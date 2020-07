Rund 100 Personen müssen in dem Wohnblock in Verden auf ein Erkrankung getestet werden. (Oliver Berg / dpa)

Die Zahl der nachweislich positiv auf das Corona-Virus getesteten Menschen ist an diesem Freitag sprunghaft angestiegen. Gleich acht neue Fälle hatte der Landkreis zu vermelden. Das Brisante: Sie alle leben in einem Gebäudekomplex am Niedersachsenring in Verden. Nachdem ein Mann am Donnerstag positiv getestet worden war, leitete das Gesundheitsamt zunächst die Testung von zehn seiner engsten Familienangehörigen ein. Dadurch konnten weitere sieben Infektionen nachgewiesen werden. Die Betroffenen sowie weitere Angehörige wurden unter Quarantäne gestellt. Ein Infizierter befindet sich in stationärer Behandlung.

„Da die Rückverfolgung der Infektionsketten weitere Anhaltspunkte für eine Verbreitung in der unmittelbaren Nachbarschaft erbrachte, hat das Gesundheitsamt umgehend mit der Testung der Bewohner im direkten Wohnumfeld der positiv getesteten Personen begonnen“, teilt der Landkreis mit. Drei Ärzteteams waren dort am Freitagnachmittag im Einsatz, um bei rund 100 Menschen einen Abstrich zu nehmen. Die Getesteten wurden zeitlich befristet bis zur Vorlage der Ergebnisse unter Quarantäne gestellt. Die Polizei war unterstützend vor Ort. Die Tests sollen einen Überblick über das Ausmaß der Virusstreuung in den drei Gebäuden liefern. „Sollten die jetzigen Testungen eine hohe Zahl weiterer Infizierter ergeben, müssen die Tests auch auf die anderen Hauseingänge ausgeweitet werden“, erklärte Landrat Peter Bohlmann. Es bleibe abzuwarten, ob eine Quarantäne für einzelne Familien oder mehrere Wohnungen ausreichend sei oder ob der gesamte Gebäudekomplex isoliert werden müsse. Das sofortige Handeln und Eingrenzen der sogenannten Hotspots sei – wie schon im Falle des Ausbruchs in einem Oytener Pflegeheim – eine wesentliche Voraussetzung, um die Virusausbreitung zu verhindern. Im Landkreis Verden sind mit Stand Freitag, 18 Uhr, insgesamt 252 Menschen nachweislich positiv auf das Coronavirus getestet. 222 von ihnen (keine Veränderung zum Vortag) sind aus der häuslichen Quarantäne als genesen entlassen. Bislang sind sieben Personen am Virus gestorben. Offiziell sind somit aktuell 23 von 137 000 Menschen infiziert.