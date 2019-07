Roland Güttler in seinem Achimer Büro. SPD-Ikone Willy Brandt hängt als Poster an der Wand und erinnert an glorreiche Tage, als die Sozialdemokraten den Bundekanzler stellten. (Jonas Kako)

Herr Güttler, in unserem Vorgespräch haben Sie an die glorreiche Vergangenheit der SPD erinnert mit weit mehr als 40 Prozent-Ergebnissen bei den Wahlen. Zurzeit ist die Lage für Ihre Partei aber gar nicht rosig. Was läuft da schief?

Roland Güttler: Ich mache es mir nicht so einfach zu sagen, es liege nur an der Großen Koalition. Es gibt mehrere Ursachen.

Teilweise liegt es an den Mitbewerbern. Das Alleinstellungsmerkmal der SPD hat die Linke infrage gestellt. Rechts ist die AfD aufgetaucht, die mit Ängsten und Urängsten spielt und die sozialen Netzwerke nutzt, um Hass gegen Minderheiten zu säen. Die haben es geschafft, auch uns Wähler abzujagen. Und in der Mitte konkurrieren wir mit CDU/CSU. Jede Partei versucht, ein Stück vom Kuchen abzukriegen. Im Gegensatz zu früher gibt es einfach mehr Parteien, die konkurrieren.

Nein, aber zurzeit leidet die SPD am stärksten. Wir sind ja kein Kanzlerwahlverein. Wir sind kritisch gegen vieles, was schlecht läuft und nicht zuletzt gegen uns selbst. Das ist aber auch ein Grund, warum ich die SPD so mag. Wir sind fähig zur Selbstkritik.

Diesmal nicht, weil viele gute und fähige Leute in unserer Partei versuchen, das zu unterbinden.

Ich habe in jüngster Zeit drei Vorstandssitzungen seit dem Rücktritt von Andrea Nahles besucht, und die Stimmung ist besser als es sich in der Öffentlichkeit widerspiegelt. Als Aufbruch kann man das nicht bezeichnen, aber die Genossen sind zumindest zufrieden mit dem weiteren Verfahren. Frühere Sitzungen habe ich negativer in Erinnerung. Es gibt keine Resignation und auch keine Untergangsstimmung. Die SPD wird auch heute noch gebraucht. Bei uns sind alle gesellschaftlichen Schichten vertreten, und eine soziale Politik kommt allen zugute.

Danach gab es noch eine kleine Eintrittswelle, als die Groko-Frage aufkam. Viele wollten da mitbestimmen. Einige sind danach wieder ausgetreten. Heute hat sich das insofern wieder normalisiert, als wir die Zahl der Sterbefälle und Austritte nicht ausgleichen können.

Momentan liegen wir bei 430 000 Mitgliedern. Anfang der 1970er-Jahre hatten wir mehr als eine Million Mitglieder. Anfang der 1990er-Jahre waren es noch mehr als 900 000. Dieser Rückgang hat natürlich auch finanzielle Auswirkungen auf unsere Partei, weil wir uns in erster Linie über Beiträge finanzieren. Im Gegensatz zu anderen Parteien, die auch hohe Spenden bekommen. Diese Rückgänge bei den Mitgliedern hat aber auch die CDU.

Seit Ende 2017 hatten wir drei Vorsitzende: Gabriel, Schulz und Nahles. Der Wechsel kommt wohl daher, weil wir ständig Kritikwürdiges suchen und finden. Sozialdemokratisch ist, oft das Negative zu sehen. Auch unsere Erfolge werden so beurteilt, und dann heißt es schnell, man hätte auch mehr erreichen können. Eigene Erfolge werden gerne schlecht geredet. Wir haben zudem Vermittlungsprobleme, unsere Erfolge entsprechend darzustellen. Der Mindestlohn ist ein Erfolg, aber in Sitzungen heißt es dann, er sei viel zu niedrig. Und schließlich konkurrieren wir mit dem riesigen Freizeitangebot. Junge Menschen sind schwierig zu erreichen.

Das ist wohl so. Wer sich innerhalb seiner eigenen Partei kritisch auseinandersetzt, wird von den Wählern nicht belohnt. Zumal Politik zurzeit generell mit einem gewissen Misstrauen betrachtet wird.

Da waren sicher auch eigene Fehler schuld. Das Wahlergebnis zur Vorsitzenden war mit etwas über 60 Prozent schon nicht so toll. Dann kam das Geeiere mit dem ehemaligen Chef des Verfassungsschutzes Maaßen und die Entscheidung, ihn wegzubefördern mit höherem Gehalt. Das faule Ei hat ihr Seehofer ins Nest gelegt, aber sie hat mitgemacht, und das hat eine verheerende Wirkung gehabt. Danach wurde ihr alles negativ angekreidet, bis zum Ende. Dazu kam ein mangelnder Rückhalt in der Bundestagsfraktion.

Es kann sich jede/r für dieses Ehrenamt bewerben, der Mitglied der SPD ist und von einem Bezirk, Landesverband oder von fünf Kreisvereinen (Unterbezirken) vorgeschlagen wird. Es gibt dafür kein Geld, das muss sich jeder klarmachen. Es gibt nur eine Aufwandsentschädigung fürs Reisen, und das Programm ist mörderisch. Deshalb wäre ein Zweier-Team sinnvoll, ein Mann und eine Frau. Damit haben die Grünen gute Erfahrungen gemacht. Und wir wollen eine breite Beteiligung der Mitglieder. Damit haben wir 1993 angefangen, und die Mitglieder wären höchst unzufrieden, wenn es anders wäre.

Bisher nicht, aber generell tut eine personelle Doppelspitze uns und den Mitgliedern gut. Auf vier Schultern ist dieser Job besser zu verteilen.

Bei dieser Frage muss ich mich in zwei Rollen versetzen. Wäre ich ein normaler Malocher, der für seinen Lohn hart, etwa auf dem Bau, arbeitet, würde ich sagen, es gibt wichtigere Themen und Probleme in Deutschland. Als Kreisgeschäftsführer der SPD weiß ich, dass wir viele fähige Menschen in unserer Partei haben, die im Dezember eine Halbzeitbilanz der Regierungsbeteiligung ziehen und diese Frage entscheiden müssen. Dann wird es Gewinner und Verlierer geben, das ist immer so. Es gibt aber nur wenige, die sagen würden, dass sie die Groko lieben. Es wäre wohl auch nicht gut fürs Land, wenn wir die große Koalition fluchtartig verlassen würden. Ehrlich gesagt, weiß ich selbst momentan nicht, was besser wäre.

Zur Person

Roland Güttler (52)

ist seit 1992 Mitglied der SPD. Seit 1998 ist er als Kreisgeschäftsführer der SPD zuständig für die Landkreise Verden, Osterholz und den Heidekreis.