

Deshalb plant der Trinkwasserverband Investitionen im zweistelligen Millionenbereich. „Die Wasserwerke Langenberg und Wittkoppenberg planen wir momentan neu“, erzählt Hamann. Demnach soll Anfang 2021 bereits Baubeginn für das neue Wasserwerk Langenberg sein. Anschließend sei Wittkoppenberg an der Reihe, das 2024/25 fertig werden soll. „Wir rechnen momentan mit seiner Investition von etwa 8,5 Millionen Euro für Langenberg, Wittkoppenberg wird wohl noch etwas teurer“, so der Geschäftsführer. Beide Anlagen haben bereits etliche Jahre Laufzeit hinter sich. Wittkoppenberg ging 1966 in Betrieb. 1991 bis 1993 wurde die Anlage modernisiert und erweitert. Das Wasserwerk versorgt die Gemeinde Oyten, den Flecken Ottersberg, die Stadt Achim und den Ortsteil Etelsen des Flecken Langwedel mit Trinkwasser. Langenberg in der Gemeinde Kirchlinteln ist seit 1976 in Betrieb. Das Wasserwerk Langenberg versorgt die Gemeinden Ortschaften Kirchlinteln, Dörverden, Blender und Morsum sowie Teile des Landkreises Nienburg. Das Wasserwerk Panzenberg in Verden arbeitet seit 1983 und dient vor allem der Versorgung Bremens. Im Landkreis Verden beliefert es den Flecken Langwedel (außer Etelsen) und die Stadt Verden (außer der Kernstadt).

Aus der Rotenburger Rinne

Das Trinkwasser stammt mit Ausnahme des Wasserwerks Wittkoppenberg aus der sogenannten Rotenburger Rinne, die auch den Landkreis Rotenburg versorgt. Das Wasserwerk Panzenberg beispielsweise holt das kühle Nass aus etwa 270 Metern Tiefe. „Selbst beim aktuellen Spitzenverbrauch holen wir weniger aus der Rinne heraus als durch die Niederschläge nachfließt. Wäre das anders, würden wir das Gebiet ausbeuten“, erklärt Hamann. Trotzdem hat der Trinkwasserverband registriert, dass die Grundwasserstände aufgrund der mehrjährigen Trockenheit und Hitze „leicht gefallen“ sind. Deshalb appelliert er an die Verbraucher, sorgsam mit dem Trinkwasser umzugehen und, wo es geht, zu sparen. „Wir wollen nicht alles verbieten, aber die Leute müssen sich überlegen, ob es sinnvoll ist, bei der Hitze den Rasen zu wässern. Das hat sowieso wenig Sinn, weil das meiste verdunstet“, argumentiert Hamann. Wenn die Anlagen sowieso voll ausgelastet arbeiten müssten, sei jeder Liter zusätzlich eine Belastung.

Zehn Prozent Mehrverbrauch

Bereits 2018 habe es im Verbandsgebiet über zehn Prozent mehr Trinkwasserverbrauch gegeben, das entspricht etwa 750 000 Kubikmeter im Jahr mehr als im Durchschnitt. „Der Tagesspitzenbedarf wird sonst mit dem Faktor 1,7 gemessen, ausgehend vom Durchschnittsverbrauch am Tag. Aktuell liegt er mehr als doppelt so hoch“, sagt Hamann. 2018 habe es sechs Wochen lang keinen Regen gegeben, 2020 sei bisher etwas wechselhafter gewesen. „Wenn es die Corona-Pandemie nicht geben würde, wäre die Lage etwas entspannter, aber Hitze und Trockenheit machen uns trotzdem zu schaffen.“

Steigt der Verbrauch weiter an, sind der Trinkwasserförderung auch mit neuen Wasserwerken Grenzen gesetzt. „Begrenzender Faktor sind die Auswirkungen auf die Umwelt und die Oberflächengewässer“, sagt Hamann. So wird das Austrocknen etwa des Halsebaches auch der Wasserförderung angelastet. Eine gute Nachricht hat Hamann, was die Verbraucherpreise angeht. Bei den Gebühren liegt der Verband auf dem zwölften Platz von rund 200 Versorgern. „Wir wollen die Preise stabil halten“, betont Hamann. Die bislang jüngste Erhöhung sei 2002 gewesen.