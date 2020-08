Souvenirs bringt Anton Werle von seinen Hilfstouren nicht mit – ein kleiner Anstecker erinnert ihn jedoch an die deutsch-polnische Freundschaft. (Björn Hake)

Die Route von Verden ins polnische Zielona Góra kann Anton Werle schon fast im Schlaf fahren. Über 100-mal ist der Rentner für die Deutsch-Polnische Gesellschaft (DPG) Verden mit Sachspenden in das Nachbarland gefahren. Rund 130 000 Kilometer hat er dafür hinter sich gebracht – eine Strecke so lang, dass sie dreimal um den Erdball führen würde.

Werle fährt gerne Auto. Das ist auch eine der Grundvoraussetzungen, ohne die sein ehrenamtliches Engagement weniger Freude machen würde – denn pro Strecke verbringt der DPG-Fahrer mindestens sieben Stunden hinter dem Steuer. Bei Staus kann die Fahrt noch länger werden. Entsprechend früh geht es los. „Am Freitag um halb fünf ist Abfahrt“, erklärt Werle den üblichen Ablauf. Allein im aktuellen Jahr haben sich die Fahrer bereits achtmal in aller Frühe auf den Weg gemacht, um unter anderem Kleidung, orthopädische Versorgungsgüter und Lebensmittel in die polnische Partnerregion Zielona Góra und umliegende Ortschaften zu bringen.

Die Idee, sich als Fahrer für die DPG zu engagieren, hatte Reinhold Asendorf in Anton Werle geweckt. Zwölf Jahre ist das her. Asendorf, selbst langjähriger Fahrer für die DPG, fragte den damals noch in Dörverden lebenden Werle, ob er als Beifahrer mitkommen wolle, und der sagte kurzerhand zu. Gleich bei der ersten Tour sprang der Funke über. „Es macht einfach Spaß“, fasst Werle rund 100 Fahrten später zusammen. Das liege insbesondere an den Menschen mit denen er zusammen arbeite. Nicht nur die Fahrer, sondern auch die Mitstreiter auf der anderen Seite der Landesgrenze hat Werle in sein Herz geschlossen. Strahlende Gesichter begrüßen die Spendenbringer bei jedem Besuch. Mitgebrachte Süßigkeiten bringen zudem Kinderaugen zum Leuchten. Ein paar Brocken Polnisch hat sich Werle über die Jahre angeeignet. „Um einen Kaffee zu bestellen, reicht es“, erklärt er. Doch bei allem, was darüber hinausgeht, helfen zweisprachige Begleiter oder im Zweifelsfall Hände und Füße weiter.

Mit Mitteln der Europäischen Union konnten bereits viele Straßen in Polen erneuert werden, erzählt Werle. Für die Fahrer ist das ein klarer Vorteil. Doch großen Teilen der Bevölkerung hilft das nicht. Sie leben in Armut und sind auf Spenden aus anderen Ländern angewiesen. „Der Bedarf in Polen ist noch immer da“, weiß auch Ingrid Werle, die ihren Mann ab und an auf seinen Touren begleitet. Dennoch hat das Land für viele Engagierte der DPG einen besonderen Zauber. So verbringt der eine oder andere von ihnen auch außerhalb der Spendenfahrten Zeit im Nachbarland und erfreut sich an Gastfreundlichkeit, Kultur und Kulinarischem.

Als die Corona-Krise hochkochte, wurde es für den DPG schwierig, wie üblich Spendengüter über die Grenze zu bringen. Eine Sondergenehmigung ermöglichte den Hilfstransport schließlich doch. „Bei der Ankunft war Corona dann für einen Moment vergessen“, erinnert sich Werle an die freudige Begrüßung. Im Juli fuhr die Gruppe ein weiteres Mal mit 14 Tonnen Spenden ins Land. „Zu viel gibt es nicht“, macht Werle deutlich. Von den Spenden profitieren unter anderem Alten-, Waisen und Obdachlosenheime, Betreuungseinrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Kriegsveteranen sowie eine kirchliche Hilfsorganisation und weitere bedürftige Bevölkerungskreise.

Nach zwei Übernachtungen in einer Sozialstation, einem Hotel oder bei Freunden treten die Besucher aus Deutschland am Sonntagnachmittag üblicherweise die Heimfahrt an. Für Anton Werle und andere Mitfahrer steht dann häufig noch ein Zwischenstopp auf einem der polnischen Bauernmärkte an. Tomaten, Gurken und anderes Gemüse gebe es dort frisch vom Hof zum Schnäppchenpreis. Während Blumenkohl in deutschen Supermärkten während der Corona-Krise zeitweise zum Luxusgut avancierte, erfreuten sich die Ehrenamtlichen jenseits der Grenze an besonders prächtigen Exemplaren für wenige Złoty (– ein Złoty entspricht etwa 23 Cent –), erzählt Werle.

Auch in Zukunft möchte der inzwischen in Verden lebende Ehrenamtliche weiter Hilfstransporte nach Polen fahren – so lange es seine Gesundheit zulässt. Auch beim Essen auf Rädern in Dörverden engagiert er sich noch weiter. Die Touren der Arbeiterwohlfahrt (Awo) sind im Vergleich zur Fahrt quer durch die Republik ein Klacks.