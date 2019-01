Im Schulbus befanden sich 45 Kinder. (Christian Butt)

Beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Firmentransporter in Dörverden bei Verden sind zehn Kinder leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr in der Schützenstraße in der Ortschaft Hülsen, teilte die Polizei mit. Der 55 Jahre alte Transporterfahrer wollte aus dem Mühlenweg herausfahren und habe dem vollbesetzten Schulbus an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen, heißt es in dem Bericht.

Der Firmentransporter war laut Polizei mit mäßiger Geschwindigkeit unterwegs, als sich der Unfall ereignete. (Christian Butt)

Beide Fahrer blieben unverletzt. Zehn Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren erlitten leichte Verletzungen – Prellungen oder Schocks. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Vier verletzte Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt, sechs mussten mit Rettunsgwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 70.000 Euro. (mmi/dpa)