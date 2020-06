Auf den ersten Blick sehen Zauberglöckchen aus wie Mini-Petunien. (Andrea Warnecke)

Durch die Corona-Krise haben sich die Prioritäten vieler Menschen geändert. So hat zum Beispiel der Verkauf von Pflanzen seit der Ausbreitung der Pandemie enorm zugenommen. Vielerorts erstrahlt der heimische Garten oder auch der Balkon plötzlich mit einem neuen Blumenschmuck.

„Die Leute wollen es sich zu Hause schön machen“, berichtet Melanie Gertzmann, Inhaberin der Blumen-Gertzmann GmbH in Verden. Egal, ob Gemüse- und Obstpflanzen oder kunterbunte Blumen für das heimische Beet, viele Menschen setzen derzeit ihren „grünen Daumen“ ein. Dadurch seien viele Märkte aktuell „wie leergefegt“, so Melanie Gertzmann. „Die Menschen haben sich durch Corona in ihre eigenen vier Wände neu verliebt und statten diese mit zahlreichen Pflanzen aus“, setzt Anna Schröder, Mitarbeiterin der Schröder Baumschulen in Thedinghausen, hinzu.

Steigende Umsatzzahlen

Gärtnereien, Gartencenter und Baumärkte profitieren von dem Trend und können durch die steigenden Umsätze die Verluste durch die Corona-Krise wenigstens teilweise wieder ausgleichen. So musste beispielsweise Frickes Gartencenter in Oyten-Bassen gleich zu Beginn der Pandemie eine Zeitlang schließen und verpasste somit eingeplante Einnahmen des Frühjahrsgeschäfts. Nach der Wiedereröffnung unter den geltenden strengen Hygiene-Auflagen läuft das Geschäft allerdings deutlich besser als zunächst angenommen. „Wir machen jetzt wieder einiges an Umsatz gut, was uns wegen der Schließung weggebrochen ist. Dass die Kunden nun mehr Wert auf ihren heimischen Garten legen, kommt uns dabei natürlich sehr gelegen“, sagt Inhaber Uwe Fricke.

Ähnliche Beobachtungen hat Beate Rampf, Marktleitung des Bellandris Weingärtner Gartencenters in Verden, gemacht: „Der Daumen geht deutlich nach oben. Viele Kunden wollen besonders in dieser Zeit sehr intensiv und gut beraten werden, um das Beste aus dem eigenen Garten herauszuholen.“ Tatsächlich geht der Trend in diesem Jahr deutlich zum eigenen Anbau von Obst und Gemüse. In Hochbeeten und Kübeln wird individuell nach eigenem Geschmack angepflanzt und geerntet. So steht bei vielen Grillabenden teilweise schon der selbst angebaute Salat auf dem Tisch. „Es ist wirklich bemerkenswert, wie viel Gemüse aktuell privat angepflanzt wird. So etwas habe ich schon lange nicht mehr erlebt“, sagt Beate Rampf.

Neben zahlreichen Nutzpflanzen legen Kunden aber auch viel Wert auf die optische Verschönerung ihrer Gärten. So zeichnet sich für Beate Rampf schon jetzt ein klarer Trend ab, welche Blume das Potenzial zur Sommerblume 2020 besitzt: „Die Calibrachoa macht optisch einiges her und wird bei uns gerne und viel gekauft.“ Die Balkonblume, die vielen auch unter dem deutschen Begriff ‚Zauberglöckchen‘ bekannt ist, blüht von Mai bis zum Frost in vielen farblichen Varianten: in Lila, Weiß, Orange bis hin zu intensiven Rottönen. Dabei steht die aus Brasilien stammende Nektarpflanze besonders bei Insekten hoch im Kurs. Bienen und Hummeln erfreuen sich an den Blüten und ziehen daraus ihre Nahrung. „Ein weiterer Faktor, auf den unsere Kunden stets achten“, bestätigt Marktleiterin Beate Rampf.