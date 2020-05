Fegt vor der Eröffnung noch eben kurz durch: Wolfgang Pade im Biergarten hinter seinem Restaurant. (FOCKE STRANGMANN)

Wie hieß eine der einflussreichsten Herrscherinnen des Mittelalters? Kaiserin Theophanu. An dieser Frage würden bestimmt die meisten Verdener beim Quizzen scheitern, geschweige denn wissen sie, wo sich in der Domstadt der Kaiserin-Theophanu-Weg befindet. Der schmale Pfad verbindet die Grüne Straße mit dem Andreaswall und führt direkt am Sommergarten von Wolfgang Pade vorbei. Das von bis zu 150 Jahre alten Bäumen und akkurat geschnittenen Buchsbaumhecken gesäumte Idyll verwandelt der Verdener Star-Gastronom ab Dienstag (19. Mai) in einen Biergarten.

Wer dabei an weißblaue Bierseligkeit mit Hendl, Brezn und Obatzda denkt, hat weit gefehlt. Bei Wolfgang Pade werden stattdessen zur Kaffeezeit süße Speisen, herzhafte Snacks und regionale Getränke unter den markanten roten Schirmen serviert. „Meine Frau Nicola van Ravenstein liegt mir schon seit Jahren damit in den Ohren, dass ich den Garten ohne Essenszwang für Gäste öffnen sollte“, gesteht der Verdener. Weil nun einmal ungewöhnliche Zeiten ungewöhnliche Schritte erfordern, wagt Pade das Experiment und öffnet sein „zweites Restaurant“ hinter dem Haus.

Dafür lässt er sogar den Mittagstisch sausen, macht auch an Himmelfahrt oder am Wochenende keine Ausnahme. „Corona hat mir viel Zeit zum Nachdenken gelassen und zwingt uns jetzt auch noch, von Woche zu Woche zu reagieren – ohne Planungssicherheiten“, erzählt Pade. Weil er weiß, dass seinem Haus immer noch ein wenig der Ruf von „Schickimicki“ anhaftet, will er mit seinem Sommergarten auch denen ein Plätzchen bieten, die einfach ganz entspannt einen Espresso trinken wollen. Eben Spitzen-Gastronomie ohne Berührungsängste.

In seinem Biergarten setzt er vor allem auf Regionalität. Ohnehin sei er gerade dabei, seine Karte komplett darauf umzustellen. Unterstützung erhält Pade von seinem 17-jährigen Filius Piet. „Er ist verrückt nach Backen. Wenn ich spätabends nach Hause komme, riecht es überall nach Hefe“, plaudert der Spitzenkoch aus dem kulinarischen Nähkästchen. Piets Apfel- und Käsekuchen stehen ebenso auf der Gartenkarte wie Spezialitäten aus der Verdener Kaffeerösterei Diers. Statt einer deftigen Jausenplatte kredenzt Pade seinen Gästen Warper Büffelmozzarella und Currywurst. War es nun Herta Heuwer aus Berlin, die die Currywurst erfunden hat oder stammt die Idee dazu etwa doch aus dem Ruhrgebiet? Egal – Pade hat seine ganz eigene Gewürzmischung kreiert.

Statt Spezi und einem Hellen werden Apfelsaft aus der Mosterei Sehlingen und Craftbeer aus der Verdener Brau Manufaktur am Kaiserin-Theophanu-Weg ausgeschenkt. Hefeweizen, ob mit oder ohne Umdrehungen, darf allerdings selbst in einem norddeutschen Biergarten nicht fehlen. „Durch den intensiven Kontakt mit den vielen regionalen Erzeugern bekomme ich jetzt einen ganz anderen Draht zu unserem Landstrich und erstelle im Kopf eine Verknüpfung nach der anderen“, sagt Pade. Hatte er anfänglich noch Angst, die ungewöhnliche Idee mit dem Biergarten umzusetzen, freut er sich heute umso mehr darauf.

„Es soll nicht arrogant klingen, aber ich bin einfach verliebt in diesen Garten“, gesteht Pade und möchte das besondere Fleckchen Erde mit seinem Biergarten-Experiment nun auch für eine breitere Bevölkerungsschicht erschließen. Selbst eine Drohne ist kürzlich über die grüne Lunge zwischen Dom und Wall hinweggeflogen. Dem einzigen Garten, der komplett von der alten Verdener Stadtmauer umgeben wird, versteht sich. Früher, als er noch keine Kinder hatte, war die Oase hinter dem Haus sein Hobby. Heute fehlt Pade einfach die Zeit dazu, die Buchsbäume zu schneiden oder die Königin der Blumen am Rosenbogen zu befestigen.

An den Sommergarten ist außerdem noch ein kleiner Kräutergarten angeschlossen. Klar, dass der geerntete Rosmarin auch im Restaurant Verwendung findet. Als passionierter Fahrradfahrer weiß Pade aus eigener Erfahrung, wie gerne Pedalritter unterwegs irgendwo einkehren, um ein Stück Kuchen zu essen. Warum also nicht bei Kaiserin Theophanu nebenan? Sie ist es übrigens auch gewesen, die dem damaligen Bischof Erpo im Jahr 985 das Marktrecht zugesprochen hat. Damit ist Theophanu quasi so etwas wie die Mutter der Verdener Domweih.

Der neue Bier- und Kaffeegarten öffnet jeweils von 14 bis 17 Uhr seine schmiedeeisernen Pforten. Coronabedingt jedoch ausschließlich nach Reservierung, telefonisch oder via E-Mail. Falls das Wetter nicht mitspielen sollte – keine Sorge, „dann servieren wir den Cappuccino oder das Bierchen eben drinnen“, verspricht Pade. Für alle, die gerade gegen die Corona-Auflagen demonstrieren, hat Pade absolut kein Verständnis. „Gerade kleinere Cafés und Restaurants werden einen zweiten Lockdown nicht überleben“, ist er überzeugt.