Die Bilder von Brigitte Röttjer bestehen aus tausenden kleinen Eierschalenfragmenten. (Jonas Kako)

Ein Bastelbuch mit Ideen für Kinder hat Brigitte Röttjer vor gut 30 Jahren auf eine Idee gebracht. Darin wurde gezeigt, wie gut sich Eierschalen für künstlerische Zwecke eigenen. Was den Kindern gefiel, kam auch bei Röttjer selbst gut an und so kann die Walsroderin inzwischen mehr als hundert Werke vorweisen. Eine kleine Auswahl ist aktuell in der Verdener Kreissparkasse zu sehen.

Für Röttjer habe die Kreissparkasse eine kleine Ausnahme gemacht, erklärt Louisa Müller von der Unternehmenskommunikation. Denn eigentlich dürfen im Foyer nur Künstler aus dem Landkreis Verden ihre Bilder präsentieren. Doch die Walsroderin hatte gleich zwei gute Argumente in der Tasche als sie in der Allerstadt vorstellig wurde: Zum einen hatte sie bereits in der Kreissparkasse in Walsrode ausgestellt und zum anderen ist Kunst aus Eierschalen schlichtweg so ungewöhnlich, dass die Verantwortlichen doch hellhörig wurden.

„Mit dem Kuchenbacken fing es an“, blickt Röttjer auf das Jahr 1987 zurück. Damals hatte sie den Nutzen von Eierschalen bereits entdeckt, musste nur noch ihren Inhalt sinnvoll verwerten. Die Schalenhälften wurden anschließend gewaschen, getrocknet und schließlich von außen koloriert. Für Kinder sei das klasse, findet Röttjer, denn nach dem Malen kommt das Zerstören. Mit sanftem Druck werden die fragilen Schalen zu kleinen Fragmenten zerdrückt, die wiederum später wie ein Mosaik zusammengesetzt werden.

Eigentlich als Beschäftigung für die Kinder gedacht, fand Röttjer selbst Gefallen an der bis dahin namenlosen Technik. „Für mich war das wirklich eine Erholung“, erinnert sie sich. Wenn die Kinder beschäftigt waren, zeichnete sie Muster, Symbole und Szenerien auf Papier und legte die Linien anschließend mit Kleber und verschiedenfarbigen Eierschalenstückchen nach. Am Anfang entstanden dabei einfache Motive: Micky Maus und Dumbo, der kleine Elefant mit den großen Ohren zählen zu den ersten Werken. Sie sind auch in der Ausstellung zu sehen.

„Mit Ölfarben hätte ich nicht arbeiten können“, erklärt die Hobby-Künstlerin. Denn die Eierschalen konnte sie, wenn die Kinder nach ihr riefen, sorglos liegen lassen, während die Farben eintrocknen würden. Mit der Zeit verfeinerte sie ihre Technik. Immer mehr Farben kamen hinzu, sie gewann Selbstbewusstsein beim Zeichnen der Vorlagen und ergänzte ihre Werke bald um mehrere Schichten, damit das Papier nicht mehr hindurch schimmerte. Nach einigen Monaten waren es 20 Bilder, irgendwann dann über hundert Werke. Wie lange sie sich an einem Bild aufhält, kann sie nicht sagen. Immer wieder setzt sie sich ran und pausiert danach wieder. Eine Zahl hat sie jedoch in petto: Für eines ihrer größeren Werke – 100 mal 150 Zentimeter – hat Röttjer tausend Eierschalenhälften verbraucht. Für ihre Kunstform hat sie sich einen klangvollen Namen überlegt: Cascarón, Spanisch für Eierschale.

Dass sie überhaupt so viele Schalen zur Hand hatte, hat sie Freunden, Bekannten und Nachbarn zu verdanken, die für sie eifrig gesammelt haben. Sogar ein befreundeter Konditor hat in seiner großen Küche die Eierschalen vor dem Mülleimer bewahrt, um Röttjer das calciumreiche Arbeitsmaterial zu sichern.

Mit der Zeit wurden die Bilder immer feiner und detailreicher – diese Entwicklung lässt sich auch wunderbar in der Ausstellung nachvollziehen. Mit einer Pinzette platziert die Künstlerin jedes einzelne Stück. Für manche Teile werden die Splitter noch weiter zerkleinert. Damit auch alles an Ort und Stelle bleibt, kommt zum Schluss eine ordentliche Ladung Klarlack rüber.

Nach der Zeit, in der sie sich in Vollzeit ihrem Nachwuchs gewidmet hat, fehlte allerdings lange die Ruhe zum Kreativsein. Und das obwohl Röttjer gerne so viel macht. Handarbeit, Malerei mit Acryl, Graphit und nach dem Enkaustik-Prinzip stehen bei ihr ebenso hoch im Kurs. Bei größeren Arbeiten holt sie ihren Ehemann Henning mit ins Boot. Und so entstand im heimischen Garten eine Mauer aus altem Backstein, beleuchteten Weinflaschen und alten Suppenkellen. Auch eine riesige Frauenfigur aus Porenbetonsteinen hat sie für das Außengelände gefertigt.

„Man muss alles einfach mal ausprobieren“, findet die experimentierfreudige Seniorin. Ihre Bilder sind bis zum 19. Juli in der Kreissparkasse Verden zu sehen.